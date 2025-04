Trump, Selenskyj, Vance und andere würdigen Papst Franziskus

Kings of Leon beweisen: Rock stirbt nie

Zu den ersten Stimmen, die auf den Tod von Papst Franziskus reagierten, zählen Patti Smith, König Charles und J.D. Vance. Kardinal Kevin Ferrell, der Camerlengo des Vatikans, gab den Tod des Kirchenoberhauptes in einer Mitteilung bekannt und erklärte, der Papst habe „uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, insbesondere gegenüber den Ärmsten und Ausgegrenzten“.

Patti Smith, die 2014 beim Weihnachtskonzert des Vatikans „O Holy Night“ sang, veröffentlichte auf Instagram ein Gedicht, in dem sie Papst Franziskus mit einer Blume verglich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der britische Monarch König Charles erklärte in einer Stellungnahme, er sei „zutiefst betrübt“ über den Tod von Franziskus. „Unsere schweren Herzen werden jedoch etwas erleichtert durch das Wissen, dass Seine Heiligkeit noch in der Lage war, eine Osterbotschaft an die Kirche und die Welt zu richten, der er sein ganzes Leben und Wirken mit solcher Hingabe gewidmet hat“, sagte König Charles.

Der König und seine Ehefrau, Königin Camilla, hatten den Vatikan vor zwei Wochen besucht. „Seine Heiligkeit wird in Erinnerung bleiben für sein Mitgefühl, sein Streben nach Einheit der Kirche und für seinen unermüdlichen Einsatz für die gemeinsamen Anliegen aller Gläubigen sowie für all jene Menschen guten Willens, die sich für das Wohl anderer einsetzen“, fuhr König Charles fort. „Sein Glaube daran, dass die Sorge für die Schöpfung ein existenzieller Ausdruck des Glaubens an Gott ist, fand weltweit großen Widerhall.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der britische Premierminister Keir Starmer ergänzte: „Ich bin tief betroffen vom Tod Seiner Heiligkeit Papst Franziskus. Sein unermüdlicher Einsatz für eine gerechtere Welt für alle wird ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen. Im Namen des britischen Volkes spreche ich der gesamten katholischen Kirche mein aufrichtiges Beileid aus.“

Trump, Biden und J.D. Vance würdigen Papst

US-Vizepräsident J.D. Vance, der Franziskus kurz am Ostersonntag getroffen hatte, schrieb auf X: „Mein Herz ist bei den Millionen Christen weltweit, die ihn geliebt haben. Ich war froh, ihn gestern noch zu sehen, obwohl er offensichtlich sehr krank war. Aber ich werde ihn immer für die untenstehende Predigt in Erinnerung behalten, die er ganz zu Beginn der Corona-Zeit hielt. Sie war wirklich sehr schön. Möge Gott seine Seele ruhen lassen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Weiße Haus schrieb auf X: „Ruhe in Frieden, Papst Franziskus.“ Auf Truth Social teilte Donald Trump: „Ruhe in Frieden, Papst Franziskus! Möge Gott ihn und alle, die ihn liebten, segnen!“

In einer Erklärung auf X würdigte Joe Biden die Einzigartigkeit von Franziskus, der „anders war als alle, die vor ihm kamen“. Er fügte hinzu: „Papst Franziskus wird als einer der bedeutendsten Führer unserer Zeit in Erinnerung bleiben, und ich bin ein besserer Mensch, weil ich ihn kennenlernen durfte. Jahrzehntelang setzte er sich für die Schwächsten in Argentinien ein, und sein Einsatz für die Armen riss nie ab. Als Papst war er ein liebevoller Hirte und ein herausfordernder Lehrer, der den interreligiösen Dialog suchte.

[Franziskus] forderte uns auf, für den Frieden zu kämpfen und unseren Planeten vor der Klimakrise zu bewahren. Er sprach für die Stimmlosen und Machtlosen. Ließ alle Menschen spüren, dass sie in der Kirche willkommen und gesehen waren. Er setzte sich für Gerechtigkeit und ein Ende von Armut und Leid weltweit ein. Und vor allem war er ein Papst für alle. Er war der Papst des Volkes – ein Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Whoopi Goldberg schrieb auf Instagram: „Er war der erste seit Langem, der zu wissen schien, dass sich die Liebe Christi auf Gläubige und Nichtgläubige gleichermaßen erstreckt. Er erinnerte mich eher an Papst Johannes XXIII., der den Glauben greifbar machte. Segel weiter, Papst Franziskus, mit deiner Liebe zur Menschheit und deinem Lachen.“

Macron: Möge diese Hoffnung ihn für immer überdauern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb: „Von Buenos Aires bis Rom wollte Papst Franziskus, dass die Kirche Freude und Hoffnung zu den Ärmsten bringt. Dass sie die Menschen untereinander und mit der Natur verbindet. Möge diese Hoffnung ihn für immer überdauern.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte: „Diese Nachricht macht uns tief betroffen.“

„Ich hatte das Privileg, seine Freundschaft, seine Ratschläge und seine Lehren zu genießen – sie fehlten nie, auch nicht in Zeiten der Prüfung und des Leidens“, schrieb sie auf X. „Seine Lehre und sein Vermächtnis werden nicht verloren gehen. Wir verabschieden uns mit traurigem Herzen vom Heiligen Vater, doch wir wissen, dass er nun in Frieden beim Herrn ist.“

Papst Franziskus: Selenskyj bekundet Beileid

Der argentinische Präsident Javier Milei erinnerte sich an Franziskus, der aus Argentinien stammte, auf X: „Es war mir eine große Ehre, ihn in seiner Güte und Weisheit kennenzulernen.“ Er fügte hinzu: „Als Präsident, als Argentinier und vor allem als gläubiger Mensch nehme ich Abschied vom Heiligen Vater und stehe an der Seite all jener, die heute mit dieser traurigen Nachricht umgehen müssen.“

https://x.com/WhiteHouse/status/1914246037125857689/photo/1

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigte Franziskus für ein Leben, das „Gott, den Menschen und der Kirche gewidmet war“.

„Er wusste Hoffnung zu schenken, Leiden durch Gebet zu lindern und Einheit zu fördern“, sagte Selenskyj in einer Stellungnahme. „Er betete für den Frieden in der Ukraine und für die Ukrainer. Wir trauern gemeinsam mit Katholiken und allen Christen, die in Papst Franziskus eine geistliche Stütze sahen.“