Von Marlow Stern

In „Pretty Baby: Brooke Shields“, einem zweiteiligen Dokumentarfilm, der am 3. April auf Hulu Premiere feiert, erzählt Brooke Shields, Schauspielerin und Aktivistin, von ihrer zutiefst beunruhigenden Model- und Schauspielkarriere, angefangen bei dem Versuch eines Familienfreundes, Nacktfotos von ihr zu veröffentlichen, die im Alter von 10 Jahren aufgenommen wurden (er bekam später vor Gericht sogar das Recht zugesprochen, es getan haben zu dürfen), bis hin zu ihrem Nacktauftritt mit 15 Jahren in dem Film „Die blaue Lagune“ von 1980.

„Der Film und Brookes Geschichte haben für mich nicht nur mit Hollywood zu tun. Es geht um die Objektivierung von Mädchen und Frauen im Allgemeinen“, sagt Regisseurin Lana Wilson („Miss Americana“). „Brooke ist eine Plakatfläche dafür, wie es ist, als schönes Ding behandelt zu werden, das von Millionen von Menschen objektiviert wird, ohne dass sie sich dessen überhaupt bewusst sind. Der Dokumentarfilm fragt: Welche psychologischen Auswirkungen hat das auf einen Menschen?“

Im Alter von 11 Jahren spielte Shields eine Kinderprostituierte in „Pretty Baby“, einem Film des 1978 verstorbenen französischen Filmemachers Louis Malle. In dem Film wird sie auf einem Tablett präsentiert und an den Meistbietenden versteigert. In einer anderen Szene küsst sie den Schauspieler Keith Carradine, einen erwachsenen Mann. Sie hatte zuvor noch nie jemanden geküsst.

Brooke Shields‘ Unbehagen wurde nicht ernst genommen

„Das ist ein Moment, den ich zeigen und auspacken wollte, denn selbst wenn die kleine Brooke sich der Rolle, die sie spielte, voll bewusst war, und selbst wenn sie erkannte, dass die Schauspielerei nur vorgetäuscht war, kann ich nicht anders, als zu denken: ‚Das ist ein echtes 11-jähriges Mädchen, das einen echten 29-jährigen Mann küssen muss'“, sagt Wilson. „Das ist unausweichlich real. Und die Auswirkungen davon sind auch real. Die elfjährige Brooke drückte während der Dreharbeiten zu diesem Moment ihr Unbehagen aus, aber dieses Unbehagen wurde vom Regisseur nicht ernst genommen.“

Dieser Text ist eine Übersetzung eines Artikels auf rollingstone.con.