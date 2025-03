Boxweltmeister George Foreman im Alter von 76 Jahren verstorben

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

George Foreman, der im Laufe seiner beeindruckenden Karriere im Ring zwei Schwergewichtsmeisterschaften gewann, ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Seine Familie gab seinen Tod auf Foremans Instagram-Account bekannt. „Unser Herz ist gebrochen. Mit tiefem Bedauern geben wir den Tod unseres geliebten George Edward Foreman Sr. bekannt. Er ist am 21. März 2025 friedlich im Kreise seiner Lieben von uns gegangen“. So lautet der Untertitel, der zusammen mit einem Foto des Boxchampions mit seiner Familie gepostet wurde. “

Und weiter: „Als frommer Prediger, hingebungsvoller Ehemann, liebevoller Vater und stolzer Groß- und Urgroßvater führte er ein Leben, das von unerschütterlichem Glauben, Demut und Zielstrebigkeit geprägt war.“

Humanitärer, Olympionike und zweifacher Weltmeister im Schwergewicht

In der Erklärung wurden auch Foremans Leistungen als „Humanitärer, Olympionike und zweifacher Weltmeister im Schwergewicht“ hervorgehoben. Und es wurde geschrieben, dass die Ikone eine „Kraft für das Gute, ein Mann der Disziplin, der Überzeugung und ein Beschützer seines Erbes“ war. Einer, der unermüdlich für die Wahrung seines guten Namens kämpfte. Für seine Familie. Die Angehörigen haben keine Todesursache angegeben.

Foreman gewann erstmals die Goldmedaille im Schwergewicht bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt. Er besiegte Joe Frazier in Jamaika, wurde im folgenden Jahr Profi. Foreman holte sich 1973 den Weltmeistertitel im Schwergewicht, indem er eben jenen bis dahin ungeschlagenen Joe Frazier durch K. o. besiegte. 1974 kämpfte er auch gegen Muhammad Ali beim historischen „Rumble in the Jungle“ in Zaire.

George Foreman Grill

Als er trotz öffentlicher Skepsis in den Ring zurückkehrte, besiegte er 1994 den ungeschlagenen Michael Moorer und holte sich den Weltmeistertitel zurück.

Außerhalb des Boxsports verwandelte er seinen weltweiten Ruhm in ein florierendes Geschäft als Unternehmer, der für seinen George Foreman Grill bekannt ist, den er weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft hat.