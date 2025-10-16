Britney Spears schlägt zurück: So hart attackiert sie Kevin Federline

Weshalb ich den ROLLING STONE BEACH so liebe – und eine Suchanzeige

Bereits vor der Veröffentlichung seines „Enthüllungsbuchs“ „You Thought You Knew“ am 21. Oktober steht Kevin Federline im Rampenlicht – sehr zum Missfallen seiner Ex-Frau Britney Spears.

Federline, der mit Spears zwei Söhne hat, äußerte sich kürzlich in einem Interview mit dem Boulevardmagazin „TMZ Live“ über das Ende von Britneys Vormundschaft. Dabei stellte er das Buch als „eine Art Hilferuf“ dar – für Britney selbst und ihre beiden gemeinsamen Kinder Sean Preston und Jayden James. He betonte, die Familie mache sich Sorgen um Britneys Wohlergehen.

Britney Spears reagierte umgehend auf ihren Social-Media-Kanälen und warf Federline vor, sie „ständig zu gaslighten“, um finanziell von ihrer Vergangenheit zu profitieren. Unter Gaslighting versteht man eine Form psychischer Gewalt, bei der eine Person eine andere gezielt manipuliert, sodass diese an der eigenen Wahrnehmung und Erinnerung zweifelt.

Reaktionen und Vorwürfe

Spears erklärte, Federlines Darstellung ihrer Beziehung zu den Söhnen sei verzerrt und diene mehr dem Skandal als der Wahrheit. Sie habe sich stets um ein Verhältnis zu ihren Kindern bemüht, sei jedoch mit Zurückweisung und emotionaler Distanz konfrontiert worden. Zugleich kritisierte sie das Verhalten Federlines als Vater, das ihre Söhne miterleben mussten.

Die Sängerin zeigte sich verletzt, dass einer ihrer Söhne sie in fünf Jahren nur 45 Minuten, der andere nur viermal gesehen habe. In ihrem Statement betonte sie ihre Liebe zu ihren Kindern und ihre Entschlossenheit, künftig selbstbestimmter mit ihrer Zeit und Privatsphäre umzugehen.

„Ich bin eine intelligente Frau, die versucht, ein stilles und gottgefälliges Leben zu führen“, erklärte Spears mit deutlichem Willen zur Selbstbehauptung. Damit setzt sie einen klaren Kontrapunkt zu den Anekdoten in Federlines Buch, in denen er sie als labil darstellt.

Emotionale Folgen und Selbstbehauptung

Die aktuelle Auseinandersetzung reiht sich ein in eine lange Serie öffentlich ausgetragener Konflikte zwischen Spears und ihrem Umfeld. Ihr Protest gegen den Ex-Ehemann richtet sich nicht nur gegen die kommerzielle Ausschlachtung ihrer Vergangenheit, sondern auch gegen die verzerrte Darstellung ihrer Rolle als Mutter und Mensch.