Jon Bon Jovi hat sich in seiner Ehe oft falsch verhalten

Das Leben mit einem Rockstar ist alles andere als einfach. Deswegen halten Ehen mit Musikern meistens nicht allzu lang. Anders ist es bei Jon Bon Jovi, der bald das 35. Jubiläum seiner Hochzeit mit Dorothea Rose Hurley feiern kann. Beide tauschten 1989 in der Graceland-Kapelle in Las Vegas die Ringe.

Doch dass die Beziehung, die vier Kinder hervorbrachte, hielt, schreibt der Sänger von Bon Jovi vor allem seiner toleranten Frau zu.

„Es gibt ja all diese wunderbaren Klischees des Rockstarlebens“, sagte der 62-Jährige dem britischen

„Independent“. „Es sollte darum gehen, nie zu behaupten, dass man ein Heiliger ist, aber auch nicht so dumm zu sein, das Familienleben zu zerstören.“ Er sei gewiss kein Heiliger gewesen, deutet er an.

Gegenseitige Bewunderung und das Glück, „gemeinsam aufgewachsen zu sein“, vermutet Bon Jovi aber als das Geheimrezept seiner langen Ehe. Nur so habe man alle Prüfungen der Zeit überstehen können. Wichtiger jedoch sei die Toleranz von Dorothea gewesen, die in all den Jahren sehr viel zu ertragen hatte. Details wollte der Musiker aber nicht nennen.

Bon Jovi arbeiteten hart für ihren Erfolg

Etwas länger noch als seine Ehe hält die Verbindung mit seiner Band. Vier Dekaden, um genau zu sein. Hier ging es nicht nur um Toleranz, sich gegenseitig so zu nehmen, wie man ist (was nicht immer so einfach gelang), sondern auch um harte Arbeit.

„Es gab sicherlich talentiertere Jungs, die man in jeder Eckkneipe finden konnte“, sagte Bon Jovi der dpa. „Aber wir hatten die Arbeitseinstellung. Ich habe mich 40 Jahre voll drauf konzentriert, es zu schaffen, nicht einmal, sondern immer und immer wieder“.

Mehr zum Thema Kann man Menschen mit Bon Jovi foltern?

Die Doku-Serie „Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story“ (ab 26. April bei Disney+) zeichnet die Geschichte der Band von ersten Kneipenauftritten in New Jersey bis in die Stadien der Welt nach. Dabei half auch der Erfolg von Bruce Springsteen, weswegen gezielt in New Jersey nach ähnlichen Musikern gesucht wurde. Wie der Boss stammt Bon Jovi aus einer Arbeiterfamilie.

Am 7. Juni 2024 werden Bon Jovi ihr neues Album „Forever“ veröffentlichen. Derweil kämpft der Sänger mit Stimmbandproblemen, was die Live-Zukunft der Band in Frage stellt.