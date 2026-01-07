Todesursache? Brigitte Bardot unterzog sich vor ihrem Tod Krebsoperationen

In den letzten Monaten ihres Lebens unterzog sich die Schauspielerin Brigitte Bardot mehreren Operationen zur Behandlung von Krebs. Das erzählte ihr Ehemann Bernard d’Ormale gegenüber „Paris Match“.

Die beiden Eingriffe, zusammen mit ihrer langjährigen schweren Rückenproblematik, schwächten ihren Gesundheitszustand zusätzlich vor ihrem Tod am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren.

„In den vergangenen Monaten, in Momenten körperlichen Leidens, sagte sie zwei- oder dreimal: ‚Ich habe genug, ich will gehen …‘“, sagte d’Ormale. Er berichtete, dass Bardot täglich von Pflegekräften betreut wurde, die ihr Haus in Saint-Tropez „diskret“ aufsuchten. Auch er selbst kümmerte sich um sie.

Letzte gemeinsame Momente

„Ich habe sie nie allein gelassen“, sagte d’Ormale. „Morgens habe ich ihr das Frühstück serviert, das sie liebte. Wie ein Kind hatte sie auch ihren Nachmittagssnack: Tee mit Milch und ein Croissant.“ Als Bardot in den frühen Morgenstunden starb, war er an ihrer Seite. „Ich richtete mich auf, als ich hörte, wie sie ‚Pioupiou‘ sagte, diesen kleinen Kosenamen, den wir privat füreinander hatten, und dann war es vorbei“, sagte er.

„Ein Gefühl von Frieden und Ruhe legte sich auf ihr Gesicht. Und sie wurde wieder unglaublich schön, genau wie in ihrer Jugend. Man hätte nicht geglaubt, dass sie 91 war.“

Im Oktober hatte Bardot in sozialen Medien eine Erklärung veröffentlicht, um Gerüchte über ihren Tod zu widerlegen. „Ich weiß nicht, welcher Idiot heute Abend diese Fake News über mein Ableben verbreitet hat, aber seien Sie versichert, dass es mir gut geht“, schrieb sie damals. Der Beitrag folgte auf einen dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt wegen einer kleineren Operation und einer „schweren Krankheit“, wie ihr Pressebüro zuvor berichtet hatte.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

Bardot sprach nur selten über ihren Gesundheitszustand, da sie sich nach ihrem Rückzug aus der Schauspielerei im Jahr 1973 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, um sich dem Tierschutz zu widmen. 2023 wurde berichtet, dass der Rettungsdienst von Saint-Tropez ihr Haus aufsuchte, nachdem sie Atemprobleme bekommen hatte.

Bardots Beerdigung fand am Morgen des 7. Januar in Saint-Tropez statt.