Bob Dylan bat diese Country-Sängerin um ihre Nummer. Jetzt eröffnet sie seine Tour

Im Sommer 2024 spielte Brittney Spencer eine Reihe von Amphitheater-Shows mit Willie Nelson, John Mellencamp und Bob Dylan auf der Outlaw Music Festival Tour. Eine riesige Chance für die Country-Singer-Songwriterin – auch wenn sie davon ausging, Dylan nie auch nur zu Gesicht zu bekommen, geschweige denn mit ihm zu sprechen.

Doch eines Abends stand er plötzlich vor ihr: Dylan hatte nach ihrer Show den Weg in ihre Garderobe gefunden. „[Er] sagte mir, dass er meine Songs wirklich mag“, schrieb Spencer auf Instagram, als sie vier Konzerttermine in diesem Sommer ankündigte, bei denen sie als Vorband für Dylan und Jimmie Vaughan auftreten wird. „Er war so detailliert dabei, dass ich es kaum fassen konnte. Er bat mich um meine Nummer. Ich schrieb sie auf eine Serviette und gab sie ihm. Er hat nicht angerufen lol. Ich glaube, das hier ist seine Art anzurufen – und ich gehe beim ersten Klingeln ran.“ (In einem Instagram-Video, das Spencer zusammen mit der Ankündigung postete, ist Dylan am Bühnenrand zu sehen, wie er ihr beim Spielen zuschaut – auf beunruhigende Weise einem Sith Lord ähnelnd.)

Spencer eröffnet Dylans Shows Mitte Juli in Pittsburgh, Philadelphia, Boston und Gilford, New Hampshire. Diese Termine sind Teil einer Reihe von Ostküsten-Dates, die Dylan seinem ohnehin prall gefüllten US-Sommertourplan gerade hinzugefügt hat. Die Tour beginnt am 4. Juni in Troutdale, Oregon, und endet am 25. Juli in Vienna, Virginia. Wer nicht so lange warten möchte, kann Dylan noch im Rest des Aprils in eher abgelegenen Städten im Süden erleben – darunter Macon, Georgia; Dothan, Alabama; und Tyler, Texas.

Dylans aktuelles Set

Sein aktuelles Set umfasst sechs Songs von seinem 2020er Album „Rough and Rowdy Ways“ sowie ältere Stücke wie „Love Sick“, „When I Paint My Masterpiece“, „All Along the Watchtower“, „Man in the Long Black Coat“ und „Every Grain of Sand“.

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Spencer wiederum eröffnet am 19. Juli in Morrison, Colorado, die Show von Maren Morris mit dem Colorado Symphony in Red Rocks. Ihr Debütalbum „My Stupid Life“ erschien 2024. In den vergangenen Jahren tourte sie mit Jason Isbell und trat sowohl bei den CMA Awards als auch bei den ACM Awards auf.