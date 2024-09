Morrissey feuert Management über Comeback-Behauptungen zu The Smiths

Die Gerüchteküche um The Smiths brodelt: Die mutmaßlichen Pläne um eine Wiedervereinigung führten nun sogar dazu, dass Morrissey sich von seinem Management getrennt hat.

Wohl kein Comeback von The Smiths

Nachdem erst Oasis und dann Linkin Park ihre Rückkehr auf die Bühne ankündigten, hofften Fans auch bei The Smiths auf eine Reunion. Da sich die Bandgründer Johnny Marr und Morrissey nicht mehr verstehen, ist das in der Ursprungsform der Achtziger natürlich Quatsch. Wellen schlug das Thema trotzdem. Gitarrist Marr soll in dem Zuge ein Angebot, die Band wiederzubeleben, ignoriert haben. Und Sänger Morrissey feuerte nun darüber, dass Marr eben jenen Vorwurf seitens des ehemaligen Sängers widerlegte, sein Management.

Keine Erklärung

Auf der Webseite des Sängers ist dazu nur ein schlichtes Statement zu finden: „Morrissey hat alle Verbindungen zu Red Light Management/Pete Galli Management gekappt“, heißt es da. Details werden nicht offengelegt. Es ist allerdings nur ein weiterer Schritt in einer Reihe an öffentlichen Äußerungen, die der ehemalige The-Smiths-Frontmann in den vergangenen Wochen in Bezug auf seine ehemalige Band traf.

Damals noch Bandkollegen:

Morrissey: Eine Aussage nach der anderen

So behauptete Morrissey eben, Johnny Marr hätte ein lukratives Angebot der „AEG Entertainment Group“ ignoriert, das darauf abgezielt hätte, die Band wieder zu vereinen. Er hingegen hätte dem Angebot zugestimmt. Morrissey zufolge hätte es beinhaltet, dass The Smiths 2025 live zu sehen gewesen wären. Ferner soll Marr ein „Greatest Hits“-Album, eine Deluxe-Box des gemeinsamen Debüts, eine Wiederauflage von „Hand In Glove“ (1983) sowie eine neue 7-Inch-Vinyl von „This Charming Man“ (1982) blockiert haben. Der Höhepunkt der Aussagen des Sängers: Ein Gericht hat Marr die Rechte an der Marke The Smiths zugesprochen – die Band könne also mit einem anderen Frontmann weitermachen. Morrissey soll dabei nicht gefragt worden sein, steht auf seiner Webseite.

Das sagt Johnny Marr dazu

Johnny Marr und sein Management gaben ein gesammeltes Statement zu all diesen Behauptungen ab. So erklärt sich die Sache mit den Rechten an Bandnamen und -katalog offenbar durch ein Versäumnis Morrisseys, auf eine Anfrage Marrs zu reagieren. 2018 soll eine dritte Partei versucht haben, den Namen The Smiths zu verwenden. Nachdem Morrissey Marr nicht antwortete, registrierte der die Marke „zum gemeinsamen Vorteil“ selbst, um die dritte Partei daran zu hindern.