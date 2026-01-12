Bob Weirs Gitarrenspiel war noch radikaler, als Du denkst

Bob Weir wird zu Recht als eine prägende Figur in Erinnerung behalten, deren Gitarrenspiel einen unauslöschlichen Beitrag zu den Grateful Dead und zur improvisierten Rockmusik insgesamt geleistet hat.

Tatsächlich war Weir ein solcher Pionier, dass sein einzigartiger Ansatz an der Rhythmusgitarre über viele Jahre hinweg missverstanden, übersehen und unterschätzt wurde.

Allein die Tatsache, dass Jerry Garcia Weir über drei Jahrzehnte hinweg als Gegenpol und Partner bei den Grateful Dead auswählte, spricht Bände. Garcia sparte nie mit Anerkennung für seinen Mitstreiter und nannte ihn einmal „einen außerordentlich originellen Spieler in einer Welt voller Menschen, die alle gleich klingen“.

Ein Rhythmusgitarrist gegen die Konvention

Weir widmete sein musikalisches Leben der Entwicklung eines eigenständigen Rhythmusgitarrenstils, der für den Sound der Grateful Dead essenziell war. Anstatt konstante, sich wiederholende Akkorde zu spielen, um einen Groove zu erzeugen, basierte sein Ansatz auf Kontrapunkt und Riffs. Er füllte die musikalischen Zwischenräume zwischen den Schlagzeugern der Band und dem ebenso unkonventionellen Bassspiel von Phil Lesh.

Weirs Erklärung dafür, wie er diesen Ansatz entwickelte – was er mir gegenüber sein „schmutziges kleines Geheimnis“ nannte – war, dass er nicht versuchte, andere Gitarristen zu kopieren, sondern sich an Pianisten orientierte, insbesondere an McCoy Tyner vom John-Coltrane-Quartett. „Ich liebte einfach, was er unter Coltranes Spiel machte, also setzte ich mich ab meinem 17. Lebensjahr lange mit diesem Zeug auseinander und versuchte, es zu absorbieren“, erzählte mir Weir. „Ich kam dem immer näher. Und ich habe großes Glück, dass ich schon in sehr jungen Jahren eine perfekte Rolle für meinen Ansatz gefunden habe … Jerry war ebenfalls stark von Bläsern beeinflusst, unter anderem von Coltrane.“

Jazz, Klavier und offene Akkorde

John Mayer, Weirs Gitarrenpartner bei Dead & Company seit der Gründung der Band im Jahr 2015, verwies ebenfalls auf einen großen Jazzpianisten, als ich ihn 2016 nach Weirs Spiel fragte: Bill Evans, der vor allem durch seine Arbeit auf Miles Davis’ bahnbrechendem Album „Kind of Blue“ bekannt ist. „Bob ist ein totaler Savant“, sagte Mayer. „Sein Umgang mit Gitarrenakkorden und Begleitfiguren ist fast zu originell, um sofort vollständig gewürdigt zu werden, bis man wirklich tief versteht, was er da macht. Es ist eine große Freude, mit ihm zu spielen.“

Mayer hob Weirs Gespür für Akkordumkehrungen hervor – etwa wenn er den Grundton (das „E“ in einem E-Akkord) in die Mitte statt an den unteren Rand eines Akkords setzte, wo er üblicherweise liegt. Ich habe viele Musiker über das Zusammenspiel mit Weir interviewt, und selbst die erfahrensten unter ihnen leuchten wie Kinder, wenn sie von ihm sprechen. Namen wie Mayer, Trey Anastasio, Warren Haynes und Billy Strings überschlagen sich förmlich mit Lob, wie ein kurzer Blick in die sozialen Medien zeigt.

Ein Gitarrist ohne Wiederholung

Don Was, dessen außergewöhnliche Karriere die Zusammenarbeit mit den Rolling Stones, Gregg Allman und Bonnie Raitt umfasst, spricht mit Ehrfurcht über seine sieben Jahre als Bassist bei Bob Weir & Wolf Bros. „Ich wünschte, wir hätten 350 Shows im Jahr spielen können“, sagte er. „Es gibt keinen anderen Gitarristen auf der Welt, der so spielt wie er. Er spielt niemals zweimal hintereinander auch nur annähernd dasselbe und wechselt innerhalb einer einzigen Phrase von der Rohheit eines John Lee Hooker zur Raffinesse eines Andrés Segovia.“

Alle, die mit Weir spielten, scheinen so über ihn zu sprechen – vermutlich, weil der Gitarrist sich mit außergewöhnlicher Konsequenz dafür einsetzte, jeden Song in eine neue Richtung zu bewegen und Solisten mit jeder transformierenden Akkordfolge neue Inspiration zu bieten. Weir trat wahrscheinlich vor mehr Menschen auf als jeder andere Künstler in der Geschichte der Live-Performance, und jedes Mal, wenn er seine Bühnenangst überwand und ins Rampenlicht trat, brachte er Freude und Magie mit sich. Diese Wirkung übertrug sich auch auf seine Mitmusiker, die er wach hielt und an die pure Lust am Spielen erinnerte.

„Die Schulter ans Rad legen“

Weir beschrieb seine Hingabe an ein ergänzendes Gitarrenspiel mir gegenüber als „die Schulter ans Rad legen“. Was er damit meinte, war jedoch eine Form von Arbeit, die tatsächlich enorme kreative Höhenflüge von Garcia – und von jedem anderen Musiker, der mit Weir spielte – auslöste. Immer wieder staunten sie über die ungewöhnlichen Entscheidungen des Gitarristen und darüber, wie sehr diese Solisten dazu drängten, selbst interessantere Entscheidungen zu treffen.

„Bobs sehr spezielle Akkordformen und rhythmischen Muster bringen einen dazu, anders zu spielen und über sich hinauszugehen“, sagte Warren Haynes, der häufig mit Weir spielte, unter anderem in zwei Phasen bei The Dead.

„Er führte einen ganz natürlich in ein ständiges Ausweichen, Gegenüberstellen, Fragen und Antworten. Und er hatte dieses wunderbare Gespür dafür, den aktuellen Moment nicht mit irgendeinem anderen Moment vergleichen zu müssen. Er ging jeden Song, jede Performance mit einem frischen Blick an. Das ist etwas Unfassbares, aber es war für alles, was er tat, von entscheidender Bedeutung.“

Jede Nacht etwas Neues

Dead-&-Company-Bassist Oteil Burbridge, der – ebenso wie Mayer – vor der Bandgründung kaum Berührungspunkte mit der Musik der Grateful Dead hatte, war verblüfft von Weirs Betonung, in jedem Song an jedem Abend nach etwas Neuem zu suchen. „Es ist ein wunderbares Umfeld, um sich einfach hineinzustürzen“, sagte Burbridge mir. „In der Bibel heißt es, dass Liebe eine Vielzahl von Sünden bedeckt, und eine wirklich gute Jam-Session, bei der man an einen Ort gelangt, an dem man noch nie war, lässt jeden Fehler verschwinden. Es geht nicht um die Ausführung. Es geht darum, etwas Neues zu finden. Das war immer Bobbys Denkweise.“

Weirs eigenwilliger Gitarrenansatz erstreckte sich auch auf sein Songwriting. Viele seiner Kompositionen, darunter „The Other One“, verwendeten Taktarten, die in der westlichen Musik unüblich sind, aber in der indischen Musik häufig vorkommen – einer Quelle, aus der er viel Inspiration zog.

Indische Einflüsse und spirituelle Tiefe

Er führte dies auf die „Explosion der nordindischen klassischen Musik in der amerikanischen Popkultur“ zurück, nachdem die Beatles bei Maharishi Mahesh Yogi, dem Begründer der Transzendentalen Meditation, studiert hatten. Wie in allen Dingen ging Weir auch diese Erkundung mit konzentrierter Ernsthaftigkeit an.

Er erhielt nicht nur das Meditationsmantra, das er bis zuletzt verwendete, direkt vom Maharishi, sondern vertiefte sich auch intensiv in die Musik des Sitarspielers Ravi Shankar und des Sarod-Spielers Ali Akbar Khan. Er beschränkte sich nicht auf indische Verzierungen oder Riffs, wie es viele seiner Zeitgenossen taten, sondern arbeitete gezielt mit den entsprechenden Taktarten. „Um ihre Musik überhaupt ansatzweise würdigen zu können, muss man in ihren Taktarten zählen können“, sagte er mir.

So sehr Weir seine Bandkollegen in interessante und unerwartete Richtungen drängte, blieb er zugleich offen für Einflüsse aus ihrem Spiel. In den frühen Jahren von Dead & Company fand er große Freude daran, Burbridge und Mayer zu ermutigen, ihre eigenen Stimmen und Wege im Repertoire der Grateful Dead zu finden. Er genoss es, dass sie die Musik mit frischen Augen und Ohren angingen. „Ich muss mich verändern wegen dem, was sie tun“, sagte Weir. „Ich muss mir das anhören und für mich sortieren, ob das der Weg ist, den ich gehen will.“

Die Songs als lebendige Wesen

Letztlich, so betonte Weir, entschieden die Songs selbst, wohin sie wollten. Er räumte ein, dass es ihn „ein bisschen hippie-mystisch klingen“ lasse, wenn er über Songs spreche, als hätten sie einen freien Willen. Dann lächelte er und erkannte an, dass diese Beschreibung passe.

Für Weir waren die Songs und ihre Figuren lebendige Wesen, die mitentschieden, wie sie an einem bestimmten Abend ausgedrückt werden wollten. Weil er diese Figuren besser kannte als seine jüngeren Mitmusiker, sah er es als seine Aufgabe an, jeden Song zu fragen, wohin er gehen wolle.

„Versuche ich, ihn zurück in Richtung des Originals zu lenken, oder entfache ich ein Feuer in dieser neuen Richtung? Manchmal ist das eine ziemlich willkürliche Entscheidung meinerseits, und darin liegt auch ein gewisses Abenteuer“, sagte Weir. „Manchmal weiß ich, was ich tue. Diese Musik bringt mich an Orte, und ich bin immer bereit, mitzugehen.“

Alan Paul ist Autor, zuletzt von „Brothers and Sisters: The Allman Brothers Band and the Inside Story of the Album That Defined the ’70s“ sowie des E-Books „Reckoning: Conversations With the Grateful Dead“. Er veröffentlicht regelmäßig auf seinem Substack „Low Down and Dirty“.