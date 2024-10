Ferdinand von Schirach: Wahrheit und Wirklichkeit des 07. Oktober

Das Werk von Ferdinand von Schirach handelte immer schon vom Verhältnis der Wahrheit zur Wirklichkeit (und umgekehrt). In den Gesprächen mit Alexander Kluge während der Coronazeit umkreisen sie die Welt als Wille und Vorstellung. Nun hat Schirach in einer Rede bei „WELT TV“ das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 als das geschildert, was es war: als Akt des Bestialischen, der Entmenschlichung und Enthemmung. Die „New York Times“ hat die Morde und Schändungen genau recherchiert, es gibt 1500 Zeugen und 60.00 Videos, viele von Körperkameras aufgenommen.

Nach der Schilderung schrecklichster Gewalttaten wendet sich Schirachs Denken George Orwells „1984“ zu – und zwar nicht dem Überwachungsstaat, dem Big Brother, sondern der zweiten Idee Orwells in dem berühmten Roman: dem Wahrheitsministerium, das die Semantik und also die Wirklichkeit umdeutet. „Krieg bedeutet Frieden/ Freiheit ist Sklaverei/ Unwissenheit ist Stärke.“ 90 Prozent der Palästinenser, so Schirach, leugnen die Gräueltaten des Hamas-Anschlags trotz der Evidenz von Zeugen und Filmen.

„Meinung ist Wahrheit“

Nun erinnert er an bekannte Verschwörungsmythen: Stanley Kubrick habe die Mondlandung inszeniert, Walt Disney sei nur eingefroren, Paul McCartney sei längst tot (die baren Füße und ein Nummernschild auf dem Cover von „Abbey Road!) und Elvis lebe noch – diese skurrilen Behauptungen nennt Schirach zu Recht „harmlos“.

Anders die Behauptung, die Regierung oder die Geheimdienste hätten die Anschläge vom 11. September 2001 in Auftrag gegeben, und Donald Trumps stets wiederholte und durch nichts belegte Aussage, er habe die Präsidentschaftswahl gegen Joe Biden gewonnen. Schirachs Denkfigur ist nicht, dass die sogenannten Sozialen Medien solche „Fake News“ verbreiten – diese Nachricht wäre alt. Schirachs Überlegung ist, dass in den Netzwerken die Wirklichkeit von der Wahrheit abgekoppelt wird – in Schirachs Worten: „Meinung ist Wahrheit.“ Meinen wird man doch wohl noch dürfen!

Ferdinand von Schirach beendet den ruhigsten Rant aller Zeiten mit George Orwells Bild von dem Stiefel, der immer wieder auf ein Gesicht eintritt. „Dieser Stiefel sind die Sozialen Medien.“