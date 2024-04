Brad Pitts Tochter Shiloh möchte unbedingt bei ihm einziehen

Noch wohnt Shiloh Jolie-Pitt bei ihrer Mutter Angelina Jolie in deren Villa in Los Angeles. Doch bald dürfte ein bedeutender Umzug anstehen. Die gemeinsame Tochter von der Schauspielerin und Brad Pitt möchte zu ihrem Vater ziehen. Sobald Shiloh am 27. Mai 18 Jahre und damit volljährig wird, will sie bereits die Kartons packen.

Kein schlechtes Verhältnis zu Angelina Jolie

Wie nun ein Insider gegenüber „InTouch“ verriet, soll Shiloh kein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter haben. „Shiloh ist bei Angelina nicht unglücklich, aber sie wird bald 18 und möchte Abwechslung“, zitiert ihn die Zeitschrift. Außerdem soll die 17-Jährige schon immer „Papas kleines Mädchen“ gewesen sein.

Laut der Quelle haben die beiden viele Gemeinsamkeiten. So spielen beide Basketball und mögen klassische Filme. Auch Shilos Leidenschaft für Geschichte, Kunst und Architektur soll sie von ihrem Vater haben. Angelina Jolie und Brad Pitt wohnen beide in Los Angeles in unmittelbarer Nähe. So hat Shiloh die Möglichkeit, beide Elternteile zu sehen. Auch ihre fünf Geschwister sind somit nie weit entfernt.

Gerichtsprozess hält an

Ob Shilos Entscheidung mit dem Gerichtsprozess Jolie und Pitts zu tun hat oder diesen beeinflusst, ist unklar. Erst am Donnerstag (04. April) hat Jolie neue Vorwürfe gegenüber ihrem Ex-Mann erhoben. So soll Pitt bereits vor dem bekannten Skandal-Flug, in dem Pitt gewalttätig gewesen sein soll, handgreiflich gegenüber der heute 48-Jährigen geworden sein. Die Situation im Flugzeug sei nur das erste Mal gewesen, dass sich ihr Ex-Mann auch gegen die gemeinsamen Kinder gewendet hat. Sie selbst habe von ihm bereits zuvor körperliche Misshandlungen erfahren müssen. Weiter sagen ihre Anwälte, dass Pitt ein Anti-Aggressionstraining verweigert habe.