„(What’s the Story) Morning Glory?“ von Oasis – Alle Songs im Ranking!

Zum 30. Jubiläum widmen wir uns dem Britpop-Klassiker Song für Song!

von 
Oasis

Mal rausgekramt: So sahen Oasis noch im Jahr 1995 aus. Foto: Stefan De Batselier. All rights reserved.

Zum 30-jährigen Jubiläum widmen wir uns dem wohl definitiven Britpop-Album: „(What’s the Story) Morning Glory?“ von Oasis. Unter seinen hymnischen Rocksongs sind Evergreens wie „Wonderwall“ oder „Don’t Look Back in Anger“ – wo werden die wohl in unserem Song-Ranking landen?

