„Big Bang Theory“-Star Jim Parsons: Die besten Sheldon-Sprüche

Was wäre „Big Bang Theory“ ohne Obernerd Sheldon Cooper? In 279 Folgen ging er seinen Freunden mit Besserwisserei und neurotischen Attacken auf die Nerven – und war doch unverzichtbarer und genialer Bestandteil des Gespanns. Keine Frage, hinter der Figur steckt mit Jim Parsons ein nicht minder genialer Schauspieler, der den Physiker als hibbeligen, schreckhaften Kauz mimte.

Parsons wurde am am 24. März 1973 in Houston, Texas geboren – und ist nun 50 Jahre alt. Er teilt damit die Herkunft mit seinem verschrobenen Charakter, dessen Jugendgeschichte in der Comedy-Serie „Young Sheldon“ präsentiert wird. Ein Naturwissenschaftler ist er nicht, allerdings hat der Schauspieler einen Bachelor-Abschluss in Theaterwissenschaften an der University of Houston und einen Master-Abschluss in Schauspielerei an der University of San Diego gemacht.

Bevor er mit „Big Bang Theory“ zum Star wurde, hatte er bereits in mehreren Theaterproduktionen und Fernsehserien mitgespielt. Aber erst die Sitcom brachte den großen Ruhm, sehr hohe Gagen sowie vier Emmy-Auszeichnungen und einen Golden Globe einbrachte. Privat ist der Schauspieler, der auch häufig als Synchronsprecher tätig ist,

mit seinem langjährigen Partner Todd Spiewak liiert. Beide heirateten 2015. Wenn man Parsons nach seiner Lieblingsproduktion fragt, dann gibt es oft nur eine Antwort: „The Rocky Horror Picture Show“.

Die schönsten Sheldon-Zitate aus „Big Bang Theory“

„Bazinga!“

„Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen.“

„Wenn jemand diese Tür öffnet, wird sie gegen die Wand schlagen und das ist kein guter Schall.“

„Ich habe ein feines Gehör für schlechte Grammatik.“

„Ich bin nicht fett, ich bin „stoßdämpfend“.“

„Es ist ein glücklicher Zufall, dass wir alle Wissenschaftler sind, sonst würde uns niemand verstehen.“

„Ich bin nicht in der Lage, Ironie oder Sarkasmus zu verstehen.“

„Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich in einer speziellen Schule für Kinder mit hohen IQ eingeschrieben.“

„Ich bin Physiker, ich habe ein abstraktes Denken. Plus, ich denke nicht gerne an Dinge, die nicht existieren.“

„Wenn man die Augen schließt, hört man besser zu.“

„Es gibt kein Problem, das nicht durch Schokolade gelöst werden kann.“

„Ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube an Wahrscheinlichkeit.“

„Ich habe keine Freunde, ich habe Kollegen.“

„Die einzigen Geräusche, die man in meinem Labor hören sollte, sind die der Wissenschaft.“

„Ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht verbinden, es sei denn, wir sprechen über Wissenschaft oder Comic-Bücher.“

„Ich bin nicht in der Lage, das menschliche Verhalten zu verstehen, aber ich kann eine Rakete bauen.“

„Die einzige Möglichkeit, ein echtes Wissenschaftsexperiment zu vermasseln, ist, es nicht zu machen.“