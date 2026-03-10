Avicii: Verleumdungsklage von Ex-Manager gegen Nachlass des DJs abgewiesen

Das Bezirksgericht in Schweden hat am 4. März die Klage abgewiesen, die Aviciis früherer Manager Arash Pournouri gegen den Nachlass des verstorbenen DJs und seine hinterbliebenen Familienmitglieder eingereicht hatte.

Pournouri hatte behauptet, eine Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2016 und zwei posthum veröffentlichte Bücher hätten ihn verleumdet – und damit eine Vereinbarung verletzt, die Bergling angeblich daran hindern sollte, über ihre Zusammenarbeit zu sprechen. Thomas Olsson, der Anwalt, der Berglings Nachlass, Familie und Unternehmen vertritt, erklärte gegenüber der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ laut Sweden Herald, das Gericht sei zu seiner Entscheidung gekommen, weil Pournouris Klage die Voraussetzungen für eine solche nicht erfülle.

Olsson bezeichnete die Entscheidung zur Abweisung in einem Statement als „nicht völlig unerwartet“. „Es war ziemlich offensichtlich, dass dies eine vollkommen unbegründete Klage war, und es ist nur bedauerlich, dass Arash Pournouri versucht, die letzten Tropfen Aufmerksamkeit aus dieser Angelegenheit herauszupressen“, sagte der Anwalt. „Man kann nur hoffen, dass dies eine klare Botschaft an ihn ist, diese Sache hinter sich zu lassen.“

Vorwürfe der Charaktermord

Pournouris Klage besagte laut Sweden Herald, er habe sich gegen Darstellungen seiner Person gewehrt, die ihn seiner Meinung nach verantwortlich für Berglings psychische Erkrankung und seinen Suizid erscheinen ließen. Die Klage machte geltend, die Art, wie er im Film „Avicii: True Stories“ (2016) sowie in den Büchern „Tim: The Official Biography of Avicii“ (2021) und „Avicii: The Life and Music of Tim Bergling“ (2024) dargestellt werde, sei „unzutreffend“ und komme einem „Charaktermord“ gleich.

Vertreter Pournouris reagierten auf Anfrage von ROLLING STONE zu der Abweisung zunächst nicht.

Klas Bergling, der Vater des verstorbenen DJs, zeigte sich dankbar, dass der Richter die Angelegenheit beendet hatte. „Ich möchte nur sagen, wie traurig es ist, Tims Namen in diesem Zusammenhang verwendet zu sehen“, erklärte er in einem Statement. „Dieser Prozess hat starke Emotionen und großes Unbehagen bei mir und Tims Mutter Anki ausgelöst. Gleichzeitig können wir Arash nicht verstehen. Wir haben es seit 2018 mehrfach gesagt, auch öffentlich: Weder ich noch Tims Mutter haben Arash jemals für Tims Suizid verantwortlich gemacht.“ Klas kündigte an, weitere Kommentare zu der Angelegenheit abzulehnen.

Pournouri, der die Jury der Sendung „Idol“ – Schwedens Version von „American Idol“ – kürzlich nach fast zwei Jahren verlassen hat, leitet Unltd, einen „Markenaufbauer, Inkubator und Accelerator“, der auf seiner Website stolz seine Verbindung zu Avicii hervorhebt.