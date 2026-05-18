Stephen Colberts letzte „Late Show“-Woche: Bruce Springsteen ist dabei

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„The Late Show With Stephen Colbert“ hat einige der Gäste bekanntgegeben, die in der letzten Sendewoche zu Gast sein werden.

Neben einigen Überraschungsgästen, die sich im Laufe der Woche ankündigen werden, gab „The Late Show“ am Freitag bekannt, dass die Folge vom Dienstag, dem 19. Mai, Interviews mit Steven Spielberg und Colberts ehemaligem „Daily Show“-Kollegen Jon Stewart sowie einen gemeinsamen Auftritt von David Byrne und Colbert umfassen wird.

In der Folge vom Mittwoch, dem 20. Mai, wird Bruce Springsteen neben anderen Special Guests auftreten – außerdem beantwortet Colbert zum ersten Mal seinen eigenen „The Colbert Questionert“.

Serienfinale noch geheim

Details zum Serienfinale am Donnerstag, dem 21. Mai, wurden noch nicht verraten. Die Montagsfolge vom 18. Mai kommt vorerst ohne Gäste aus. Colbert will stattdessen „The Worst“ aus der „Late Show“ zeigen. Wobei die Episode ausdrücklich „kein Clip-Show!“ sein soll.

Wie bereits berichtet, werden die anderen Late-Night-Shows Colbert an seinem letzten Abend die Bühne allein überlassen. Sowohl Jimmy Fallon als auch Jimmy Kimmel senden am 21. Mai Wiederholungen.

In Colberts Abschlusswochen hat „The Late Show“ die Starpower deutlich hochgefahren. Mit Gästen wie Oprah Winfrey, Barack Obama, Julia Louis-Dreyfus und David Letterman. Der ursprüngliche „Late Show“-Moderator kehrte zurück, um nach alter Tradition CBS-Eigentum vom Dach des Ed Sullivan Theaters zu werfen. Zuletzt waren auch die Strokes, Michael Stipe, Chris Stapleton und die Foo Fighters zu Gast. Letztgenannte watren beim Finale von Lettermans „Late Show“ als letzter Musikact aufgetreten.