Die 100 besten Songs der Beatles

Ich hörte zum ersten Mal von den Beatles, als ich neun Jahre alt war. Damals verbrachte ich die meisten meiner Ferien in Merseyside, und ein Mädchen aus der Gegend schenkte mir ein schlechtes Werbefoto von ihnen, auf dessen Rückseite ihre Namen gekritzelt waren.

Die Beatles: Nur vergleichbar mit Charlie Chaplin, Brigitte Bardot und Elvis Presley

Das war 1962 oder 1963, bevor sie nach Amerika kamen. Das Foto war schlecht beleuchtet, und sie hatten ihren Look noch nicht ganz gefunden; Ringo hatte sein Haar leicht nach hinten gekämmt. Als wäre er noch nicht ganz von der Beatles-Frisur überzeugt.

Das war mir egal. Für mich waren sie die Band. Das Lustige daran ist, dass auch meine Eltern und alle ihre Freunde aus Liverpool neugierig und stolz auf diese lokale Band waren. Zuvor waren alle Leute aus dem Showbusiness im Norden Englands Comedians gewesen. Die Beatles nahmen sogar für Parlophone auf, einem Comedy-Label. Als hätten sie geglaubt, sie könnten nur eine vorübergehende Modeerscheinung sein.

Ich war genau im richtigen Alter, um mich voll und ganz von ihnen begeistern zu lassen. Meine Erfahrungen – jedes Bild zu sammeln, Geld für Singles und EPs zu sparen, sie in einer lokalen Nachrichtensendung zu sehen – wiederholten sich immer wieder auf der ganzen Welt. Es war nicht das erste Mal, dass so etwas passierte. Aber die Beatles erreichten einen Grad an Ruhm und Anerkennung, den zuvor nur Charlie Chaplin, Brigitte Bardot und Elvis Presley kannten. Zusammen mit ein wenig der luftlosen Exklusivität von Astronauten, ehemaligen Präsidenten und anderen Schwergewichts-Champions.

Jede Platte war ein Schock. Im Vergleich zu fanatischen R&B-Evangelisten wie den Rolling Stones klangen die Beatles wie nichts anderes. Sie hatten bereits Buddy Holly, die Everly Brothers und Chuck Berry verinnerlicht. Aber sie schrieben auch ihre eigenen Songs. Sie machten das Schreiben eigener Songs zu etwas Selbstverständlichem und nicht zu etwas Außergewöhnlichem.

Erstaunlich hohe Standards

Und John Lennon und Paul McCartney waren außergewöhnliche Songwriter. McCartney war und ist ein wahrhaft virtuoser Musiker. George Harrison war nicht der Typ Gitarrist, der wilde, unvorhersehbare Soli spielte. Aber man kann die Melodien fast aller seiner Breaks mitsingen. Am wichtigsten war, dass sie immer perfekt in das Arrangement passten. Ringo Starr spielte Schlagzeug mit einem unglaublich einzigartigen Gefühl, das niemand wirklich kopieren kann. Obwohl viele gute Schlagzeuger es versucht und versagt haben. Vor allem aber waren John und Paul fantastische Sänger.

Lennon, McCartney und Harrison hatten als Songwriter erstaunlich hohe Standards. Stellen Sie sich vor, einen Song wie „Ask Me Why” oder „Things We Said Today” als B-Seite zu veröffentlichen. Sie nahmen so fantastische Platten wie „Paperback Writer” b/w „Rain” oder „Penny Lane” b/w „Strawberry Fields Forever” auf. Und veröffentlichten sie nur als Singles. Diese Platten waren Ereignisse und nicht nur Vorankündigungen eines Albums. Dann begannen sie wirklich erwachsen zu werden. Von einfachen Liebesliedtexten zu Geschichten für Erwachsene wie „Norwegian Wood”, das von der bitteren Seite der Liebe handelte, bis hin zu größeren Ideen, als man in eingängigen Pop-Texten erwarten würde.

Die Beatles machten Aufnahmeexperimente

Sie waren die erste Gruppe, die mit der akustischen Perspektive ihrer Aufnahmen spielte und dies zu mehr als nur einer Spielerei machte. Ingenieure wie Geoff Emerick erfanden Techniken, die wir heute als selbstverständlich ansehen, als Reaktion auf die Fantasie der Gruppe. Vor den Beatles gab es Leute in Laborkitteln, die Aufnahmemexperimente durchführten. Aber es gab keine Rocker, die absichtlich Dinge aus dem Gleichgewicht brachten. Wie zum Beispiel einen leisen Gesang vor einem lauten Track in „Strawberry Fields Forever“. Man kann gar nicht genug betonen, welche Freiheiten dies allen von Motown bis Jimi Hendrix verschafft hat.

Meine absoluten Lieblingsalben sind „Rubber Soul“ und „Revolver“. Auf beiden Platten hört man Anspielungen auf andere Musik. R&B, Dylan, Psychedelia. Aber das geschieht nicht auf offensichtliche Weise. Oder so, dass die Platten dadurch veraltet wirken. Wenn man „Revolver“ in die Hand nahm, wusste man, dass es etwas anderes war. Verdammt, auf dem Bild auf der Rückseite des Covers tragen sie drinnen Sonnenbrillen und schauen nicht einmal in die Kamera. Und die Musik war so seltsam und doch so lebendig. Wenn ich einen Lieblingssong aus diesen Alben auswählen müsste, wäre es „And Your Bird Can Sing“ … nein, „Girl“ … nein, „For No One“ … und so weiter und so fort …

„Wirkt aber völlig spontan“

Ihr Abschiedsalbum „Let It Be“ enthält sowohl wunderschöne als auch zerklüftete Songs. Ich nehme an, dass Ehrgeiz und menschliche Schwächen in jeder Gruppe vorkommen. Aber sie haben einige unglaubliche Leistungen abgeliefert. Ich erinnere mich, dass ich 1970 zum Leicester Square gegangen bin und mir den Film „Let It Be“ angesehen habe. Ich ging mit einem melancholischen Gefühl.

Jemand hat mir kürzlich eine Sammlung von Nachrichtenfilmmaterial gegeben, das zeigt, wie schnell die Band ihren strahlenden und fröhlichen Witz verloren hat, den sie in der Öffentlichkeit präsentierten. In einer frühen Sequenz erzählt McCartney den Reportern, dass sie bald in der „Ed Sullivan Show“ auftreten werden, und zeigt dann in die Kamera: „Da ist er, hallo, Ed, und Mrs. Ed“ – „und Mr. Ed“, wirft Ringo ein. Das mag einstudiert gewesen sein. Wirkt aber völlig spontan.

„Wir haben nur versucht, Songs über Prostituierte und Lesben zu schreiben”

Nur ein Jahr später sieht man sie bei einer Pressekonferenz in Los Angeles zu ihrer letzten Tournee. Anzüge und Krawatten gehören der Vergangenheit an. Angesichts einer Reihe von düsteren Provokationsversuchen seitens der Presse wirken sie erschöpft und desillusioniert.

Als sie von einem Großmaul aufgefordert werden, auf eine Kritik des „Time-Magazins“ zu reagieren, wonach „Day Tripper“ von einer Prostituierten und „Norwegian Wood“ von einer Lesbe handele, antwortet McCartney: „Wir haben nur versucht, Songs über Prostituierte und Lesben zu schreiben.” In dem darauf folgenden Gelächter murmelt er: „Cut.” Sie vermittelten den Eindruck, dass das Spiel vorbei sei. Aber in Wahrheit hatten sie gerade erst angefangen.

Das Wort „Beatlesque” ist schon seit geraumer Zeit im Wörterbuch zu finden. Man hört es in Harry Nilssons Melodien, in Prince‘ „Around the World in a Day“. In den Hits von ELO und Crowded House und in Ron Sexsmiths Balladen. Man hört, dass Kurt Cobain die Beatles gehört und ihre Ideen mit Punk und Metal vermischt hat. Man hört sie in allen möglichen einmaligen Wunderwerken, von „Lies“ von den Knickerbockers bis zu „Shake Some Action“ von den Flamin‘ Groovies. Der Umfang und die Freiheit des „White Albums“ haben es jedem, von OutKast über Radiohead bis hin zu Green Day und Joanna Newsom, ermöglicht, ihr Bild auf einer breiteren, mutigeren Leinwand zu entfalten.

Nun, ich gebe zu, dass ich meinen Anteil an Beatles-Licks gestohlen habe. Aber um die Wende der Neunzigerjahre durfte ich 12 Songs mit Paul McCartney mitschreiben und wagte sogar, ihm vorzuschlagen, dass auch er sich auf einige der harmonischen Signaturen der Beatles beziehen sollte. Denn erstaunlicherweise hatte er für Wings und während seiner Solokarriere ein anderes musikalisches Vokabular entwickelt.

Es war sehr aufregend, aber auch beunruhigend

1999, kurz nach dem Tod von Linda McCartney, trat Paul beim von Chrissie Hynde organisierten „Concert for Linda” auf. Während der Probe sang ich mit ihm die Harmonie zu einem Song von Ricky Nelson, und Paul rief den nächsten Titel: „All My Loving”.

Ich fragte: „Soll ich beim zweiten Mal die Harmonie singen?” Und er sagte: „Ja, versuch es mal.” Ich hatte nur 35 Jahre Zeit gehabt, um den Part zu lernen. Dieser Song, der lange bevor er Linda kennengelernt hatte geschrieben worden war, war unweigerlich mit einem wehmütigen Gefühl verbunden: „Schließ deine Augen und ich werde dich küssen / Morgen werde ich dich vermissen / Denk daran, dass ich dir immer treu bleiben werde.“

Bei der Show war es ganz anders. Sobald Paul die ersten Zeilen sang, war die Reaktion des Publikums so intensiv, dass sie den Song fast übertönte. Es war sehr aufregend, aber auch beunruhigend.

Vielleicht verstand ich in diesem Moment einen der Gründe, warum die Beatles aufhören mussten aufzutreten. Die Songs gehörten ihnen nicht mehr. Sie gehörten allen.

100. „Hello, Goodbye”

Hauptsongwriter: McCartney

Aufgenommen: 2., 19. und 25. Oktober sowie 2. November 1967

Veröffentlicht: 27. November 1967

11 Wochen; Nr. 1

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

McCartney hat nie behauptet, dass der unwiderstehlich beschwingte Song „Hello, Goodbye” sein tiefgründigster Songwriting-Moment war. „Es ist einfach ein Song über Dualität, in dem ich mich für das Positivere ausspreche”, sagte er. Brian Epsteins Assistent Alistair Taylor erinnerte sich, dass McCartney die Idee hatte, als er demonstrierte, wie man einen Song schreibt. „Er hatte ein wunderbares altes, handgeschnitztes Harmonium. [Er sagte mir, ich solle] eine beliebige Taste auf der Klaviatur anschlagen. Und er würde dasselbe tun. Immer wenn ich ein Wort rufe, rufst du das Gegenteil, und ich werde eine Melodie dazu erfinden. ‚Schwarz‘, begann er. ‚Weiß‘, antwortete ich. ‚Ja.‘ ‚Nein.‘ ‚Hallo.‘ ‚Auf Wiedersehen.‘“ Obwohl der Song drei Wochen lang in den USA und sieben Wochen lang in Großbritannien auf Platz eins stand, war Lennon nicht beeindruckt. „‚I Am the Walrus‘ war die B-Seite von ‚Hello, Goodbye‘“, sagte er ungläubig. „Kannst du das glauben?“

Erschienen auf: „Magical Mystery Tour“

99. „Yes It Is“

Hauptsongwriter: Lennon

Aufgenommen: 16. Februar 1965

Veröffentlicht: 19. April 1965

4 Wochen; Nr. 46 (B-Seite)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Wie bei vielen seiner frühen Werke lehnte Lennon „Yes It Is“ ab. Er sagte, es sei „mein Versuch gewesen, ‚This Boy‘ neu zu schreiben. Aber es hat nicht funktioniert“. Aber „Yes It Is“ enthält einige der komplexesten Gesangspassagen aller Beatles-Songs. Wie „This Boy“ war es ein Versuch, die dreistimmigen Harmonien von Smokey Robinson and the Miracles nachzuahmen. Lennon, McCartney und Harrison brauchten mehrere Takes, um die feinfühlige Stimmmischung des Songs hinzubekommen.

In den Texten zeigte Lennon die Ehrlichkeit, die sein Songwriting nach 1965 prägen sollte: Sein „Stolz“ ist der Grund, warum er eine verlorene Liebe loslassen kann. McCartney mochte „Yes It Is“. „Es ist ein sehr schöner Song von John. Eine Ballade, was für ihn ungewöhnlich ist“, sagte er. „Ich war dabei, als John ihn schrieb. Aber es war seine Inspiration.“ Harrison verwendete ein frühes Effektpedal, um sanfte, pedal-steel-ähnliche Gitarrenklänge hinzuzufügen, die dem Song einen subtilen Nashville-Touch verliehen.

Erschienen auf: „Past Masters“

98. „Long, Long, Long“

Autor: Harrison

Aufgenommen: 7. bis 9. Oktober 1968

Veröffentlicht: 25. November 1968

Nicht als Single veröffentlicht

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

„Long, Long, Long“ scheint ein Liebeslied zu sein. „Wie sehr ich dich will/Wie sehr ich dich liebe/Du weißt, dass ich dich brauche“. Aber das Objekt von Harrisons Zuneigung war Gott. „Ich glaube an das Sprichwort ‚Wenn es einen Gott gibt, müssen wir ihn sehen‘“, sagte Harrison 1969. Er basierte den Song auf Bob Dylans „Sad-Eyed Lady of the Lowlands“ – „diese drei Akkorde und die Art, wie sie sich bewegten“.

Obwohl Lennon schon früh offen von Dylan begeistert war, war Harrison der wahre Dylan-Fan. („George zitierte Bob wie andere Leute die Bibel zitieren“, erzählte Tom Petty dem ROLLING STONE.) Kurz nach der Veröffentlichung des „White Albums“ war Harrison in Woodstock, New York, und verbrachte Thanksgiving mit Dylan und der Band. Er und Dylan schrieben „I’d Have You Anytime“, das der erste Titel auf „All Things Must Pass“ wurde. Und der erste Schritt zu einer dauerhaften Freundschaft war.

Erschienen auf: „The Beatles“

97. „All I’ve Got to Do“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptkomponist: Lennon

Aufgenommen: 11. September 1963

Veröffentlicht: 20. Januar 1964

Nicht als Single veröffentlicht

„Smokey Robinson war in unseren Augen wie Gott“, sagte McCartney einmal. Und nirgendwo war Robinsons göttliche Präsenz stärker zu spüren als auf „With the Beatles“. Das Album enthält die Coverversion der Band von „You Really Got a Hold on Me“ sowie Lennons „Not a Second Time“ und „All I’ve Got to Do“, das Lennon als „meinen Versuch, Smokey Robinson nachzuahmen“ beschrieb.

„All I’ve Got to Do“ ist einer der gefühlvollsten Songs der frühen Beatles-Originale. Mit seinem klagenden Gesang erinnert er an „(You Can) Depend on Me“ von den Miracles. Besonders wenn Lennons Stimme durch die Bridge schwebt. Robinson warf noch lange nach der Trennung der Beatles einen langen Schatten auf sie. In den Siebzigern schrieb Harrison einen Tribut namens „Pure Smokey“. Und Lennon gab zu, dass er während der „Double Fantasy“-Sessions immer noch versuchte, wie Robinson zu singen.

Erscheinen auf: „With the Beatles“

96. „Within You Without You“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptkomponist: Harrison

Aufgenommen: 15. und 22. März, 3. und 4. April 1967

Veröffentlicht: 2. Juni 1967

Nicht als Single veröffentlicht

Harrison war seitdem er 1965 am Set von „Help!“ eine Sitar gesehen hatte, von diesem Instrument fasziniert. Aber erst als er 1966 nach Indien reiste, um bei dem Sitar-Meister Ravi Shankar zu lernen, wurde er wirklich gut darin. Harrison übte in Indien oft acht Stunden am Tag. „Georges Leidenschaft für die Musik hat mich beeindruckt“, sagte Shankar.

„Within You Without You“ war das erste Ergebnis von Harrisons Studien. Ergänzt durch eine 11-köpfige Streichergruppe und indische Instrumente war es eine magnetische Predigt über Spiritualität. „Es ist einer meiner Lieblingssongs von ihm“, sagte Lennon. „Sein Geist und seine Musik sind klar. Er hat diesen Sound zusammengebracht.“

Harrisons Hingabe an den Klang und den Geist Indiens hielt an und blühte in seinem Solo-Meisterwerk „All Things Must Pass“ auf. „Bis zu meinem Tod“, sagte Harrison 1968 gegenüber ROLLING STONE, „glaube ich, dass [indische Musik] die großartigste Musik ist, die es auf unserer Existenzebene je gab.“

Erschienen auf: „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“

95. „Any Time at All“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: Lennon

Aufgenommen: 2. Juni 1964

Veröffentlicht: 20. Juli 1964

Nicht als Single veröffentlicht

„Any Time at All“ zeigt, wie viel die Beatles von ihrem Helden Buddy Holly gelernt haben. Der Song hat alle Markenzeichen von Holly. Die klirrenden Gitarren, die offenherzige Großzügigkeit der Texte, die dringliche Emotion in den Stimmen. Es ist ein Versprechen der 24-Stunden-Hingabe an ein Mädchen. Wobei Lennon seine Meinung auf dreiste Weise äußert („Call me tonight, und ich komme zu dir”), was Holly stolz gemacht hätte. Auch wenn Lennon selbst von dem Ergebnis nicht begeistert war. (Er tat den Song als „meinen Versuch, ‚It Won’t Be Long’ neu zu schreiben” ab.

Wenn die Beatles den Song so spielen, als hätten sie es eilig, dann deshalb, weil sie es tatsächlich eilig hatten. Er wurde am letzten Tag der Aufnahmen zu „A Hard Day’s Night“ aufgenommen, bevor sie zu einer einmonatigen Tournee aufbrachen. (Leider brach Ringo am Morgen nach der Aufnahme von „Any Time at All“ mit einer Mandelentzündung und Pharyngitis zusammen, sodass sie mit einem Ersatzschlagzeuger nach Dänemark reisten.) „Any Time at All“ greift einen Trick von George Martin aus „A Hard Day’s Night“ auf, indem es ein Klavier-Solo verwendet, das von Harrison Note für Note leicht auf der Gitarre wiederholt wird. Obwohl es nie ein Hit wurde, wurde „Any Time“ zu einem Lieblingstitel der Fans.

Erschienen auf: A Hard Day’s Night

94. „You Won’t See Me“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptkomponist: McCartney

Aufgenommen: 11. November 1965

Veröffentlicht: 6. Dezember 1965

Nicht als Single veröffentlicht

In der Nacht des 11. November 1965 steckten die Beatles in einer Zwickmühle. Die Deadline für die Fertigstellung von „Rubber Soul“ stand bevor, und sie mussten an diesem Abend noch drei Songs aufnehmen, um das Album abzuschließen. Hinzu kam, dass McCartney Probleme mit seiner Freundin Jane Asher hatte. Er war verärgert, dass die Schauspielerin nach Bristol gezogen war, um sich der Old Vic Theatergruppe anzuschließen.

Aus McCartneys Wut entstand „You Won’t See Me“, in dem er, wenn auch auf seine nette Art, einige seiner bittersten Texte ausspuckt. „Immer wieder weigerst du dich, mir überhaupt zuzuhören/Es würde mir nichts ausmachen, wenn ich wüsste, was ich verpasse“, schimpft er. So launisch der Text auch ist, die Musik dahinter ist ausgesprochen beschwingt. Getragen von Starrs einfallsreichem Schlagzeugspiel und einer Melodie und Basslinie, die eine offensichtliche Hommage an Four-Tops-Singles wie „I Can’t Help Myself“ sind. „Für mich hatte es einen starken Motown-Einschlag“, sagte McCartney später. „Es hat etwas von James Jamerson.“ Die Beatles hatten es so eilig, den Song hinter sich zu bringen, dass sie ihn in nur zwei Takes aufnahmen.

Erschienen auf: Rubber Soul

93. „Sexy Sadie“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptkomponist: Lennon

Aufgenommen: 19. und 24. Juli, 13. und 21. August 1968

Veröffentlicht: 25. November 1968

Nicht als Single veröffentlicht

Lennon verließ Indien abrupt, nachdem er Geschichten über das sexuelle Fehlverhalten von Maharishi Mahesh Yogi gegenüber weiblichen Schülern gehört hatte. Während er und Harrison auf eine Mitfahrgelegenheit aus Rishikesh warteten, komponierte Lennon diese bissige Anklage gegen seinen Guru. Später erzählte er dem ROLLING STONE, dass er, als Maharishi fragte, warum die beiden gingen, antwortete: „Nun, wenn Sie so kosmisch sind, wissen Sie warum.“

Die ursprüngliche Version von „Maharishi“, wie der Song ursprünglich hieß, war noch gemeiner. „Du kleine F****/Was glaubst du eigentlich, wer du bist?“). Auf Harrisons Vorschlag hin änderte Lennon den Titel in „Sexy Sadie“. Die anderen Beatles waren bei weitem nicht so vehement in ihrer Ablehnung des Maharishi. „Es ist wirklich lustig, wie John auf diese sexuelle Sache reagiert hat“, sagte McCartney. „Ich fand das ein bisschen prüde.“ Harrison, der schwor, dass die Gerüchte über das sexuelle Fehlverhalten des Maharishi nicht wahr seien, war noch optimistischer. „Es gab viele Spinner [in Rishikesh]. Einige davon waren wir.“

Erschienen auf: „The Beatles“

92. „Dig a Pony“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: Lennon

Aufgenommen: 22., 24., 28. und 30. Januar sowie 5. Februar 1969

Veröffentlicht: 18. Mai 1970

Nicht als Single veröffentlicht

Dieses witzige Wortgewirr wurde bei dem Dachkonzert der Beatles aufgenommen. Wobei ein Assistent Lennon die Texte als Stichworthalter hochhielt. „I roll a stoney/Well, you can imitate everyone you know” (Ich rolle einen Joint/Nun, du kannst jeden nachahmen, den du kennst), singt Lennon. Es könnte sich einfach um einen sympathischen Unsinn handeln. 1980 tat Lennon „Dig a Pony” als „ein weiteres Stück Müll” ab. Oder es könnte ein Seitenhieb auf die Hauptkonkurrenten der Beatles im englischen Rock ’n’ Roll sein, die Rolling Stones.

Lennon und McCartney schrieben die zweite Single der Stones, „I Wanna Be Your Man“ aus dem Jahr 1964. Lennon bemerkte später ironisch: „Wir wollten ihnen nichts Großartiges geben“. Und Keith Richards hatte Ende 1968 mit Lennon beim „Rock and Roll Circus“ der Stones gespielt. In einem Interview mit ROLLING STONE im Jahr 1970 brachte Lennon jedoch seinen Groll zum Ausdruck. „Ich würde gerne auf jedem verdammten Album auflisten, was wir gemacht haben. Und was die Stones zwei Monate später gemacht haben. Alles, was wir gemacht haben, macht Mick genau so. Sie sind nicht in derselben Liga. Weder musikalisch noch was ihre Power angeht. Das waren sie nie.“

Erschienen auf: „Let It Be“

91. „Every Little Thing“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: McCartney

Aufgenommen: 29. und 30. September 1964

Veröffentlicht: 14. Juni 1965

Nicht als Single veröffentlicht

Der liebevolle, aber egozentrische Text von „Every Little Thing“ feiert die Zuneigung von McCartneys Freundin Jane Asher und wechselt zwischen Liebesbekundungen und Prahlereien über „die Dinge, die sie tut“.” McCartney schrieb den Song während seines Aufenthalts bei Asher und ihrer Familie in London. Er und Lennon gaben ihm auf ihrer Tournee in Atlantic City den letzten Schliff. McCartney sagte später, dass er „Every Little Thing” für „sehr eingängig” hielt. Aber nicht für das, was er sich erhofft hatte. „Wie die meisten meiner Werke war es mein Versuch, die nächste Single zu schreiben”, sagte McCartney. „Aber es wurde ein Albumfüller.”

Die Aufnahme umfasste neun Takes über zwei Tage. Darunter ein Outtake, das in Gelächter ausartete. Der fertige Track – ein herzlicher Midtempo-Song mit einem wunderschönen melodischen Sprung im Refrain – bricht mit einigen der üblichen frühen Routinen der Beatles. Der Hauptsongwriter ist nicht der Leadsänger. Lennons Stimme dominiert. Und Starr griff über sein Schlagzeug hinaus, um die dröhnenden Pauken zu spielen, die mitten im Refrain hervorstechen.

Erschienen auf: Beatles for Sale

90. „The Long and Winding Road“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: McCartney

Aufgenommen: 26. und 31. Januar 1969; 1. April 1970

Veröffentlicht: 11. Mai 1970

10 Wochen; Nr. 1

McCartney schrieb „The Long and Winding Road”, als er sah, wie die Beatles langsam außer Kontrolle gerieten. Anfang 1969 zerbrach die Band aufgrund kreativer und finanzieller Probleme. Lennon hatte den anderen bereits mitgeteilt, dass er aussteigen würde, Starr hatte eine Auszeit genommen. Harrison und McCartney waren wochenlang verschwunden. „Es ist ein trauriger Song, weil er sich um das Unerreichbare dreht”, sagte McCartney. „Ich war damals ein bisschen durchgedreht und aus der Bahn geworfen.”

Monate nach der Aufnahme der ergreifenden Klavierballade erlebte McCartney eine böse Überraschung. Der Produzent Phil Spector, dem Lennon die Bänder gegeben hatte, hatte seinen Take überarbeitet und eine Streichersektion und einen Chor hinzugefügt. „Das war eine Beleidigung für Paul“, erinnert sich Toningenieur Geoff Emerick. „Es war seine Platte. Und jemand fängt an, ohne seine Erlaubnis Dinge zu überlagern.“ Bald darauf wurde die Feindseligkeit zu groß. Im April 1970 veröffentlichte McCartney sein erstes Soloalbum. Und gab eine Erklärung heraus, in der er das Ende der Beatles bekannt gab.

Erschienen auf: Let It Be

89. „Good Day Sunshine“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: McCartney

Aufgenommen: 8. und 9. Juni 1966

Veröffentlicht: 8. August 1966

Nicht als Single veröffentlicht

„Good Day Sunshine“ war McCartneys Versuch, an einem heißen Sommernachmittag einen Song im Stil des idyllischen, altmodischen „Daydream“ von The Lovin’ Spoonful zu schreiben. „Das war unsere Lieblingsplatte von ihnen”, sagte McCartney.

Der Song profitiert von einem der genialen Studiotechniken von George Martin: Bestimmte Parts mit unterschiedlichen Bandgeschwindigkeiten aufzunehmen. Obwohl McCartney die Klavierakkorde in „Good Day Sunshine” spielt, ist Martin – ein versierter Keyboarder, der an einer Reihe von Beatles-Aufnahmen mitgewirkt hat – für das verlangsamte Honky-Tonk-Piano-Solo verantwortlich, das auf den verkürzten zweiten Vers folgt.

Das Ergebnis ist eine peppige Pause, die organisch klingt, obwohl sie das Ergebnis einer Manipulation des Bandes ist. Martins nuancierter Ansatz in Bezug auf die Aufnahmetechnik – sie im Dienste der Musik einzusetzen und nicht als Spielerei – ist wohl sein größter Beitrag zu „Revolver“ und allem, was danach kam. „George Martin [war] für einen Erwachsenen ziemlich experimentell“, sagte McCartney.

Erschienen auf: Revolver

88. „Rain“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: Lennon

Aufgenommen: 14. und 16. April 1966

Veröffentlicht: 30. Mai 1966

7 Wochen; Nr. 23 (B-Seite)

„Rain“ ist ein Song von Lennon, in dem es um nicht viel geht. „Die Leute jammern, weil … sie das Wetter nicht mögen“, sagte er. Aber der Song, der Monate vor „Revolver“ als B-Seite von „Paperback Writer“ veröffentlicht wurde, war der erste öffentliche Versuch der Beatles, die LSD-Erfahrung auf Platte festzuhalten. Sie taten dies, indem sie den Track mit verlockenden Klängen anreichern. Schmelzende Gesangsharmonien. Der schroffe, bleierne Flair von McCartneys Bass, Starrs verwirrende Drum-Fills. Und dem Versprechen einer Welt jenseits der üblichen Sinne.

„Ich kann es dir zeigen“, singt Lennon, „hörst du mich?“. Als hätte er bereits einen Vorsprung. Der surrealste Effekt war ein Zufall. Während er high war, legte Lennon einen Rohmix falsch auf sein Heimkassettenrekorder. Er war begeistert von den rückwärts abgespielten Vocals, die er hörte. So begeistert, dass er verlangte, den Sound für das Fade-out des Songs zu verwenden. „Von diesem Zeitpunkt an“, schrieb Toningenieur Geoff Emerick, „musste fast jeder Overdub, den wir auf Revolver machten, sowohl rückwärts als auch vorwärts ausprobiert werden.“

Erschienen auf: Past Masters

87. „Love Me Do“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Autoren: McCartney-Lennon

Aufgenommen: 11. September 1962

Veröffentlicht: 27. April 1964

14 Wochen; Nr. 1

Die erste Single der Beatles, „Love Me Do“, war auch einer der ersten Songs, die Lennon und McCartney gemeinsam geschrieben haben. Sie waren 1958 noch Teenager. Schrieben Songs in ein Schulheft. Träumten vom Ruhm. Und schrieben immer „Another Lennon-McCartney Original“ oben auf die Seite. „Love Me Do“ wurde im Oktober 1962 ihre Debütsingle in Großbritannien, mit „P.S. I Love You“ als B-Seite. Sie stieg in die Charts ein und erreichte Platz 17. Nicht schlecht für eine Band von ungepflegten Jungs aus Liverpool. Als sie jedoch in den USA veröffentlicht wurde, wo die Beatlemania in vollem Gange war, erreichte sie Platz 1.

Die Beatles nahmen den Song zum ersten Mal während ihres Vorspielens für George Martin mit dem Schlagzeuger Pete Best auf. Martin ließ sie ihn mit dem Ersatzmann Ringo Starr und erneut mit einem engagierten Session-Schlagzeuger wiederholen, als Martin Starr zum Tamburinisten degradierte. „Er hat mir das nie verziehen”, sagte Martin lachend. „Ich entschuldige mich öffentlich bei ihm.” Aber es war Martins Idee, Lennon ein Mundharmonika-Solo hinzufügen zu lassen. Wie McCartney sich erinnerte: „John rechnete damit, eines Tages im Gefängnis zu landen. Und dann würde er der Typ sein, der Mundharmonika spielt.“

Erschienen auf: Past Masters und Please Please Me

86. „Lady Madonna“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: McCartney

Aufgenommen: 3. und 6. Februar 1968

Veröffentlicht: 18. März 1968

11 Wochen; Nr. 4

Wie viele der besten Songs von McCartney ist „Lady Madonna“ eine Hommage an die Frauen der Arbeiterklasse. Ausgedrückt durch irisch-katholische Bildsprache. „„Lady Madonna” begann als Jungfrau Maria, dann wurde es eine Frau aus der Arbeiterklasse, von denen es in Liverpool natürlich Millionen gibt”, sagte er später. „In Liverpool gibt es wegen der irischen Verbindung viele Katholiken.” Die Madonna des Songs ist eine langmütige, aber unzerstörbare Matriarchin. So tough wie die Titelfigur aus „Eleanor Rigby”. aber so tröstlich wie Mutter Maria aus „Let It Be”.

Musikalisch hat „Lady Madonna“ eine eher bodenständige Inspiration: den New Orleans Piano Boogie von Fats Domino. McCartney nannte es „eine Fats Domino-Impression“. Komponiert, während er versuchte, etwas Bluesiges auf dem Klavier zu spielen. Die aufgenommene Version ist eine vollwertige Hommage an den New Orleans R&B-Sound mit trillernden Saxophonen. Domino muss das als Kompliment aufgefasst haben. Einige Monate nach der Veröffentlichung des Songs brachte er seine eigene Coverversion heraus, die der letzte Top-100-Hit seiner Karriere wurde.

Erschienen auf: Past Masters

85. „Back in the USSR“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptkomponist: McCartney

Aufgenommen: 22. und 23. August 1968

Veröffentlicht: 25. November 1968

Nicht als Single veröffentlicht

Der witzige Eröffnungstitel des „White Albums“ erhielt Unterstützung von einem der amerikanischen Rockstars, den er parodierte. Im Februar 1968 spielte McCartney dem Beach-Boys-Sänger Mike Love seine Variation von Chuck Berrys „Back in the U.S.A.” vor, als die beiden Indien besuchten. Love schlug McCartney vor, einen Abschnitt im Stil von „California Girls“ über die Frauen der Sowjetunion hinzuzufügen. McCartney nahm dann im Mai eine lockere, fröhliche Demo-Version des Songs auf.

Als sie jedoch am 22. August mit der Arbeit an der Albumversion begannen, lagen sich die Beatles in den Haaren. Als McCartney Starrs Schlagzeugspiel in „USSR“ kritisierte, kündigte Starr, dass er die Band verlassen würde, ging und machte sich auf den Weg in den Mittelmeerurlaub. Die anderen drei Beatles machten sich wieder an die Arbeit. Und nahmen den Basstrack mit McCartney am Schlagzeug und Lennon am Sechs-Saiten-Bass auf. Am nächsten Tag fügten sie noch Jet-Flugzeuggeräusche aus einer Soundeffekt-Sammlung hinzu. Als Starr zwei Wochen später zurückkehrte, bedeckten sie sein Schlagzeug mit Blumen, um ihn willkommen zu heißen.

Erschienen auf: The Beatles

84. „Across the Universe”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: Lennon

Aufgenommen: 4. und 8. Februar 1968

Veröffentlicht: 12. Dezember 1969

Nicht als Single veröffentlicht

Der Text zu „Across the Universe“ war „rein inspirativ und wurde mir gegeben“, sagte Lennon. „Er gehört mir nicht. Er kam einfach so.“ Der Song ist eine Hymne an das kosmische Bewusstsein, mit ruhigen Überlegungen wie „Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind“ (Teiche der Trauer, Wellen der Freude treiben durch meinen offenen Geist) und einem Refrain, der Guru Dev nennt, den Guru, bei dem Maharishi selbst studierte. „Es ist einer der besten Texte, die ich geschrieben habe“, sagte Lennon gegenüber ROLLING STONE. „Tatsächlich könnte es der beste sein. Es ist gute Poesie. Oder wie auch immer man es nennen mag, ohne es zu übertreiben.“

Lennon war mit der aufgenommenen Version der Beatles unzufrieden, die ursprünglich für das „White Album“ aufgenommen worden war. (David Bowie coverte den Song später, mit Lennon an der Gitarre.) Der Toningenieur Geoff Emerick erinnerte sich, dass er die Leadstimme „immer und immer wieder aufgenommen hat, weil John mit seiner Arbeit unzufrieden war. Es war nicht so geworden, wie er es sich vorgestellt hatte.“ Für „Let It Be“ verlangsamte Produzent Phil Spector die Originalaufnahme. Und fügte einen Chor und ein Orchester hinzu. Lennon sagte: „Spector hat das Band genommen und verdammt gute Arbeit damit geleistet.“

Erschienen auf: „Past Masters“ und „Let It Be“

83. „I’m So Tired“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: Lennon

Aufgenommen: 8. Oktober 1968

Veröffentlicht: 25. November 1968

Nicht als Single veröffentlicht

Lennon schrieb „I’m So Tired“ während des Aufenthalts der Beatles bei Maharishi. Da im Ashram weder Alkohol noch Drogen oder Tabak erlaubt waren, meditierte Lennon den ganzen Tag. Und litt nachts unter Schlaflosigkeit. Er war besessen von Yoko Ono, die er trotz der Anwesenheit seiner Frau Cynthia mitnehmen wollte. „I’m So Tired“ ist einer von Dutzenden Songs, die die Beatles in Indien geschrieben haben, und beschreibt Lennons labilen Geisteszustand. Es war auch ein offener Brief an Ono, deren Postkarten an Lennon in Indien eine Lebensader waren. „Ich war so begeistert von ihren Briefen“, sagte er. „Ich begann, sie als Frau zu sehen. Und nicht nur als intellektuelle Frau.“

Lennon bezeichnete den Titel aus dem „White Album“ als eine seiner Lieblingsaufnahmen der Beatles. Auch McCartney mochte ihn. Bei einer der „Let It Be“-Sessions 1969 nahmen die Beatles eine informelle, scherzhafte Version auf, bei der McCartney den Gesangspart übernahm. „‚So Tired‘ ist ganz klar Johns Kommentar zur Welt“, sagte McCartney später. „‚And curse Sir Walter Raleigh, he was such a stupid get.‘ Das ist eine klassische Zeile. Und sie ist so typisch für John, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass er sie geschrieben hat.“

Erschienen auf: The Beatles

82. „She’s Leaving Home“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: McCartney

Aufgenommen: 17. und 20. März 1967

Veröffentlicht: 2. Juni 1967

Nicht als Single veröffentlicht

„She’s Leaving Home“ wurde von einer Zeitungsmeldung über eine wohlhabende 17-Jährige namens Melanie Coe inspiriert, die aus dem Haus ihrer Eltern in London verschwunden war. Während McCartney die Perspektive der jugendlichen Ausreißerin einnahm, sang Lennon den Kontrapunkt (den „griechischen Chor“, wie McCartney es nannte) in der Stimme der untröstlichen Eltern.

McCartney war so ungeduldig, den Song aufzunehmen, dass er den Arrangeur Mike Leander engagierte, um die Streicher zu orchestrieren, anstatt auf George Martin zu warten, der mit einem anderen Künstler beschäftigt war. „Ich war überrascht und verletzt“, gab Martin zu. „Das war einfach typisch Paul.“

Die echte Melanie Coe kehrte nach drei Wochen zu ihren Eltern zurück. Sie war schwanger und hatte eine Abtreibung. Aber das Mädchen in dem Song stand stellvertretend für alle Teenager, die in den Sechzigerjahren aus ihrem konventionellen Leben flohen. Im April 1967 besuchte McCartney Brian Wilson in L.A., um ihm eine Vorschau auf „Sgt. Pepper“ zu geben. Und spielte ihm und seiner Frau „She’s Leaving Home“ auf dem Klavier vor. „Wir haben beide einfach geweint“, sagte Wilson. „Es war wunderschön.“

Erschienen auf: „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“

81. „Hey Bulldog“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptkomponist: Lennon

Aufgenommen: 11. Februar 1968

Veröffentlicht: 13. Januar 1969

Nicht als Single veröffentlicht

Was eine Neuheit hätte werden können, wurde zu einem der härtesten Stücke der Beatles. Da sie gerade in der Abbey Road für ein Werbevideo für ihre Single „Lady Madonna“ gefilmt wurden, beschloss die Band, dass sie genauso gut den zusätzlichen Song aufnehmen könnten, der für den Soundtrack zu „Yellow Submarine“ benötigt wurde. „Paul sagte, wir sollten einen richtigen Song im Studio aufnehmen“, erzählte Lennon. „Ob ich einen zusammenbasteln könnte? Ich hatte zu Hause ein paar Zeilen, also brachte ich sie mit.“

Ein paar Tage zuvor hatte McCartney Schlagzeug auf einem Rockstück von Paul Jones namens „The Dog Presides“ gespielt, das mit bellenden Soundeffekten unterlegt war. Während der Beatles-Session fingen McCartney und Lennon an zu bellen und zu heulen. Und so wurde der Titel zu „Hey Bulldog“. Trotz seiner Verspieltheit war „Hey Bulldog“ ein bissiges, aggressives Musikstück. Harrison schloss seine Gitarre an einen Fuzz-Effekt an und drehte dann seinen Verstärker besonders laut auf. Was zu einem besonders wilden Solo führte. „Ich habe [Lennon] geholfen, es im Studio fertigzustellen“, sagte McCartney über den Song. „Aber es ist hauptsächlich sein Vibe.“ Lennon selbst bezeichnete ihn als „eine gut klingende Platte, die nichts bedeutet“.

Erschienen auf: Yellow Submarine

80. „Mother Nature’s Son“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Hauptsongwriter: McCartney

Aufgenommen: 9. und 20. August 1968

Veröffentlicht: 25. November 1968

Nicht als Single veröffentlicht

Nachdem sie einen Vortrag von Maharishi Mahesh Yogi besucht hatten, schrieben Lennon und McCartney jeweils einen Song über diese Erfahrung. Lennons Song war „Child of Nature”, den er für das „White Album“ als Demo aufnahm, aber nicht veröffentlichte. Später wurde er zu „Jealous Guy” umgeschrieben.

McCartneys Song war dieses akustische Stück, das Nat „King” Coles „Nature Boy” und seiner Beziehung zu Linda Eastman zu verdanken war. „Als Linda und ich zusammenkamen”, sagte er, „entdeckten wir, dass wir beide eine tiefe Liebe zur Natur hatten.”

Als McCartney den Song aufnahm, waren die Sessions für das „White Album“ fast zu simultanen Solo-Projekten geworden. „Mother Nature’s Son” ist einer von vier Songs auf dem Album, die McCartney alleine aufgenommen hat. Er nahm den Basistrack am 9. August auf, nachdem der Rest der Band nach Hause gegangen war, und kehrte 11 Tage später zurück, um Schlagzeug zu spielen (das in einem Flur aufgestellt war, um den Klang zu verändern) und ein Bläserensemble zu leiten. Als Lennon – der es hasste, wenn McCartney ohne den Rest der Band aufnahm – mit Starr hereinkam, „hätte man die Atmosphäre mit einem Messer schneiden können“, erinnert sich Toningenieur Ken Scott.

Erschienen auf: The Beatles

Hier geht’s weiter: