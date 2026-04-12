Bruce Springsteen: Kampfruf und Hommage an einen „Maestro“ in Tourauftakt-Videos

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Bruce Springsteen und die E Street Band haben zwei Videos vom Eröffnungsabend ihrer Land of Hope and Dreams Tour veröffentlicht – darunter das Live-Debüt von Springsteens aktuellem Protestsong „Streets of Minneapolis“ mit der gesamten Band.

Die politisch aufgeladene Tour startete am 31. März in genau dieser Stadt, und „Streets of Minneapolis“ bekam einen prominenten Platz auf der Setlist. Das Video zeigt nicht nur die eindringliche Performance, sondern auch Springsteens Einleitung zum Song, der von ICEs brutalen Einwanderungsrazzien in der Stadt sowie den Toden von Renee Good und Alex Pretti inspiriert wurde.

„Diesen vergangenen Winter brachten Bundessoldaten Tod und Terror in die Straßen von Minneapolis“, sagte Springsteen. „Nun, sie haben sich die falsche Stadt ausgesucht. Die Kraft der Solidarität, der Menschen von Minneapolis, war eine Inspiration für das ganze Land. Eure Stärke und euer Einsatz haben uns gezeigt: Das ist immer noch Amerika, und das werden wir nicht hinnehmen. Minnesota, ihr habt uns Hoffnung gegeben. Ihr habt uns Mut gegeben.“

Hommage an Prince

Das zweite Video zeigt eine weitere passende Hommage an Minneapolis: eine Coverversion von Princes Klassiker „Purple Rain“. „Für den Maestro“, sagte Springsteen, bevor er in den Song einstieg – mit Nils Lofgren und Tom Morello, die sich das legendäre Solo des Tracks teilten.

Springsteen und die E Street Band hatten ihre Land of Hope and Dreams Tour im Februar angekündigt und nur gut einen Monat später den Startschuss gegeben. Das schnelle Tempo spiegelt die Dringlichkeit wider, die Springsteen offenbar antrieb, die E Street Band für das zusammenzurufen, was er unumwunden als „politische und sehr zeitgemäße“ Tour beschrieben hat.

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„Die E Street Band ist für harte Zeiten gemacht“, sagte er der Minnesotaer „Star Tribune“ vor dem Tourstart. „Das war sie schon immer. Das sind die Momente, in denen wir der Gemeinschaft wirklich etwas geben können.“

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Tour läuft bis Mai

Die Land of Hope and Dreams Tour wird am 13. April in San Francisco fortgesetzt. Springsteen und die E Street Band haben Shows bis in den späten Frühling geplant, mit dem Abschlusskonzert am 27. Mai in Washington, D.C.