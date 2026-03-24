Bad Bunny fordert 465.000 Dollar Anwaltskosten nach Sieg im „Un Verano Sin Ti“-Copyright-Fall

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Bad Bunny fordert ein Gericht auf, das Plattenlabel emPawa Africa zur Zahlung von 465.612 Dollar Anwaltskosten zu verpflichten – nachdem er in einem Copyright-Streit um den „Un Verano Sin Ti“-Track „Enséñame a Bailar“ obsiegt hatte.

Die Klage war im vergangenen Mai vom nigerianischen Produzenten Dera (Ezeani Chidera Godfrey) eingereicht worden. Godfrey behauptete, der Song enthalte ein nicht genehmigtes Sample eines 2019 von ihm für den Künstler Joeboy produzierten Tracks namens „Empty My Pocket“. Nachdem Godfrey jedoch weder bei einem Anhörungstermin zur Beweisaufnahme am 5. Februar erschienen war noch eine Frist am 6. März zur Fortsetzung des Verfahrens einhielt, wies der zuständige Richter die Klage am 9. März ab.

Die versäumten Fristen und der verpasste Anhörungstermin folgten auf den Rückzug von Godfreys Anwälten aus dem Fall im Januar – sie beriefen sich auf „unüberbrückbare Differenzen“ in Fragen der Prozessstrategie (laut „Billboard“). Godfreys Label emPawa Africa wurde im Februar ebenfalls als Kläger aus dem Verfahren entlassen, weil es seinerseits Fristen nicht eingehalten hatte.

Klage „von Anfang an haltlos“

In einem Antrag vom Montag, dem 23. März, der ROLLING STONE vorliegt, erklärten Bad Bunnys Anwälte, der Fall sei „von Anfang an haltlos gewesen und hätte niemals eingereicht werden dürfen“. Sie argumentierten, „Empawa habe ihn eingereicht und aggressiv betrieben, offenbar in der Hoffnung, dass Bad Bunnys Vermögen, seine Bekanntheit und sein Wunsch, Anwaltskosten und schlechte Presse zu vermeiden, es Empawa ermöglichen würden, einen unverdient hohen Millionen-Dollar-Vergleich herauszuschlagen.“

Das Rechtsteam des puerto-ricanischen Künstlers bekräftigte, das Sample sei mit Genehmigung von Lakizo Entertainment erworben worden, das den Song zeitweise vertrieben hatte. Die Anwälte machten geltend, als das Label im Rahmen der Beweisaufnahme aufgefordert worden sei, Belege vorzulegen, habe emPawa Africa „haltlose Einwände“ erhoben, verschleppt und verzögert – und schließlich „einen Eilantrag seines Anwalts auf Mandatsniederlegung sowie die Aufgabe der Klage durch Empawa eingereicht, anstatt einen neuen Anwalt zu beauftragen und auf die Beweisanforderungen zu reagieren.“

„Als ein unmittelbar bevorstehender Gerichtsbeschluss drohte, der Empawa hätte zwingen können zu erklären, wie es Eigentümer von ‚Empty‘ sei und Lakizo nicht, entschied sich Empawa stattdessen dafür, seine Ansprüche vollständig aufzugeben“, heißt es in dem Antrag vom Montag. „Dass das Label nach dem Rückzug seines ursprünglichen Anwalts keinen Ersatz gefunden hat, um seine Ansprüche weiterzuverfolgen, spricht Bände.“

Vorwurf der Irreführung der Öffentlichkeit

Bad Bunnys Team warf dem Label vor, versucht zu haben, die Öffentlichkeit über die „Integrität“ des Sängers und die „wahren Eigentumsverhältnisse an ‚Enséñame’“ zu verwirren. Seine Anwälte argumentierten, ohne die Zuerkennung der beantragten Anwaltskosten werde emPawa Africa „keinerlei Konsequenzen tragen – während die beklagten Antragsteller erhebliche Nachteile erlitten hätten – als Folge von Empawas Entscheidung, diese haltlose Klage einzureichen und trotz der bekannten Fakten weiterzuverfolgen.“

Bad Bunny beantragt keine Kostenerstattung von Dera, der ebenfalls Kläger in dem Verfahren war. Eine Fußnote im Antrag erläutert die Begründung: „Die antragstellenden Beklagten sind der Überzeugung, dass dieser Mitkläger, Ezeani Chidera Godfrey, bekannt als Dera, nicht in erster Linie für die Führung der Klage verantwortlich war und diese auch nicht finanziert hat.“

Ein Sprecher von Bad Bunny und emPawa Africa reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.