Endlich packen Depeche Mode live wieder andere Klassiker aus

Depeche Mode sind ein gute Live-Band, aber ihre mangelnde Flexibilität in der Gestaltung ihrer Setlisten beschäftigt ihre Fans seit mittlerweile Jahrzehnten. Bei ihrer aktuellen „Memento Mori“-Tournee hat das bislang genauso ausgesehen – ein paar Lieder wie „Shake The Disease“, „Strangelove“ oder „But Not Tonight“ sind Manövriermasse, ansonsten aber weiß man, was kommt.

Das hat sich mit dem Konzert am Samstag (21. Oktober 2023) im Barclays Center in New York City geändert: Depeche Mode packten zum ersten Mal seit 2018 den „Violator“-Klassiker „Policy of Truth“ aus, und zum ersten Mal seit 2017 „Black Celebration“, sogar in neuem Arrangement. Rausgeflogen sind dafür „Sister of Night“ und „Wrong“ – zwei Lieder, deren Verlust nicht allen DM-Fans Sorgen bereiten dürfte.

Damit könnte sich auch die seit einigen Tagen im Netz kursierende Fan-Theorie bestätigen, dass sich anhand eines heimlich aufgenommenen Fotos von Martin Gores Midi-Layout erkenne lasse, welche Presets er – abgesehen von den bisherigen Tour-Songs – abgespeichert habe: darunter „Policy of Truth“, „Don’t Say You Love Me“, „Behind The Wheel“, „Before We Drown“, „Black Celebration“ sowie „Photographic“.

Zwei davon wurden nun live gebracht. Unter den anderen genannten befinden sich mit „Before we Drown“ und „Don’t Say You Love me“ zwei aktuelle Albumsstücke – der Rest wären, sollten sie aufgeführt werden, Hits von früher. Die Tour geht noch lange weiter, erst ab Februar spielt die Band in Deutschland – hoffen wir, dass bis dahin noch einiges in der Setlist geht.

„Policy of Truth“:

„Black Celebration“:

Setlist New York 21.10.2023:

Speak to Me

(instrumental outro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

Home

Strangelove

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World in My Eyes

Black Celebration

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Waiting for the Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus