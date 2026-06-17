Bruce Springsteen, U2, Stevie Wonder und weitere Stars treten bei der Eröffnung des Obama Presidential Center auf
„Hope has a home, and it's time to open its doors“ – so lautet die Willkommensbotschaft des Centers zur großen Eröffnung in Chicago.
Bruce Springsteen, U2s Bono und The Edge sowie Stevie Wonder gehören zu den hochkarätigen Acts bei der Eröffnungsfeier des Obama Presidential Center in Chicago am Donnerstag, den 18. Juni.
„We are bringing together some of today’s most prominent voices and global icons for the Obama Presidential Center Grand Opening Ceremony“, schrieb die Obama Foundation am Dienstag in einem Instagram-Post, mit dem sie das Line-up ankündigte. „The festivities will livestream globally at 11 a.m. CT, Thursday, June 18 — don’t miss it!“
Bruce Springsteen, U2, Stevie Wonder und weitere Stars treten bei der Eröffnung des Obama Presidential Center auf
Die clevere Ankündigung auf Instagram kam in Form eines Gruppen-Chats, in dem Ex-Präsident Barack Obama nach und nach die Personen hinzufügt, die ebenfalls bei der Zeremonie auftreten werden. Neben Bono, The Edge, Springsteen und Wonder umfasst das Line-up seine Frau und ehemalige First Lady Michelle, Christina Aguilera, Common, Eddie Vedder, Jennifer Hudson, John Legend, Marc Anthony, Marsai Martin, the Roots und Tems.
Livestream weltweit verfügbar
Laut der offiziellen Website des Obama Presidential Center „bringt das gestreamte Event globale Führungspersönlichkeiten, Künstlerinnen und Künstler, Vordenkerinnen und Vordenker sowie Bürgerinnen und Bürger zusammen – für eine inspirierende Feier der Werte, die Obamas Präsidentschaft geprägt haben und Menschen überall auf der Welt darin bestärken, an ihre eigene Kraft zur Veränderung zu glauben.“ Die Zeremonie wird am Donnerstag ab 11:00 Uhr CT / 12:00 Uhr ET auf der offiziellen Website des Centers gestreamt.
Für die Öffentlichkeit öffnet das Obama Presidential Center am 19. Juni seine Türen.
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