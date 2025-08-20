ROLLING STONE präsentiert: „Tribute to Xatar“ 2026

Xatar: Wer wollte, konnte seine Veränderung sehen

Im Mai 2025 ging eine Nachricht durch Deutschland, die noch lange nachhallen sollte: Rapper Xatar ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Fast genau ein Jahr später, am 7. Mai 2026, werden in der Kölner Lanxess Arena sein Lebenswerk und Vermächtnis mit einem großen Gedenkkonzert gefeiert.

Mit Giwar Hajabi, bekannt als Xatar, verlor die deutsche Musikszene nicht nur einen Musiker, sondern auch einen Unternehmer und ein HipHop-Genie. Für ROLLING STONE schrieb Aria Nejati: „Xatar war ein Möglichmacher. Für Menschen, die nie eingeladen waren. Für Talente, die keiner sehen wollte. Für Lebensgeschichten, die nie erzählt wurden.“

Es ist daher nur folgerichtig, dass das Vermächtnis des Ausnahmekünstlers am 7. Mai 2026 gebührend gefeiert wird. Das „Tribute to Xatar“-Gedenkkonzert vereint Fans, Freund:innen, musikalische Wegbegleiter:innen und unterschiedlichste Überraschungsgäst:innen, die dem Rapper gemeinsam Tribut zollen. In der Lanxess Arena in Köln wird sich an diesem Abend alles um Giwar Hajabi drehen.

Sein Management erklärt: „Ein Konzert zu Ehren von Giwar und anlässlich seines Jahrestages. Ein Abend, der uns vor Augen – und Ohren – führt, wie weit man es bringen kann, wenn wir an unsere Träume glauben. Von der Straße, in die Primetime, in die größte Arena des Landes.“

Tickets für das „Tribute to Xatar“-Konzert

Reguläre Karten für „Tribute to Xatar“ am 7. Mai 2026 in der Kölner Lanxess Arena sind ab sofort über Eventim erhältlich. Hier geht’s zu den Tickets.

Limitierte Hardtickets sowie exklusive Ticket/Shirt-Bundles gibt es hier zu kaufen.

Hip-Hop-Szene erinnert an Xatar

Nach der Bekanntgabe seines Todes am 9. Mai 2025 nahmen Xatars Weggefährten aus der Rap-Szene Abschied von ihm.

„Mein Beileid an die Familie und an die Freunde!!! Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen. Ich bin sehr traurig darüber, dass wir uns nie im echten Leben kennengelernt haben… Für mich war Xatar einer der größten in diesem Land. Welcher Rapper konnte so viel Style, Ästhetik, realen Hip-Hop und Gangster-Attitüde verkörpern…? Ich hoffe, da wo du jetzt bist, geht es dir besser! Mein Beileid nochmal an die Familie und Freunde!!!“, schrieb Fler in einem Statement via Instagram.

Konzert „Tribute to Xatar“ – Termin