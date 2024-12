„Bestes Weihnachten meines Lebens“: Britney Spears wieder mit Sohn vereint

Britney Spears teilte am 26. Dezember einen Videozusammenschnitt auf Instagram – darauf zu sehen: die Wiedervereinigung von Spears und ihrem jüngeren Sohn, dem 18-jährigen Jayden James.

Britney Spears im Glück

„Das beste Weihnachten meines Lebens !!! Ich habe meine Jungs seit 2 Jahren nicht mehr gesehen!!! Tränen der Freude und buchstäblich in Schock jeden Tag koo koo verrückt so in der Liebe und gesegnet !!! Ich bin sprachlos, danke Jesus !!!“, betitelt die 43-jährige Sängerin den Post.

Der Post auf Instagram:

„Hallo“, sagt der 18-Jährige im ersten Videoausschnitt in die Kamera. „Das ist mein Baby“, fügt Spears noch grinsend hinzu, bevor sie ihrem Sohn einen Kuss auf die Wange drückt. Im nächsten Ausschnitt grüßt Jayden wieder in die Kamera, bevor er und seine Mutter ein fröhliches „Merry Christmas!“ wünschen, bevor die Kamera auf knisterndes Feuer gehalten wird. Im letzten Clip grüßt der Junge erneut, während Spears überschwänglich „Ich bin’s und Jayden!“, in die Kamera mitteilt.

Ihre Söhne zogen nach Hawaii

Ihre zwei Söhne, Jayden und den 19-jährigen Sean Preston, bekam die „Princess of Pop“ mit dem amerikanischen Tänzer Kevin Federline, den sie 2004 geheiratet hatte. Die Ehe hielt jedoch nicht langew: Schon drei Jahre später, im Jahr 2007, ließen sich die beiden wieder scheiden. Das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder bekam Federline. Im vergangenen Jahr zog der Vater samt der zwei Söhne nach Hawaii.

Ihre Beziehung mit ihrem Ex Kevin Federline sowie ihr Mutterdasein aber auch unter anderm ihre Vormundschaft beschrieb die „Toxic“-Interpretin in ihren Memoiren „The Woman in Me“.

In dem Buch geht Spears auf ihre komplizierte Vergangenheit sowie ihre steile Musikkarriere ein. Die Filmrechte dazu erwarb Universal Pictures.