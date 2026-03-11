Bad Bunny gewinnt Urheberrechtsfall um „Un Verano Sin Ti“ nach Aufgabe der Klage

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Bad Bunny hat einen Urheberrechtsstreit um seinen Track „Enséñame a Bailar“ aus „Un Verano Sin Ti“ gewonnen, nachdem der Kläger die Klage offenbar aufgegeben hat.

Die Klage war im vergangenen Mai vom nigerianischen Produzenten Dera (Ezeani Chidera Godfrey) eingereicht worden. Er behauptete, „Enséñame a Bailar“ enthalte einen nicht lizenzierten Sample seines 2019 produzierten Tracks für den Künstler Joeboy: „Empty My Pocket“. Der zuständige Richter wies die Klage am Montag (9. März) ab, nachdem Godfrey eine Frist am 6. März zur Weiterführung des Verfahrens verpasst hatte.

In Dokumenten, die ROLLING STONE vorliegen, erklärte Richter Otis Wright, das Gericht halte eine „Abweisung für angemessen“ – nicht nur, weil Godfrey die Einreichungsfrist versäumt hatte, sondern auch weil er bei einer Discovery-Anhörung am 5. Februar nicht erschienen war. „Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Godfrey diesen Fall aufgegeben hat und dass ein weiteres Hinauszögern die Beklagten benachteiligen und dem öffentlichen Interesse schaden würde“, schrieb Wright.

Streit mit Anwälten vorausgegangen

Die versäumten Fristen und Anhörungen kamen bemerkenswert kurz nachdem Godfrey sich Anfang des Jahres von seinen Anwälten getrennt hatte. Im Januar zogen diese sich aus dem Fall zurück und beriefen sich auf „unüberbrückbare Differenzen“ in der Prozessstrategie (laut Billboard). Godfreys Label emPawa Africa war bereits im Vormonat als Kläger aus dem Verfahren ausgeschieden, weil es ebenfalls Fristen verpasst hatte.

Die Anwälte von Godfrey und Bad Bunny reagierten auf Anfragen von ROLLING STONE zunächst nicht.

Der Streit um „Enséñame a Bailar“ geht auf das Jahr 2023 zurück, als Mr. Eazi – Gründer von emPawa Africa – öffentlich Bad Bunny der Urheberrechtsverletzung beschuldigte. Er behauptete, „Enséñame a Bailar“ interpoliere und sample „Empty My Pocket“, und warf Bad Bunnys Team vor, seine Bemühungen, Dera und Joeboy angemessene Credits zu sichern, kontinuierlich „blockiert“ zu haben.

Bad Bunnys Team argumentierte seinerseits, der Sample sei mit Genehmigung von Lakizo Entertainment lizenziert worden, das den Song zeitweise vertrieben hatte. Deras Klage hielt dagegen, Lakizo sei nicht befugt gewesen, den Sample freizugeben. (Lakizo und emPawa sollen außerdem ihren eigenen Rechtsstreit um den Song ausgefochten haben, der dazu führte, dass der Track vorübergehend von den Streaming-Diensten verschwand.)