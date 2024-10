In diese Frauen ist Britney Spears schwer verknallt

Britney Spears steht auf keiner Bühne mehr. Aber das heißt nicht, dass die Sängerin dadurch weniger präsent wäre. Nach dem spektakulären Sorgerechtsprozess sorgten zuletzt ihre Memoiren für große Aufmerksamkeit. Ein Biopic dazu ist in Planung (auch wenn Spears vorher lieber ein anderes Filmprojekt verwirklicht).

Aber der eigentliche Ort, wo die 42-Jährige sich selbst mit allen Ecken und Kanten präsentiert, ist Instagram. Neben zahlreichen Bilder und Stories aus dem Alltag verkündete Spears kürzlich, in welche Frauen sie wirklich kräftig verliebt ist.

Im Amerikanischen spricht man präzise von Girl Crush. Damit meint Spears nach eigenen Angaben „Frauen, die ich wirklich bewundere und in die ich verknallt bin!!!“. Und was tut man gemeinsam? „Ihr beendet buchstäblich die Sätze des anderen und ihr seht euch nicht wirklich ähnlich, aber weil ihr immer zusammen seid, ist euer Verhalten, die Art wie ihr sprecht und sogar wie ihr geht, fast so, als wärt ihr die gleichen f*cking Menschen!!!“

Britney Spears steht auf gesunde Albernheit

Dazu zählen für die Sängerin Natalie Portman („Die coolste Person, die ich jemals draußen in New York mit ihrem Hund getroffen habe und wir hatten sogar das gleiche Shirt an“), Pamela Anderson („Ein klassisches Babe und sie scheint so süß zu sein!!!“) und Camila Cabello („Sie ist so verdammt hübsch und sie bringt mich laut zum Kichern!!! Ihre Persönlichkeit ist so wunderbar und verrückt, ich denke, es ist auch gesund, albern zu sein!!! Ich wünschte, ich wäre mehr wie sie!!!“).

Bei Kendall Jenner fragte sie sich, ob es „überhaupt normal ist, so hübsch zu sein“, bevor sie die Liste mit Selena Gomez und Drew Barrymore abschloss, die beide ihrer Meinung nach „buchstäblich hinreißend“ seien.

Vielleicht kommen ihre Lieblingsfrauen auch in ihrem nächsten Buch vor. Das ist inzwischen offiziell angekündigt, auch wenn noch nicht klar ist, ob es sich dabei um den zweiten teil ihrer Autobiographie handelt.