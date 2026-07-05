Beyoncé veröffentlicht Überraschungs-Song „Morning Dew (Donk)“

NFL-Halbzeitshow: Macht es Snoop Dogg besser als Beyoncé?

Beyoncé hat zum 4. Juli ein echtes Feuerwerk gezündet: Die Sängerin veröffentlichte überraschend einen neuen Track namens „Morning Dew (Donk)“ – ihr erstes neues Lied seit zwei Jahren.

Laut einer Pressemitteilung ist der Song „eine direkte Geste an ihren treuen BeyHive, um die bevorstehende epische Feier von ‚B’Day‘ einzuläuten“; die Veröffentlichung von „Morning Dew (Donk)“ markiert den offiziellen Auftakt eines 60-tägigen Countdowns zum 20. Jahrestag von Beyoncés zweitem Album „B’Day“, das am 4. September 2006 erschien. (Der 4. September ist übrigens auch Beyoncés tatsächlicher Geburtstag.)

„Morning Dew (Donk)“, das Berichten zufolge ursprünglich für jenes 2006er Album vorgesehen war, wurde von Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream und Darius Dixon geschrieben und von Beyoncé und Williams produziert. Der Song wurde mit einem Lyric-Video kombiniert, das zwanzig Jahre altes Filmmaterial des Kollaborateurs Cliff Watts recycelt – derselbe, der auch Beyoncés Cover der „Sports Illustrated Swimsuit Issue“ fotografierte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jubiläumsedition im September

Der Track wird auf der kommenden 20th-Anniversary-Edition von „B’Day“ erscheinen, die am 4. September 2026 – dem 20. Jahrestag des Originals – veröffentlicht wird. Weitere Details zur Neuauflage wurden nicht bekannt gegeben.

„Morning Dew (Donk)“ ist Beyoncés erste neue Musik seit der Veröffentlichung von „Cowboy Carter“ im März 2024; der dritte Teil einer gemeldeten Trilogie, zu der auch 2022s „Renaissance“ gehört, wurde bislang noch nicht angekündigt.