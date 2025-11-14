Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Podcast Player

Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Zum 30-jährigen Jubiläum widmen wir uns dem wohl definitiven Britpop-Album: „(What’s the Story) Morning Glory?“ von Oasis. Unter seinen hymnischen Rocksongs sind Evergreens wie „Wonderwall“ oder „Don’t Look Back in Anger“ – wo werden die wohl in unserem Song-Ranking landen?