„The Queen Is Dead“ von den Smiths – Wir ranken alle Songs!

Die Nummer 1 ist klar ... oder?

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The Smiths: Johnny Marr (li.) mit Morrissey

The Smiths: Johnny Marr (li.) mit Morrissey Foto: Redferns. Clare Muller. All rights reserved.

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Sehnsüchtig und unverstanden schmachtet Morrissey auf diesem schönsten aller Smiths-Alben. Er wisse genau, wie Jeanne d’Arc sich gefühlt hat! Das Zusammenspiel mit Gitarrist Johnny Marr und der kongenialen Rhythmusgruppe erreicht hier seinen Höhepunkt. Birgit und Jan ranken alle Songs dieses romantischen Meisterwerks.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
The Queen is Dead Rolling Stone Weekly Morrissey The Smiths Johnny Marr