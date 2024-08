Das menschliche Drama ist sein Lebensthema: die Suche nach Gott, nach Erlösung, nach Sinn. Mit „Wild God“ ist Nick Cave wieder bei seiner Band angekommen, die Bad Seeds spielen mächtigen Gospel-Rock, und Cave klagt, predigt, beschwört. Ein Engel erscheint und sagt: „Now is the time for joy.“ Und: A time for joy war die letzte Woche für Oasis-Fans! Wir sprechen über die Reunion und warum sie womöglich genau jetzt passiert.