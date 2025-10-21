Bobby Vylan und der Glastonbury-Eklat: „Ich bereue gar nichts“

Anfang dieses Sommers, während des Auftritts des Londoner Rap-Duos Bob Vylan beim Glastonbury Festival in England, führte Rapper Bobby Vylan die riesige Menschenmenge zu Sprechchören wie „Freiheit, Freiheit für Palästina“ und „Tod, Tod für die IDF [Israelische Verteidigungskräfte, Anm. d. Red.]“ an.

Der Gesang führten zu heftigen Reaktionen, woraufhin Premierminister Starmer damals sagte: „Es gibt keine Entschuldigung für diese Art von abscheulichen Hassreden“, und der Vorfall löste eine polizeiliche Untersuchung aus. Das US-Außenministerium entzog dem Duo außerdem die US-Visa vor ihrer Herbsttournee. Die Gruppe wurde auch vom Radar Festival und dem französischen Kave Fest ausgeschlossen.

Vylan verteidigte seine Äußerungen auf der Bühne später in einem Instagram-Post mit dem Titel „Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte“.

Bobby Vylan würde es wieder machen

Der Rapper war am 1. Oktober – noch bevor am 9. Oktober die Nachricht über einen Waffenstillstand in Gaza bekannt wurde – zu Gast bei „The Louis Theroux Podcast“ in einem Studio in Central London, um weiter über die Ereignisse während des umstrittenen Konzerts und die damit verbundenen gesellschaftspolitischen Auswirkungen zu sprechen. Die Folge wird diese Woche ausgestrahlt.

Als Theroux ihn fragte, ob er immer noch zu der Aktion stehe und sie heute auf der Bühne wiederholen würde, antwortete Vylan: „Oh ja. Wenn ich morgen wieder in Glastonbury auftreten würde, würde ich es wieder tun. Ich bereue es nicht. Ich würde es morgen wieder tun, sogar zweimal am Sonntag.“

Der Musiker weiter: „Ich bereue es überhaupt nicht, auch nicht die negativen Reaktionen, denen ich ausgesetzt war. Das ist minimal. Es ist minimal im Vergleich zu dem, was die Menschen in Palästina durchmachen. Wenn das mein Beitrag sein kann und wenn ich meine palästinensischen Freunde und Menschen, die ich aus Palästina kenne, die fliehen mussten, die Dutzende von Familienmitgliedern verloren haben, dazu bringen kann, zu sagen: ‚Yo, dein Slogan, ich liebe ihn‘, dann ist es das wert.“

Vylan fügte hinzu: „Ich möchte die Bedeutung des Sprechchors nicht überbewerten. Das ist nicht meine Absicht, aber wenn ich ihre Unterstützung habe, wenn sie die Menschen sind, für die ich das tue, wenn sie die Menschen sind, für die ich mich einsetze, was gibt es dann zu bereuen? Oh, weil ich einen rechten Politiker oder rechte Medien verärgert habe?“

An anderer Stelle im Interview sprach der Podcast-Moderator die Wortwahl hinter dem Sprechchor an und sagte: „Was bedeutet das Ihrer Meinung nach, denn Sie sagen, dass die Leute, die das aufnehmen, einen IDF-Soldaten töten sollen, wenn sie einen sehen. Es gab viele Kommentatoren, die das so interpretiert hätten.“ Theroux fragte daraufhin: „Ich lade Sie ein, Ihre Version dessen zu erklären, was das bedeutet … Können Sie nachvollziehen, warum manche Leute das anders gesehen haben könnten?“

Vylan sagte: „Mein ganzes Problem mit dieser Sache ist, dass der Slogan so unwichtig ist. Er ist so unwichtig, und die Reaktion darauf war so unverhältnismäßig.“ Er fuhr fort: „Wichtig sind die Bedingungen, die es überhaupt erst ermöglichen, dass dieser Sprechchor auf dieser Bühne stattfindet. Und damit meine ich die Bedingungen, die in Palästina herrschen. Wo palästinensische Menschen in alarmierender Zahl getötet werden. Wen interessiert da schon der Sprechchor? Es geht doch darum, was es überhaupt erst ermöglicht, dass dieser Sprechchor existiert. Darauf hätte man sich immer konzentrieren sollen.“