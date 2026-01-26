Bob Weir im ROLLING-STONE-Audio: „Freue mich aufs Sterben“

„Ich freue mich aufs Sterben“, sagte Bob Weir Anfang vergangenen Jahres gegenüber ROLLING STONES Angie Martoccio. „Ich neige dazu, den Tod als die letzte und beste Belohnung für ein gut gelebtes Leben zu betrachten. Trotzdem habe ich noch viel vor mir, und ich werde noch eine Weile nicht bereit sein zu gehen.“

In der neuen Folge des Podcasts „Rolling Stone Music Now“ spielen wir Ausschnitte aus diesem Interview – das sich im Nachhinein als Weirs letzte Begegnung mit ROLLING STONE herausstellte – nach Weirs Tod Anfang dieses Monats. Die Episode enthält außerdem einen Überblick über einige Höhepunkte von Weirs Karriere sowie ein neues Interview mit Warren Haynes von Gov’t Mule, der 2004 und 2009 mit der Post-Jerry-Garcia-Version der Dead tourte.

Um die Podcastfolge zu hören, können Sie sie auf Apple Podcasts oder Spotify anhören. Einige Höhepunkte aus Haynes’ Interview folgen unten.

Erinnerungen an ein nie realisiertes Projekt

Haynes’ letztes richtiges Gespräch mit Weir drehte sich um die Idee, ein akustisches Trio mit Dave Matthews zu gründen – ein Projekt, das nie zustande kam. „Dave Matthews, Bob und ich haben bei einer privaten Veranstaltung im Brooklyn Bowl gespielt“, erinnert sich Haynes. „Wir standen gemeinsam auf der Bühne und haben danach darüber gesprochen, wie einzigartig diese Mischung war. Wir haben sogar darüber geredet, vielleicht damit auf Tour zu gehen. Wir alle hatten das Gefühl, dass da etwas Besonderes war, und es gab mehrere Gespräche darüber, irgendwann Platz dafür zu schaffen. Aber dazu kam es nie.“

Haynes erklärt außerdem die Mechanik von Weirs Rhythmusgitarrenstil. „Er hat nicht unbedingt ein sich wiederholendes Muster entwickelt, das wie eines der Zahnräder eines Songs funktioniert“, sagt Haynes. „Er hat eher Moment für Moment hinter dem kompensiert, was gerade passierte. Die zweite Strophe war anders als die erste. Und die dritte war wieder anders als die zweite. Er hat es einfach Augenblick für Augenblick improvisiert.“

Dead and Company und John Mayer

Haynes sagt, es habe ihn nicht gestört, als Weir später mit Dead and Company weitermachte und John Mayer anstelle von Haynes Jerry Garcias Gesangs- und Gitarrenrolle übernahm. „Ich hatte damit keinerlei harte Gefühle“, sagt Haynes. „Ich habe es nie als Trennung gesehen. Ich habe 2004 und 2009 als Gelegenheit betrachtet, etwas wirklich Cooles mit diesen Typen zu machen. Aber ich habe nie gedacht, dass das etwas ist, das in die Zukunft hinein weiterlaufen würde.“

Er fügt hinzu, dass er Mayers Arbeit mit der Band schätzt. „Ich war am Anfang skeptisch, so wie viele andere auch“, sagt Haynes. „Aber er hat sich wirklich reingehängt und einen großartigen Job gemacht. Viele Leute waren nicht überzeugt, dass das funktionieren würde – und er hat es allen bewiesen.“

Improvisation statt Proben

Die Hingabe der Dead an die Improvisation machte Proben oft überflüssig. „Ich erinnere mich an Songs, bei denen wir fast eine Stunde an irgendeinem Backgroundgesang gefeilt haben“, erzählt Haynes. „Und dann kam der Song in der Setlist, ich schaute hoch – und niemand stand am Mikrofon. Alle jammten einfach und hatten die Probe komplett vergessen. Aber hey, das gehört eben auch dazu.“

Als Weir sich Haynes für eine symphonische Dead-Hommage anschloss, stieß seine Gitarrenlautstärke beim Orchester auf wenig Gegenliebe. „Wir hatten eine weitere E-Gitarre und ein zusätzliches Keyboard im Mix“, erinnert sich Haynes. „Das Orchester war darüber nicht besonders glücklich. Am Ende gingen einige Streicher einfach raus und weigerten sich weiterzuspielen, weil ihnen die Lautstärke zu hoch war. Und Bob sagte natürlich nur: ‚Scheiß auf sie.‘“