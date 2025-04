Beerdigung von Papst Franziskus zieht 250.000 Trauernde in den Vatikan

An seinem vorletzten Tag richtete Papst Franziskus eine Bitte an Vance

US-ROLLING-STONE-Cover mit Papst Franziskus: The times they are a-changin’

Papst Franziskus ‚ Trauerfeier am Samstag zog 250.000 Trauernde in den Vatikan. Darunter ausländische Präsidenten, Premierminister und andere Würdenträger.

Kardinal Giovanni Battista Re würdigt Papst Franziskus‘ Menschlichkeit

Kardinal Giovanni Battista Re hielt die Predigt und bezeichnete Franziskus als „Papst unter den Menschen, mit einem offenen Herzen für alle“.

„Reich an menschlicher Wärme und tief empfindsam für die Herausforderungen der heutigen Zeit, teilte Papst Franziskus wahrhaftig die Ängste, Leiden und Hoffnungen dieser Zeit der Globalisierung“, sagte Re. „Seine Gesten und Ermahnungen zugunsten von Flüchtlingen und Vertriebenen sind unzählbar. Sein Eifer, sich für die Armen einzusetzen, war unermüdlich.“

Trump und Selenskyj treffen sich privat im Petersdom

Unter den ausländischen Staats- und Regierungschefs, die an der zweistündigen Trauerfeier teilnahmen, waren US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron. Trump und Selenskyj hatten außerdem ein privates Treffen in der Petersbasilika.

Papst Franziskus‘ Friedensbotschaften: Appelle gegen Krieg und Gewalt

„Angesichts der tobenden Kriege der letzten Jahre mit ihren unmenschlichen Gräueln und unzähligen Toten und Zerstörungen hat Papst Franziskus unermüdlich seine Stimme erhoben, um Frieden zu flehen. Zur Vernunft aufzurufen. Und zu ehrlichen Verhandlungen einzuladen, um mögliche Lösungen zu finden. Krieg, so sagte er, führt zum Tod von Menschen. Und zur Zerstörung von Häusern, Krankenhäusern und Schulen. Krieg hinterlässt die Welt immer schlechter als zuvor. Er ist immer eine schmerzhafte und tragische Niederlage für alle“, fügte Re hinzu.

Mahnungen zur Menschlichkeit in Zeiten globaler Konflikte

„Papst Franziskus beendete seine Reden und Begegnungen immer mit den Worten: ‚Vergesst nicht, für mich zu beten.‘ Lieber Papst Franziskus, jetzt bitten wir dich, für uns zu beten. Segne die Kirche. Segne Rom. Und segne die ganze Welt. So, wie du es letzten Sonntag vom Balkon dieser Basilika aus getan hast, als du alle Menschen Gottes in einer letzten Umarmung umarmt hast. Aber umarme auch die Menschheit, die mit aufrichtigem Herzen nach der Wahrheit sucht und die Fackel der Hoffnung hochhält.“

Reaktionen auf den Tod von Papst Franziskus

Nach der Trauerfeier wurde der Sarg von Franziskus in einem weißen Papamobil über den Tiber transportiert, um in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt zu werden.

John Kerry und andere Würdenträger loben seine Demut

Der ehemalige US-Außenminister John Kerry, der ebenfalls an der Beerdigung teilnahm, lobte Papst Franziskus‘ „bemerkenswerten Charakter. Seine Herangehensweise und seine Demut“ gegenüber CNN . „Man hört es von allen“, sagte Kerry gegenüber CNN. „Es gibt einfach einen durchgängigen Refrain darüber, wie sehr die Menschen von ihm berührt waren. Letztendlich spricht das für seine Fähigkeit, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Religionen zu berühren.“

Papst Franziskus‘ letzter öffentlicher Auftritt zu Ostern

Papst Franziskus starb am 21. April, einen Tag nach Ostersonntag, im Alter von 88 Jahren an einem Schlaganfall und Herzversagen . Im Februar hatte Franziskus fünf Wochen im Krankenhaus verbracht. Zuvor war bei ihm eine doppelte Lungenentzündung diagnostiziert worden. Sein Zustand verschlechterte sich nach einer „asthmatischen Atemkrise“ rapide. Und erst Ende März war sein Zustand stabil genug , dass er das Krankenhaus verlassen konnte.

Papst Franziskus‘ Botschaft für Hoffnung und Menschlichkeit

Der Papst trat am Ostersonntag zum letzten Mal öffentlich in Erscheinung, als er auf dem Petersplatz erschien, um Tausende von Zuschauern zu segnen. Und er traf sich auch kurz mit Vizepräsident J.D. Vance. In einigen seiner letzten Ansprachen rief Franziskus zur Barmherzigkeit gegenüber Migranten sowie zum Frieden auf. Und setzte sich für einen Waffenstillstand in Gaza und eine Lösung des Konflikts im Jemen ein.

Letzte Appelle für Barmherzigkeit und Frieden im Nahen Osten

„An diesem Tag möchte ich, dass wir alle neue Hoffnung schöpfen. Und unser Vertrauen in andere wiederbeleben. Auch in diejenigen, die anders sind als wir oder aus fernen Ländern kommen. Und uns fremde Bräuche, Lebensweisen und Ideen mitbringen“, sagte Franziskus in seinem Ostergruß. „Denn wir alle sind Kinder Gottes!“