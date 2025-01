Charli XCX startet bald auch auf der großen Leinwand durch

Nachdem Charli XCX mit ihrem Album „Brat“ einen regelrechten Pop-Hype auslöste und der Sommer 2024 den inoffiziellen Titel „Brat Summer“ trug, hat die Britin jetzt noch eine Überraschung für ihre Fans in petto. Es ist nämlich bestätigt: Charli aka Charlotte Aitchison wird jetzt auch in der Filmbranche tätig sein.

Charli XCX – künftig vor und hinter der Kamera

„The Moment“ heißt Charli XCX‘ erster Film, für den sie nun mit A24 einen Vertrag geschlossen hat. Das Projekt fand nicht nur seinen Ursprung in einer Idee der 32-Jährigen, sie wird auch die Produzentin des Films sein. Und damit nicht genug: Die „Mean Girls“-Sängerin wird selbst auch in dem Film mitspielen. „The Moment“ wird das erste Projekt ihrer kürzlich gegründeten Produktionsfirma Studio365.

Auch einige an dem Film mitwirkende Personen sind bereits bekannt. Unter anderem wird der schottische Fotograf Aidan Zamiri sein Regiedebüt mit dem Film feiern. Er war es auch, der gemeinsam mit der in London ansässigen Autorin Bertie Brandes das Drehbuch verfasst hat. Alexander Guy Cook, kurz A.G.Cook, der als Ko-Produzent von BRAT gilt, wird die Musik für „The Moment“ komponieren.

In diesen Filmen wird man Charli XCX bald sehen

Neben ihrem eigenen Film wird Charli XCX aber auch in einigen anderen Projekten mitwirken: In einem Remake des Horrorfilms „Faces of Death“ aus dem Jahr 1978, einer Abenteuerkomödie namens „Sacrifice“ und einem Film mit dem Titel „Erupcja“ von dem polnischen Filmemacher Pete Oh wird Aitchison zu sehen sein.

Des Weiteren soll die Britin in Julia Jackmans „100 Nights a Hero“, in dem Erotikthriller „I Want Your Sex“ mit Olivia Wilde in der Hauptrolle und in Cathy Yanas kommender Produktion „The Gallerist“ an der Seite von Jenna Ortega, Catherina Zeta-Jones und Natalie Portman auftreten.

Und auch noch eine Tour?!

Zusätzlich steht für Charli XCX 2025 noch eine „Brat“-Tour an. Beginnend am 6. Februar wird die 7 Mal für den Grammy nominierte Musikerin einige große Arenen und Festivals rund um die Welt bespielen – sie startet in Neuseeland und Australien. In Europa wird sie fast ausschließlich auf Festivals zu hören sein, unter anderem beim „Love Green 2025“-Festival in Paris oder dem „Primavera Sound Porto 2025“ in Porto. Nach Deutschland kommt die Sängerin jedoch vorerst nicht.