Taylor Swifts herzliche Botschaft an Alan Jackson bei seinem letzten Konzert sorgt für gemischte Reaktionen

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Alan Jackson verabschiedete sich am Samstagabend in Nashville im Nissan Stadium mit seiner letzten Live-Show von der Bühne – begleitet von einer Reihe prominenter Gäste, sowohl persönlich als auch per Video, darunter Taylor Swift.

Kurz bevor Jackson für sein letztes Konzert seiner „One More for the Road – The Finale“-Tour die Bühne betrat, wurde Swifts Überraschungsvideo auf den Screens neben der Bühne eingespielt.

„Hi Alan, ich bin’s, Taylor. Ich möchte dir einfach danken für deine jahrzehntelange unglaubliche Songschreiberei und deine Auftritte und dafür, wie viel du uns, den Fans, gegeben hast“, sagte sie. In der persönlichen Botschaft verriet sie außerdem, dass ihr Lieblingssong von ihm „Drive“ ist.

Swifts Dankesworte an Jackson

„In diesem Song malst du wirklich ein Bild und lässt uns an Details aus deinem Leben teilhaben – und ich weiß, dass das für mich in jungen Jahren ein so wichtiges Beispiel war: ein Künstler, der seine Fans wirklich in die Einzelheiten seines Lebens einlässt“, fügte sie hinzu. „Und ich schätze dich so sehr für die Art, wie du mich und andere Künstler und Songwriter über die Jahre mit so viel Unterstützung und Ermutigung bedacht hast. Ich freue mich riesig für dich und deine Show und bin dir einfach so dankbar. Ich liebe dich!“

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Ihr Auftritt und die herzlichen Worte stießen beim Publikum auf ein geteiltes Echo – von Fans gefilmte Videos fingen sowohl Buhrufe als auch Jubel ein. Warum die Sängerin, deren kürzlich veröffentlichter Song „I Knew It, I Knew You“ aus „Toy Story 5“ ihre Rückkehr zu ihren Country-Wurzeln und ins Country-Radio markiert, so gespalten aufgenommen wurde, ist unklar – aber es wäre nicht das erste Mal, dass sie einfach weitermacht und die Neider neiden lässt. Im Februar 2025 wurde Swift ausgebuht, als sie beim Aufeinandertreffen der Kansas City Chiefs und der Philadelphia Eagles beim Super Bowl LIX auf der Leinwand zu sehen war; Serena Williams stellte sich damals schützend vor die Sängerin.

Jacksons Abschlussshow bot zudem Tribute-Performances von Größen wie George Strait, Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert, Jon Pardi, Carrie Underwood, Keith Urban, Riley Green, Cody Johnson, Lee Ann Womack und weiteren, die Jackson-Songs coverten, bevor er selbst die Bühne betrat.

Diagnose und Abschied

Im vergangenen Jahr hatte Jackson seine letzte Tournee angekündigt. 2021 hatte er in der „Today Show“ öffentlich gemacht, an Charcot-Marie-Tooth-Krankheit zu leiden – einer degenerativen Erkrankung, die Gleichgewicht und Beweglichkeit beeinträchtigt.

Sein letzter Auftritt in Nashville wurde für ein Konzertspecial gefilmt, das auf NBC ausgestrahlt werden soll.