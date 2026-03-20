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Sehnsüchtig und unverstanden schmachtet Morrissey auf diesem schönsten aller Smiths-Alben. Er wisse genau, wie Jeanne d’Arc sich gefühlt hat! Das Zusammenspiel mit Gitarrist Johnny Marr und der kongenialen Rhythmusgruppe erreicht hier seinen Höhepunkt. Birgit und Jan ranken alle Songs dieses romantischen Meisterwerks.