Bruce Springsteen singt „Land of Hope and Dreams“ bei der Eröffnung des Obama Presidential Center

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Bruce Springsteen betrat gegen Ende der Eröffnungsfeier des Obama Presidential Center die Bühne – nach einer bewegenden Rede von Präsident Obama und Auftritten von Eddie Vedder, John Legend, U2s Bono und The Edge, Christina Aguilera und vielen anderen. Er spielte seinen Song „Land of Hope and Dreams“ aus dem Jahr 1999, der als Leitmotiv seiner jüngsten politisch aufgeladenen Tour mit der E Street Band gedient hatte.

„Ich bin so froh, heute Nachmittag hier zu sein – für Präsident Obama, Michelle, Malia und Sasha“, sagte er. „Ihr wisst, wie sehr ich euch alle liebe. ‚Oh, welch ruhmreiche Aufgabe ist es, unablässig daran zu arbeiten, diese großartige Nation zu verbessern.‘ Das stammt aus Präsident Obamas Rede in Selma. Präsident Obama und Michelle, ihr habt dieses Ideal vorgelebt – mit Herz, Engagement, Liebe und Mitgefühl. Dies ist ‚Land of Hope and Dreams‘. Dies ist für euch.“

Bruce Springsteen und Barack Obama verbindet eine Beziehung, die fast zwei Jahrzehnte zurückreicht – bis zum Wahlkampf 2008. In der heißen Phase hielt Springsteen Reden und spielte Songs auf mehreren Obama-Kundgebungen. „Ich glaube, er versteht in seinem Innersten, was diese Distanz kostet – in Blut und Leid, im Leben gewöhnlicher Amerikaner“, sagte Springsteen bei einer Veranstaltung in Philadelphia. „Und ich bin überzeugt, dass er als Präsident daran arbeiten würde, dieses Versprechen für so viele unserer Mitbürger wiederherzustellen, die zu Recht den Glauben an seine Bedeutung verloren haben. Nach den katastrophalen acht Jahren der vergangenen Regierung brauchen wir jemanden, der uns bei einem amerikanischen Wiederaufbauprojekt anführt.“

Gemeinsam seit 2008

Nachdem Obama gewählt worden war, sagte Springsteen zu, beim Konzert We Are One am Lincoln Memorial aufzutreten – nur zwei Tage vor der Amtseinführung. Er stand dort gemeinsam mit Beyoncé, Mariah Carey, U2, James Taylor, Shakira, Stevie Wonder, Garth Brooks und zahlreichen weiteren Stars auf der Bühne. Springsteen eröffnete die Show früh mit „The Rising“ zusammen mit den Joyce Garrett Singers und kehrte gegen Ende zurück, um „This Land Is Your Land“ mit Pete Seeger und Tao Rodríguez-Seeger zu singen.

Acht Jahre später, fast auf den Tag genau, gab Springsteen ein privates Konzert im Weißen Haus für Obama und seine engsten Mitarbeiter im East Room. Die akustische Solo-Show, die er zusammenstellte – mit einer seltenen Live-Version von „My Father’s House“ und einem Duett mit Patti Scialfa bei „Tougher Than the Rest“ –, wurde zum Grundgerüst für Springsteens Ein-Mann-Broadway-Show noch im selben Jahr.

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Springsteen und Obama blieben auch nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump in engem Kontakt. 2021 lancierten sie den achtteiligen Podcast „Renegades: Born in the USA“, der noch im selben Jahr als Buch erschien. „Ich necke Bruce damit, weil ich nicht verstehe, warum ein Kind aus New Jersey sich als Außenseiter betrachtet“, sagte Obama gegenüber „CBS This Morning“ bei der Buchpromotion. „Ich bin der Außenseiter. Warum Barack Obama ein Außenseiter ist, leuchtet einem ja sofort ein. Was wir meiner Meinung nach beide gemeinsam hatten, war, dass wir uns gefragt haben: Wie passen wir in die bestehende Geschichte? Wie fügen wir uns in die Gemeinschaften ein, in die wir hineingeboren wurden?“