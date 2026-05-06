Beatles: 2 geniale Gitarren-Soli, 2x von George Harrison gesungen

ROLLING STONE hat die 100 besten Gitarrensoli aller Zeiten gewählt. Los geht’s auf Platz 100 gleich mit AC/DC, „Bohemian Rhapsody“ befindet sich auf Rang 14 und in die Top 10 hat es auch Steely Dan geschafft. Nicht zu vergessen: Unter den besten Gitarrensoli befinden sich auch zwei Songs von den Beatles.

Hier wird es allerdings interessant, denn sowohl „Something“ (Platz 32) und „While My Guitar Gently Weeps“ (10) sind Stücke, bei denen George Harrison gesungen hat. Letzteres Lied, vom weißen Album, nimmt schon deshalb eine Sonderstellung ein, weil es für den sensiblen Gitarristen der erste große Erfolg als Songwriter war. Stets hatte er sich Lennon/McCartney unterlegen gefühlt.

Einen Durchbruch erzielte Harrison aber vor allem, weil er seinen Freund Eric Clapton um Hilfe bat. Eine kuriose musikhistorische Pointe, denn Clapton verhalf der Band so zu ihrem wohl besten Solo. „Es ist wundervoll elegisch“, sagte Mick Jagger dem ROLLING STONE 2002. „Nur ein Gitarrist konnte diesen Song schreiben. Ich liebe ihn.“

Mehr zum Thema Die 100 besten Gitarrensoli aller Zeiten

Eine Gitarre, die wie ein Klavier klingt

Spannend hingegen ist „Something“ (aus „Abbey Road“) mit seinen 26 Sekunden sanfter, leiser Verzerrung, weil seine Töne – unterstützt durch anschwellende Streicher – eher an ein Klavier als eine Gitarre denken lassen. Die Ballade hatte Harrison auch bereits 1968 am Klavier geschrieben.

Paul McCartney bezeichnete ihn als den besten Song, den Harrison je geschrieben habe.„Es hat mir den Atem verschlagen“, sagte Produzent George Martin später, „vor allem, weil ich nie gedacht hätte, dass George das schaffen könnte. Es war schwer für ihn, weil er kein Sprungbrett hatte, auf dem er aufbauen konnte, wie die anderen beiden. Und so war er ein Einzelkämpfer.“ Und: „Something“ wurde schließlich nach „Yesterday“ der am zweithäufigsten gecoverte Beatles-Song.