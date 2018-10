Kryptische Tweets könnten darauf hindeuten, dass es beim CalJam-Festival einen Nirvana-Auftritt geben könnte.

Am 5. und 6. Oktober findet das CalJam-Festival 2018 in San Bernadino, Kalifornien statt. Dort werden unter anderem Iggy Pop, Billy Idol, Tenacious D und natürlich die Foo Fighters als Gastgeber auftreten. Letztere heizen jetzt durch kryptische Tweets die Gerüchteküche an, dass es auch einen Nirvana-Auftritt bei dem Festival geben könnte. In einem Tweet greifen die Foo Fighters auf, dass beim Cal Jam die neue Dokumentation von Joan Jett gezeigt wird und schreiben: „Können es kaum erwarten!!!! Was könnten wir noch in der Hinterhand haben?? Seid gespannt...“ Als Nirvana 2014 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde,…