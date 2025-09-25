ROLLING STONE Beach: Warum wir uns auf Joan as Police Woman freuen

Es wirkt ein bisschen so, als stünde Joan Wasser alias Joan As Police Woman immer ein wenig zurück hinter der ersten Reihe amerikanischer Musikerinnen wie St. Vincent, Cat Power, Jenny Lewis oder Fiona Apple. Ihre smart zwischen R&B und Punk-Gestus, Soul-Ballade und Avant-Pop, Jazz und Funk kommunizierenden Platten klingen vielleicht nicht so prätentiös wie die mancher Kolleginnen. Vielleicht sind sie eine Spur zu ätherisch, zu sinnlich und subtil, wo andere mit experimentellem Getöse und großer Pose auftrumpfen. Womöglich war die aus dem US-Bundesstaat stammende Künstlerin nach den turbulenten 90er-Jahren einfach zu erwachsen, um sich in einer recht späten Solokarriere noch ganz vorn an den Bühnenrand zu drängeln.

Und ja, vielleicht ist das alles auch viel zu viel küchenpsychologische Kaffeesatzleserei.

Fest steht, dass Wasser nach ihrem Kunst- und Musikstudium in Boston, nach den wunderbaren Indie-Rock-Bands The Dambuilders und Those Bastard Souls, wo sie Geige gespielt und im Background gesungen hatte, nach dem tragischen Tod ihres Verlobten Jeff Buckley 1997 und ein paar Jahren bei Antony and the Johnsons noch zu einer eindrucksvollen eigenen musikalischen Handschrift fand. Unter dem Pseudonym Joan As Police Woman sind eine Reihe kleiner Meisterwerke wie „Real Life“ (2006), „The Deep Field“ (2011) und „Damned Devotion“ (2018) erschienen, die ihre Inspirationsquellen von Joni Mitchell über Chaka Khan bis zu Prince und Rufus Wainwright auf anmutige Weise miteinander verflechten und transzendieren.

Ein Schwerpunkt des Auftritts beim ROLLING STONE Beach dürfte auf den somnambul groovenden und lasziv pulsierenden Stücken ihres letzten Albums „Lemons, Limes And Orchids“ (2024) liegen. Aber live sind Joan Wasser & Band eh immer fantastisch, egal was sie spielen.

Joan as Police Woman treten am Festival-Samstag auf. Mehr Infos zum ROLLING STONE Beach findet ihr hier.

