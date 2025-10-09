ROLLING STONE Beach: Warum wir uns auf MRCY freuen

Forscht man nach, was MRCY bedeuten könnte, konkurriert das britische Duo im Internet mit einem US Technologieunternehmen, das Computerlösungen für Luftfahrt und Verteidigung herstellt. Weiter entfernt von diesem Unruhefeld könnte der vibrierende Retro-Soul von Produzent Barney Lister und Sänger Kojo Degraft-Johnson nicht sein.

Ihre Songs sprechen zwar die Konfliktherde unserer Zeit an und verbinden den sehnsuchtsvollen Blick zurück mit einem mutigen Anschluss an den Zeitgeist – aber sie fühlen sich eher an wie eine innige Umarmung. Unter dem Begriff Soul wird heute vieles verkauft. Zu oft fühle ich mich davon umschmeichelt. Dabei wird es schnell gefällig, denn wo Neo mit draufsteht, ist nicht unbedingt Neues drin.

MRCY klingen gegenwärtig wie kaum ein anderer Soul-Act

Nicht so bei MRCY, denn gegenwärtiger, manchmal auch subversiver kann Soul eigentlich gar nicht klingen (außer vielleicht bei Sault). Hier stimmt jeder Ton, hier verbinden sich R&B, Jazz, Afrobeat, Dub, Psychedelia und Spoken Word zu einer ungeheuer elektrisierenden Mischung, die an Marvin Gaye genauso denken lässt, wie man Anderson Paak am Seitenrand dazu klatschen hört. Wer’s nicht glauben mag, höre „Lorelei“.

Lister, der als Drummer startete und auch schon den Sound von Joy Crookes und Rina Sawayama veredelt hat, sorgt für den komplexen Klang, Degraft-Johnson erfüllt ihn durch seinen verletzlichen Schmelzgesang mit Seele. Ihr erstes Album, „MRCY Volume 1“ war 2024 bereits ein Statement, das live im Vorprogramm der Black Pumas begeisterte. Die zweite Ausgabe, nur ein Jahr später freigelassen, klingt noch selbstbewusster und experimentierfreudiger. „Wir versuchen, Ängste mit Optimismus und Sorgen mit Liebe zu bekämpfen“, sagen die beiden Musiker. Und dann erfinden sie mit ihrem Song „Man“ auch noch nebenher den gefühlsbetonten und unbeirrbaren Mann fürs 21. Jahrhundert.

