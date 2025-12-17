NFL-Halbzeitshow: Macht es Snoop Dogg besser als Beyoncé?

Snoop Dogg wird die Halbzeitshow beim NFL Christmas Gameday am 1. Weihnachtsfeiertag absolvieren. Die Show wird live aus dem U.S. Bank Stadium in Minneapolis, Minnesota, auf Netflix gestreamt.

„NFL, Netflix und dein Onkel Snoop an Weihnachten? Wir servieren Musik, Liebe und gute Stimmung für die ganze Welt“, sagte Snoop in einer Erklärung. „Das ist die Art von Weihnachtszauber, die der Weihnachtsmann nicht in seinen Sack packen kann.“

NFL Christmas Gameday auf Netflix: Ablauf und Uhrzeit

Snoops Auftritt, der als „Snoop’s Holiday Halftime Party“ angekündigt wird, verspricht eine Reihe von Special Guests und seine Chart-Hits. Der NFL Christmas Gameday zwischen den Lions und den Vikings beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit.

„Der Christmas Gameday ist jetzt noch cooler geworden. Wir bringen zwei globale Kulturriesen zusammen, die NFL und den einzigartigen Snoop Dogg, der die heißeste Halbzeitshow liefern wird“, sagte Bela Bajaria, Chief Content Officer bei Netflix, in einer Erklärung. „Als Westküsten-Mädchen und großer Fan kann ich mit Zuversicht sagen, dass dies das ultimative Geschenk ist, das wir unseren Mitgliedern machen können. Wir sind bereit, diese Weihnachtsfeier so richtig heiß zu machen!“

Beyoncé setzte 2023 einen neuen Maßstab

Letztes Jahr trat Beyoncé während des ersten NFL Christmas Gameday von Netflix im NRG Stadium in Houston auf. Die Sängerin präsentierte ihre ersten Live-Auftritte von „Cowboy Carter“ und holte Shaboozey, Post Malone und ihre Tochter Blue Ivy mit ins Boot, um Tracks aus dem gefeierten Country-Album vorzustellen. Das Album gewann drei Grammys, darunter den für das beste Country-Album und das Album des Jahres.

Mehr zum Thema ALLE Halbzeit-Shows des Super Bowl im Ranking

Die 35-fache Grammy-Gewinnerin erhielt außerdem ihren ersten Emmy für herausragende Kostüme für Varieté-, Non-Fiction- oder Reality-Programme, zusammen mit fünf Mitarbeitern für ihre NFL-Halbzeit-Performance, die als „Beyoncé Bowl“ bezeichnet wurde.