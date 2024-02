So kam Tracy Chapmans spektakulärer Grammys-Auftritt zustande

Tracy Chapman mag zurückgezogen leben, aber sie lebt nicht in einem Vakuum. Die Singer-Songwriterin war sich des Erfolgs bewusst, den Luke Combs‘ Cover ihres Songs „Fast Car“ im vergangenen Jahr hatte. Nachdem der Song bei den Country Music Association Awards im November zwei große Preise gewonnen hatte, beschloss sie, ihn anzurufen.

Es war ein privates Gespräch, bei dem nur Chapman und Combs für etwa 30 Minuten miteinander telefonierten, aber es trug dazu bei, den Grundstein für einen der besten gemeinsamen Auftritte in der Geschichte der Grammys zu legen. Am 4. Februar sangen die schüchterne 59-jährige Folksängerin und der gesellige 33-jährige Country-Star gemeinsam auf der Bühne der Crypto.com Arena in Los Angeles den Song „Fast Car“. Nur fünf Tage zuvor hatten sich die beiden Songschreiber zum ersten Mal persönlich getroffen.

Doch laut Interviews mit Vertretern beider Künstler, der Recording Academy, Sony Music Nashville und den Grammy-Produzenten war es selbst zu diesem Zeitpunkt – als Chapman, Combs und eine Band „Fast Car“ in einem Probestudio in L.A. probten – schwer zu glauben, dass der Fernsehauftritt tatsächlich stattfinden würde.

Sie hatten auch allen Grund, sich zu wundern. Chapman hatte seit 15 Jahren kein Konzert mehr gegeben. Ihr letzter Live-Auftritt im Fernsehen war 2015 in der „Late Show With David Letterman“ (im Vorfeld der Wahlen 2020 schickte sie Seth Meyers eine Aufzeichnung ihres Auftritts). Und sie lehnte alle Interviewanfragen zum Wiederaufleben von „Fast Car“, einem 1988 erstmals veröffentlichten Song, im Jahr 2023 ab. Als „Fast Car“ den CMA-Preis für den Song des Jahres gewann und Chapman damit die erste schwarze Songwriterin war, die diesen Preis erhielt, schickte sie kurze Bemerkungen, die auf der Bühne verlesen wurden. Sogar für diese Geschichte überließ sie die Kommunikation ihrem Freund Matthew Rankin – einem SVP bei Nonesuch Records, der zuerst mit Chapman bei ihrem langjährigen Label Elektra zusammenarbeitete.

„Es war ein langer Prozess, aber es war definitiv unser Traum“, sagt der ausführende Produzent der Grammys, Raj Kapoor, über die Zusicherung von Chapmans Auftritt bei der Show. Zusammen mit dem ausführenden Produzenten Patrick Menton hatten sie die Idee für ein „Fast Car“-Duett im Mai letzten Jahres, aber es war nicht einfach, Chapman ausfindig zu machen, der keinen Pressesprecher hat und in San Francisco ein unauffälliges Leben pflegt.

Wie sich herausstellte, hatte Combs‘ Pressesprecherin Carla Sacks eine zwei Jahrzehnte währende Beziehung zu Rankin, und sie half dabei, die Grammy-Produzenten mit dem Team Tracy zusammenzubringen. Im Sommer 2023 riefen sie Rankin an, um Chapmans Interesse an einer möglichen Rückkehr auf die Grammy-Bühne zu erkunden, 35 Jahre nachdem sie als beste neue Künstlerin ausgezeichnet wurde.

„Niemand wusste wirklich, wie man sie erreichen konnte, und es war wie pure Magie, dass ich mich auskannte“, sagt Sacks. „Ich wusste, wo ich klingeln musste. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass es sehr hilfreich war, dass ich mich nicht als Fremder an sie wenden musste, sondern in der Lage war, die Kommunikation zu eröffnen.“

Als sich die Produzenten mit Chapman in Verbindung setzten, war Combs‘ Version von „Fast Car“ auf dem Weg, sich fünf Wochen in Folge auf Platz eins der Billboard Country Airplay-Charts zu halten, war nur noch wenige Wochen davon entfernt, die Hot-Country-Songs-Hitparade anzuführen, und stand auf Platz zwei der Hot 100 für alle Genres. Es war ein unbestrittener Crossover-Magnet, der Combs bei der Bekanntgabe der Nominierungen im November eine Grammy-Nominierung für die beste Country-Solo-Performance einbringen sollte.

Menton sagt, dass Chapmans Team bei diesem ersten Anruf sofort Interesse bekundete, aber er und Kapoor wollten noch keine konkrete Antwort. „Ich sagte zu Raj, bevor wir loslegten: ‚Lass uns das nicht wie jeden anderen Anruf machen. Geben Sie uns keine Antwort“, sagt er. „Wir baten Matthew: ‚Bring das zurück zu Tracy, lass sie in diesem Raum leben und lass sie kreativ darüber nachdenken, was es sein könnte. Und wenn du so weit bist, kommst du zu uns zurück.“

Kurz nach dem Jahreswechsel bekamen die Produzenten die erhoffte Bestätigung: Chapman war dabei. „Fast Car“, das Duett, war ein „Go“. „Es fühlte sich an wie ein langes Ja“, sagt Kapoor. „Es fühlte sich nie wie ein Nein oder ein Vielleicht an. Sie sagten: ‚Wir sind uns einig; wir sollten uns Zeit nehmen und das in Ruhe durchgehen. Und lasst uns sicherstellen, dass es das ist, was wir alle wollen.“

„Als Tracy und ich zum ersten Mal über diese Gelegenheit sprachen, wurde uns klar, dass dies ein Moment des Zusammentreffens war, da es genau 35 Jahre her ist, dass Tracy zum ersten Mal ‚Fast Car‘ bei den Grammys gesungen hat, und nachdem Luke mit ihrem Song ein so erfolgreiches Jahr hatte“, sagt er.

Chris Kappy, Combs‘ langjähriger Manager – der seinen Klienten erstmals 2015 in einem Hotelzimmer in Rome, Georgia, beim Singen von „Fast Car“ aufnahm, um es auf dem Vine-Account der damals aufstrebenden Country-Sängerin zu posten – sagte, dass Combs von Anfang an scharf darauf war, bei den Grammys mit Chapman aufzutreten. „Aber es ist eine so große Bitte und ein solcher Wunschtraum, dass wir wirklich nicht glaubten, dass es passieren würde“, sagt Kappy dem ROLLING STONE.

Kappy sagt, dass Combs, als er erfuhr, dass Chapman an Bord war, darum bat, dass sie die volle kreative Kontrolle über den Auftritt hat, obwohl er von den Grammys als ein Auftritt von Combs angekündigt wurde, um Chapmans Cameo als Überraschung zu halten. „Luke wollte Tracy jede Gelegenheit geben, zu glänzen“, sagt Kappy. „Er sagte: ‚Das ist dein Song, und das ist unsere Chance, ein Teil davon zu sein.'“

Rankin zufolge wollte Chapman bestimmte Musiker in der Band einsetzen, darunter den Schlagzeuger Denny Fongheiser und den Bassisten Larry Klein, der bei der Originalaufnahme von „Fast Car“ mitwirkte. Außerdem wählte sie ihre langjährigen Bandmitglieder Larry Campbell (Geige) und Gitarrist Joe Gore. Kappy sagt, sie habe Combs gefragt, ob der Utility-Spieler in seiner Gruppe, Kurt Ozan, die Pedal Steel übernehmen würde. Nachdem die Musiker feststanden, begannen Chapman und Combs mit der Planung der Proben.

Kapoor und Menton sagen, dass es eine der wichtigsten Forderungen von Chapman war, ausreichend Zeit zum Üben des Songs zu haben. „Das Einzige, was wirklich erwähnt wurde, war, dass es genug Zeit zum Proben gibt, dass beide Künstler zusammenkommen und genug Zeit haben, den Song zu erkunden und durchzuspielen“, sagt Kapoor. „Es gibt viele verschiedene Dinge in unserer Show – Sets, Produktion, visuelle Effekte – aber letztendlich ging es bei dieser Aufführung um die Musik und den Song.“

Am 31. Januar trafen sich Chapman, Combs und die Band im SIR-Studio in Los Angeles, um ein Arrangement auszuarbeiten. Aber die Probe war aus einem anderen Grund entscheidend: Drei Monate nach ihrem ersten Telefonat würden die beiden Songwriter endlich zusammen in einem Raum sitzen.

„Der erste Probentag in der vergangenen Woche war an sich schon ein bedeutender und emotionaler Moment. Es war das erste Mal, dass sich Tracy und Luke persönlich begegneten, und das erste Mal seit vielen Jahren, dass Tracy einige dieser Musiker gesehen hatte“, sagt Rankin. „Die Musiker wurden von wichtigen Leuten hinter den Kulissen unterstützt – darunter David Kershenbaum, der Tracys Debütalbum produzierte – und zusammen schufen die kollektive Erfahrung und das Talent in diesem Raum eine einzigartige und wunderschöne neue Version dieses geliebten Songs.“

Laut Kappy verbrachten Chapman und Combs 20 Minuten damit, sich auszutauschen und über Musik zu reden, bevor sie mit dem ersten Durchlauf von „Fast Car“ begannen. Chapman leitete die Proben: zwei Stunden am Mittwoch, vier am Donnerstag.

„Sie hatte eine Vision und fragte Luke nach seinen Gedanken. Dann sind sie es einfach immer wieder durchgegangen“, sagt Kappy. „Es hat Spaß gemacht, zwei Künstlern dabei zuzusehen, wie sie den Moment kreieren, den wir bei den Grammys gemeinsam haben werden.“

Chapman entschied, dass sie die Gitarre spielen und die Performance beginnen würde, wobei sie die ungeraden Strophen und Combs die geraden übernehmen würde. Dann kamen sie bei den Refrains zusammen, wobei Chapman den letzten Teil des Songs übernahm. „Es war wirklich schön, dass sie den Song beginnen und beenden durfte“, sagt Kappy.

Sie beschlossen auch, Chapmans Version aufzuführen – die ursprüngliche, folkige Lesart von „Fast Car“, im Gegensatz zu Combs‘ polierterer und verstärkter Interpretation, die die Fans im Radio gehört haben. Dazu musste Combs den Song in einer tieferen Tonart singen. Er hatte keine Einwände.

„All dies geschah, um die erstaunliche Frau, Songschreiberin und Künstlerin, die sie ist, zu ehren“, sagt Kappy. „Die Möglichkeit, mit Tracy Chapman auf einer Bühne zu stehen, war das Wichtigste für uns.

Als die Künstlerinnen am Sonntagabend vor einem Millionenpublikum die Bühne betraten, trug Chapman ein eigens für sie entworfenes Prada-Hemd. (Über Rankin bedankt sie sich bei Howard Gee, dem Inhaber des Geschäfts AB Fits in San Francisco, für die Auswahl und Anpassung ihrer Jeans.) Wie bei Preisverleihungen üblich, verzichtete Combs auf der Bühne auf seine übliche Alltagskleidung aus Baseballmütze und Fischerhemd und trug stattdessen einen schicken Anzug.

Als das berühmte Gitarren-Intro des Songs einsetzte, war es zunächst unmöglich zu erkennen, wer auf der Bühne stand. Die Kamera konzentrierte sich nur auf die Hände, die die Gitarre spielten, bevor langsam Chapman zum Vorschein kam – mit einem breiten Grinsen. Combs stand in einiger Entfernung links von ihr. Dies geschah, um jedem Künstler seinen eigenen Moment zu geben, sagt Kapoor, und auch, um die Reaktionen einzufangen, wenn der andere sang. Menton sagt: „Luke dabei zuzusehen, wie er Tracy anlächelt und jeden einzelnen Text singt, die Art und Weise, wie das von [Regisseur] Hamish Hamilton aufgenommen wurde, war etwas ganz Besonderes.“

Rankin sagt, man müsse sich nur die Interaktionen zwischen den Darstellern und die Mimik der Zuschauer ansehen, um zu erkennen, welche Wirkung die Zusammenarbeit hatte.

„Am Sonntagabend bewies das Gebrüll des Publikums, als Tracy und Luke auf der Bühne enthüllt wurden, wie kraftvoll dieser Moment war, ebenso wie die Tränen in den Augen unzähliger Menschen um uns herum“, so Rankin. „Letztlich spricht die Performance für sich selbst, vor allem die Interaktion zwischen Tracy und Luke und ihre Mimik, die alles über ihre Gefühle aussagt.“

Als der Song zu Ende war, verließen Chapman und Combs ihre Plätze und kamen zusammen, um sich zu umarmen. Es war der emotionale Höhepunkt eines Auftritts, von dem nur wenige dachten, dass er jemals stattfinden würde.

„Die Performance war atemberaubend und strahlte pures Glück von beiden Künstlern aus“, sagt Randy Goodman, Vorsitzender und CEO von Sony Music Nashville, Combs‘ Label. „Für Luke schloss sich damit der Kreis und es war der perfekte Abschluss einer unglaublichen Geschichte.“

„Wir wussten, dass wir auf etwas Seltenes und Besonderes hinarbeiten“, sagt Rankin, „aber der Auftritt war alles, was wir uns erhofft hatten, und noch mehr, und die anschließende Reaktion war unglaublich und hat unsere Erwartungen in vielerlei Hinsicht übertroffen.“

Nach der Umarmung auf der Bühne kehrte Chapman in ihre Garderobe zurück und fuhr am nächsten Tag nach Hause, zurück in ihr Leben in San Francisco. Was künftige Auftritte angeht, müssen wir einfach abwarten und uns wundern. Und vielleicht ist es gerade dieses Geheimnisvolle – eine Seltenheit im Zeitalter der sozialen Medien, die alles zeigen und erzählen -, das den Auftritt bei den Grammys so besonders machte.

„Der Sonntagabend war der Höhepunkt einer langen und sehr sorgfältigen Planung sowie einer erfolgreichen Teamarbeit“, sagt Rankin. Er lobt auch eine weitere Eigenschaft aller, die an der Aufführung mitgewirkt haben: „die Fähigkeit, ein Geheimnis zu bewahren“.