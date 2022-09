Bruce Springsteen: „Nebraska“ erscheint als Jubiläums-Vinyl-Reissue

Bruce Springsteens sechstes Album „Nebraska“ wird 40 Jahre alt. Zur Feier des Jubiläums bringt Springsteen das Werk als spezielle Vinyl-Reissue heraus. Die Neuauflage erscheint bei Vinyl Me, Please als „Essentials Record of the Month“. Um das Album zu erhalten, muss man sich bei VMP für ein Abo der „Essentials“-Serie anmelden.

Die Reissue ist exklusiv auf Black Smoke Vinyl gepresst, mit einem Kunstdruck von Justin A. McHugh. Das Album wurde von Barry Grint als Half-Speed gemastert. Die Texte im Booklet stammen vom Journalisten Peter Ames Carlin, der auch die Biografie „Bruce“ (2013) verfasst hat.

„Nebraska“, ursprünglich am 30. September 1982 erschienen, bildet eine Besonderheit in Springsteens Diskographie: Er nahm die Songs alleine in seinem Schlafzimmer auf, ohne die E Street-Band, und nur auf einem Vier-Spur-Recorder. Eigentlich waren die Aufnahmen als bloße Demos geplant, der „Boss“ entschied sich aber, sie stattdessen, wie sie waren, als Album zu veröffentlichen. Gerade der reduzierte Sound macht den Reiz des Albums aus. Mit dem nächsten Album „Born in the U.S.A.“ (1984) kam dann der große Erfolg für Springsteen.

Nebraska Reissue Tracklist:

Side A

01. Nebraska

02. Atlantic City

03. Mansion on the Hill

04. Johnny 99

05. Highway Patrolman

Side B

01. State Trooper

02. Used Cars

03. Open All Night

04. My Father’s House

05. Reason to Believe