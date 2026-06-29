BET Awards 2026: Die komplette Gewinnerliste
Alle Gewinner des Abends im Überblick: Wer bei den BET Awards 2026 in Los Angeles abgeräumt hat.
Die BET Awards 2026 kehrten am Sonntagabend (28. Juni) zurück und markierten die jüngste Feier des Senders für Black Excellence in Musik, Entertainment, Sport und Kultur.
Cardi B führte das Feld mit sechs Nominierungen an – darunter Album of the Year für „Am I the Drama?“, Best Female Hip Hop Artist, Best Collaboration für „Errtime Remix“ mit Jeezy und Latto, Video Director of the Year gemeinsam mit Patience Foster sowie den Viewers‘ Choice Award.
Vor der diesjährigen Verleihung hatte die Bronx-Rapperin bereits sechs BET Awards gewonnen, darunter zwei aufeinanderfolgende Best-Female-Hip-Hop-Artist-Titel 2018 und 2019, Album of the Year für ihr Multiplatinum-Debüt „Invasion of Privacy“ sowie Video of the Year und Best Collaboration für „WAP“ mit Megan Thee Stallion im Jahr 2021.
Cardi B, Lamar und Doja Cat
Dicht hinter Cardi B in der Nominierungsliste folgen Kendrick Lamar und Doja Cat mit je fünf Nennungen, während Doechii, Clipse, Teyana Taylor, Olivia Dean und Latto jeweils vier Nominierungen erhielten. A$AP Rocky, Bruno Mars, Bryson Tiller, Chris Brown, Jill Scott, Kehlani, Metro Boomin, SZA, Tasha Cobbs Leonard, T.I. und YK Niece kamen alle auf drei Nominierungen – ein Beleg für die enorme Bandbreite an Talent, die in diesem Jahr vertreten war.
Die BET Awards 2026 fanden im Peacock Theater in Los Angeles statt. Moderiert von Druski, war die Veranstaltung die 26. Ausgabe der jährlichen Show, die im Jahr 2001 ins Leben gerufen wurde.
Die vollständige Liste der Gewinner – fett gedruckt – findet sich unten.
Fashion Vanguard und Pulse Award
The Fashion Vanguard Award (NEU)
A$AP Rocky
Bad Bunny
Beyoncé
Cardi B
Colman Domingo
Doechii
Rihanna
Teyana Taylor
Zendaya
The Pulse Award (NEU)
„85 South Show“
„Baby, This Is Keke Palmer“
Charlamagne Tha God
Don Lemon
Druski
„It Is What It Is“
„Joe and Jada“
„On the Radar“
„R&B Money Podcast“
Best Female R&B/Pop Artist
Ari Lennox
Coco Jones
Ella Mai
Jill Scott
Kehlani
Mariah the Scientist
Olivia Dean
SZA
Tems
Best Male R&B/Pop Artist
Brent Faiyaz
Bruno Mars
Bryson Tiller
Chris Brown
Durand Bernarr
GIVĒON
Leon Thomas
October London
Usher
Best Group
41
Clipse
De La Soul
FLO
French Montana & Max B
Metro Boomin & DJ Spinz
Nas & DJ Premier
Terrace Martin & Kenyon Dixon
Wizkid & Asake
Best Collaboration
„Chains & Whips“ — Clipse & Kendrick Lamar
„Errtime Remix“ — Cardi B feat. Jeezy & Latto
„Go Girl“ — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
„Good Flirts“ — Baby Keem feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd
„Is It a Crime“ — Mariah the Scientist & Kali Uchis
„It Depends (The Remix)“ — Chris Brown feat. Bryson Tiller & Usher
„Take Me Thru Dere“ — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
„wgft“ — Gunna feat. Burna Boy
Best Male Hip Hop Artist
A$AP Rocky
Baby Keem
BigXthaPlug
DaBaby
Don Toliver
Drake
J. Cole
Kendrick Lamar
T.I.
Best Female Hip Hop Artist
Cardi B
Coi Leray
Doechii
Doja Cat
GloRilla
Latto
Megan Thee Stallion
Monaleo
YK Niece
Video of the Year
Video of the Year
„100“ — Ella Mai
„Anxiety“ — Doechii
„Burning Blue“ — Mariah the Scientist
„Chanel“ — Tyla
„Escape Room (Short Film)“ — Teyana Taylor
„Folded“ — Kehlani
„LET ‚EM KNOW“ — T.I.
„luther“ — Kendrick Lamar & SZA
Video Director of the Year
A$AP Rocky & Dan Streit
Anderson .Paak
Benny Boom
Cactus Jack
Cardi B & Patience Foster
Cole Bennett
Director X
Hype Williams
Teyana „Spike-Tey“ Taylor
Best New Artist
Belly Gang Kushington
DESTIN CONRAD
JayDon
kwn
Miles Minnick
Monaleo
Olivia Dean
RAYE
Trap Dickey
Album of the Year
Album of the Year
„Am I the Drama?“ — Cardi B
„Don’t Tap the Glass“ — Tyler, the Creator
„Everything Is A Lot.“ — Wale
„Hearts Sold Separately“ — Mariah the Scientist
„Let God Sort Em Out“ — Clipse
„MUTT Deluxe: Heel“ — Leon Thomas
„The Fall-Off“ — J. Cole
„The Romantic“ — Bruno Mars
Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award
„Able“ — Kirk Franklin
„ABLE (REMIX)“ — Darrel Walls, PJ Morton & Kim Burrell
„All to Thee“ — BeBe Winans
„Already Good (Tasha Slide)“ — Tasha Cobbs Leonard
„At the Cross“ — CeCe Winans
„Church“ — Tasha Cobbs Leonard & John Legend
„Do It Again“ — Kirk Franklin
„Headphones“ — Lecrae, Killer Mike & T.I.
Best Actress
Angela Bassett
Ayo Edebiri
Chase Infiniti
Coco Jones
Cynthia Erivo
Keke Palmer
Quinta Brunson
Regina Hall
Teyana Taylor
Schauspiel und YoungStars
Best Actor
Aaron Pierre
Aldis Hodge
Anthony Mackie
Colman Domingo
Damson Idris
Delroy Lindo
Denzel Washington
Michael B. Jordan
Sterling K. Brown
YoungStars Award
Daria Johns
Graceyn „Gracie“ Hollingsworth
Heiress Harris
Jazzy’s World TV
Lela Hoffmeister
North West
Thaddeus J. Mixson
VanVan
Best Movie
„Highest 2 Lowest“
„Him“
„Number One on the Call Sheet“
„One Battle After Another“
„Relationship Goals“
„Ruth & Boaz“
„Sinners“
„Wicked: For Good“
Sport und Viewers‘ Choice
Sportswoman of the Year Award
A’ja Wilson — Basketball
Angel Reese — Basketball
Claressa Shields — Boxen
Coco Gauff — Tennis
Flau’jae Johnson — Basketball
Gabby Thomas — Leichtathletik
Jordan Chiles — Turnen
Naomi Osaka — Tennis
Sha’Carri Richardson — Leichtathletik
Sportsman of the Year Award
Aaron Judge — Baseball
Anthony Edwards — Basketball
Caleb Williams — Football
Jalen Brunson — Basketball
Jalen Hurts — Football
LeBron James — Basketball
Shedeur Sanders — Football
Stephen Curry — Basketball
BET Her
„Already Good (Tasha Slide)“ — Tasha Cobbs Leonard
„Be Great“ — Jill Scott feat. Trombone Shorty
„Beautiful People“ — Jill Scott
„First“ — Tems
„girl, get up.“ — Doechii feat. SZA
„Go Girl“ — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
„Gorgeous“ — Doja Cat
„Lady Lady“ — Olivia Dean
Viewers‘ Choice
„Burning Blue“ — Mariah the Scientist
„Chains & Whips“ — Clipse feat. Kendrick Lamar
„Chanel“ — Tyla
„Folded“ — Kehlani
„I Just Might“ — Bruno Mars
„It Depends“ — Chris Brown feat. Bryson Tiller
„Man I Need“ — Olivia Dean
„Outside“ — Cardi B
„Raindance“ — Dave & Tems
„Take Me Thru Dere“ — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
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