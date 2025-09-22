Celo & Abdi: „Wenn viel Geld fließt, kommen die wahren Gesichter raus“

Wenige haben Deutschrap so sehr geprägt wie Celo & Abdi. Das Rap-Duo aus Frankfurt macht seit über 15 Jahren Musik und zeichnet sich durch harten Straßenrap, authentische Erzählungen, aber auch sein soziales Engagement aus. Celo, Sohn bosnischer Einwanderer, und Abdi, Sohn marokkanischer Einwanderer, erzählen als gebürtige Frankfurter seit 2009 Geschichten der Straße. Ihre Songs sind Schilderungen des deutschen Kriminellenmilieus, erzählen von Drogendeals und Polizeifluchten, aber auch von Migrationserfahrungen, Auswanderungsgeschichten und Heimatlosigkeit. Besonders in späteren Alben kritisieren die beiden in ihren Texten soziale Ungerechtigkeit, Rassismus und Kapitalismus. Celo & Abdi haben in ihrer Karriere sechs Alben veröffentlicht, zuletzt „Duo Numero Uno“ im Jahr 2024.

Im Interview mit ROLLING STONE beim „Unreleased Festival“ 2025 in Berlin sprechen die beiden über ihre Vorbildrolle, wie Geld den Charakter verdirbt – und ein neues Album, an dem sie arbeiten.

Celo & Abdi, in wenigen Minuten werdet Ihr auf der Bühne des „Unreleased Festivals“ stehen. Wie geht es Euch gerade? Fühlt Ihr Euch gut, hier gleich aufzutreten?

Celo: Ja, auf jeden Fall. Jeder Auftritt macht uns so einen Spaß.

Abdi: Mir geht es natürlich genauso.

Ihr geltet als die OGs des Deutschrap. Beim „Unreleased Festival“ treten viele Newcomer:innen des Hip Hop auf. Wie fühlt es sich als Vertreter einer etablierten Generation an, mit so vielen jungen Rap-Künstler:innen auf der Bühne zu stehen?

Celo: Das ist für uns nichts Neues, weil wir nach wie vor in unserem Camp auch immer wieder gerne Newcomer hochziehen und rausbringen. Es ist für uns sozusagen schon Gang und Gäbe.

Habt Ihr das Gefühl, dass Ihr Vorbilder für all die jungen Künstler:innen seid, die hier heute bei „Unreleased“ zu sehen sind?

Celo: Wenn man so wie wir schon über 15 Jahre erfolgreich ist, und das auch immer noch konsistent, dann kann man sich schon als Vorbild sehen, finde ich.

15 Jahre ist eine lange Zeit. Was ist der Grund dafür, dass Ihr nach so vielen Jahren noch immer Erfolg habt?

Abdi: Wir haben eine gewisse Langlebigkeit. Und das liegt daran, dass wir uns nicht verstellen. Dass wir nicht unsere Musik verändern und versuchen, mit der Zeit auf jeden Zug zu springen. Eine große Rolle spielt auch das Management, wie unser Bruder Syn. Dies sind die Dinge, die für Langlebigkeit wichtig sind: Wir bleiben so, wie wir sind, wir haben einen guten Manager, und wir springen nicht auf jeden Zug auf. Klar. Und außerdem sind wir die Babas.

Celo: Das ist so. Man sieht viele Artists kommen und gehen, manche von ihnen schaffen es nicht, sich zu etablieren. Das liegt am Ende daran, dass, wenn der Erfolg kommt, auch das Geld kommt. Und Geld tut manchen nicht gut, es kann den Charakter verändern.

Abdi: Manche streiten sich um Geld. Ab einer gewissen Summe, so ab fünf Millionen, kommen die wahren Gesichter raus. Da trennt sich die Spreu vom Weizen.

Celo: Ich glaube auch, wenn viel Geld fließt, erkennt man, wer jemand wirklich ist. Dann sieht man, wer wirklich für dieses Game bestimmt ist.

Ihr meint also, dass Ihr für Hip Hop lebt und nicht für den Kommerz?

Celo: Ja. Aber Hip Hop lebt auch für uns.

Hier treten heute einige Künstler:innen auf, die über Social Media groß herausgekommen sind, die ihren Hype über TikTok und Instagram erreicht haben. Wie geht Ihr damit um, dass sich Hip Hop verändert hat in der Art und Weise, über welche Plattformen es seine Fans erreicht?

Celo: Es gab immer schon Sprungbretter. Früher war es das Radio, dann war es YouTube. Rauskommen kann jeder, für einen Moment. Sich dann zu etablieren, das ist die Kunst.

Die Veranstaltung heute steht ganz unter dem Motto „unreleased“. Viele Künstler:innen spielen hier zum ersten Mal Songs, die sie noch gar nicht veröffentlicht haben. Steht das bei Euch auch auf dem Programm?

Celo: Ja, wir spielen einen unveröffentlichten Feature-Track mit unserem Bruder Nizi19 aus Berlin.

Abdi: Den Track haben wir sogar schon vor einem Jahr aufgenommen. Und Nizi hat ihn sich für sein neues Album eingeplant.

Können wir in Zukunft von Euch noch einmal neue Musik, vielleicht auch ein neues Album erwarten?

Celo: Auf jeden Fall, ja. Wir sind jetzt an der Mache, aber mehr dazu sagen wir dann, wenn wir Nägel mit Köpfen machen.