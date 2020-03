Die 100 größten Musiker aller Zeiten: John Lennon – Essay von Lenny Kravitz

Themen in der neuen Ausgabe: Bowie, Bolan und der Glamrock, Lizzo, Friedemann, Boomtown Rats, Malakoff Kowalski und Neoklassik, Luisa Neubauer, Caribou, King Krule, Soccer Mummy und viele mehr.

Inhalte der März-Ausgabe Bowie, Bolan und der Glamrock Vokuhila und Plateausohlen, „Virginia Plain“ und „Teenage Rampage“: Vor 50 Jahren bekam der Rock’n’­Roll ein neues Make-up. Die kurze Ära des Glamrock, ihre Helden, ­Scharlatane und besten Singles Von Jenni Zylka Friedemann: Nichts können, alles machen Musiker, Aussteiger, Biobauer: ­Friedemann hat sich seine eigene Welt zwischen Hardcore und ­Hippie geschaffen. Ein Hofbesuch auf Rügen Von Birgit Fuß Lizzo: Lust am Leben Melissa Viviane Jefferson aus Detroit ist der erstaunlichste Popstar der Gegenwart. Ein Treffen in L.A. Von Brittany Spanos Malakoff Kowalski und die Neoklassik Klavier- und Orchestermusik, Meditation und Ambient: „Neoklassik“ ist…