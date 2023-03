Boygenius: Aufreger um Jacken-Aufnäher von Julien Baker

Es war durchaus eine Nachricht mit Promi-News-Qualität, die am Rande der letzten Titelstory des ROLLING STONE mit dem Künstlerinnentrio Boygenius aufgepoppt war: Kristen Stewart hatte Ende Januar 2023 angekündigt, dass sie bei gleich drei Videoclips der Formation von Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus den Dreh übernehmen werde.

Die Schauspielerin („Twilight Zone“) und Regisseurin sprach seinerzeit in Bezug auf Boygenius von „drei der faszinierendsten Menschen in der Rockszene“ und freute sich zudem sehr über den Dialog zwischen Film- und Musikwelt. Bereits im Jahr 2014 hatte das Oscar-nominierte Multitalent für das Musikvideo der Band Sage & The Saints für die optische Umsetzung des Songs „Take Me To The South“ gesorgt. Noch sind Stewarts Boygenius-Arbeiten nicht veröffentlicht.

Nun ist diversen Metal-und-Core-Spezialisten aufgefallen, dass Julien Baker im Musikclip des Songs „Not Strong Enough“ beim Erklimmen einer Wanderpfad-Leiter aus Metall eine Jacke mit einem eher zwielichtigen Aufnäher trägt. Das Road-Movie-Filmchen, das en-passant-mäßig auch auf einem Rummelplatz, in einer Gedenkhalle oder im Abschlag-Käfig eines Baseball-Courts spielt, hat jedenfalls eine Outdoor-Szene mit Julien Baker solo. Etwa bei Minute 02:40.

In dieser kurzen Szene gerät ein Aufnäher in den Fokus der Kamera. „Deutscher Schwarz Metall Untergrund“ ist dort zu lesen. Ebenfalls für einige Sekunden im Bild: Ein Hinrichtungsbeil, gekreuzt mit einem Degen. Es grüßt in Frakturschrift das deutsche Black-Metal-Projekt Wehrhammer („Ich freue mich dein Feind zu sein“).

Das Fachforum „Vampster“ merkt dazu an: „Die seit 1993 aktiven Wehrhammer haben Kollaborationen mit anderen offen rechtsradikalen Bands wie Totenburg und Der Stürmer gemacht und covern gerne mal Lieder von Gruppen wie Landser und Störkraft“. Alles schattige bis tiefdunkle Namensverweise aus dem rechtsradikalen Musik-Spektrum.

Seitdem wird in der Insider-Szenerie darüber spekuliert, was Baker sich wohl dabei dachte, diesen Stoffaufnäher auf ihre Video-Jacke zu pappen – die natürlich auch eine Requisite aus der Kleiderkammer des Aufnahmeteams gewesen sein kann.

Eine Anfrage von „Vampster“ dazu ist bislang unbeantwortet geblieben. Auch wir haben uns bei der Plattenfirma erkundigt (und werden darüber berichten, sobald uns eine Stellungnahme erreicht …).

Bis dahin vermuten wir mal, dass es sich um eine Unwissenheit handelt. Boygenius verweisen in Gesten und Klamotten-Details ja vielfach auf die internationale Metal-Szene. Und in der speziellen Causa kannte Baker als US-Amerikanerin womöglich nicht die Hintergründe.

Ähnlich auch wie in einem naiven Fall bei Chaeyoung von der K-Pop-Girlgroup Twice, sollten Popstars ihre Kluft oder auch die Symbole darauf mit kritischem „Kontext-Blick“ prüfen. Das koreanische Popsternchen trug vor einiger Zeit ein T-Shirt mit Hakenkreuz-Aufdruck. Dieses Fashion-Ding sollte vermutliche eine Art „Hommage“ an den verstorbenen Six-Pistols-Rebauken Sid Vicious sein. Ähnlich wie Models mit „Hell’s Angels“-Hemdchen durch die Gegend stolzieren. Bekanntlich war es nicht nur in der Londoner Punk-Szene ab 1976 für einige Jahre en Vogue, als Bürgerschreck mit Nazi-Symbolen zu schocken.

Jahrzehnte später sorgt die naive K-Pop-Aneignung wiederum eher für allerlei Verwirrung im digitalen Empörungs-Kosmos. Prompt entschuldigte sich Chaeyoung, 23, auf ihrem Insta-Account.