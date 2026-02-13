Charli XCXs „Wuthering Heights“-Album ist ein Brat-Goth-Kracher

Draußen auf den listigen, windigen Mooren rollen wir mit Charli XCX. Ihr Begleitalbum zum Film „Wuthering Heights“ von Regisseurin Emerald Fennell ist eine vollständige Abkehr vom Hyperdrive-Dance-Pop ihres Insta-Klassikers von 2024, „Brat“, und dessen Remix-LP „Brat and It’s Completely Different But Also Still Brat“. Sie stürzte sich in den Geist des Projekts mit der stürmischsten Musik, die sie je gemacht hat, und bemerkte in einem aktuellen Interview, sie habe „dieses Gefühl einfangen wollen, das man bekommt, wenn man auf den Mooren ist, in dieser Art bitterer Kälte“. Mission erfüllt. Dies ist ein Album der Spitzenklasse des Moor-Core.

„Wuthering Heights“ ist weder Soundtrack noch Score. Es ist ein vollständig ausgearbeitetes Album mit großartigen Songs, die ihrer sich ständig wandelnden Sensibilität eine ganz neue musikalische Textur hinzufügen.

Sie biss nicht wirklich bei Fennells lustbetontem Drehbuch an, sondern lieferte stattdessen einen Liebesbrief an den gesamten gotisch-romantischen Kanon — von den Brontë-Schwestern über die zweite Seite von „Hounds of Love“ von Kate Bush bis hin zu windgepeitschten Achtziger-Pop-Klageliedern und Nine Inch Nails. Die Ergebnisse würden jeden Cure-süchtigen Teenager oder Englischlehrer an der Highschool stolz machen.

Tradition und Finsternis

In diesem Sinne ist es die traditionsbewussteste Platte dieser avantgardistischen Künstlerin. Die erste Stimme, die wir hören, ist nicht ihre, sondern der beißende Ton von John Cale, der achtzigjährige Ikone, der die Goth-Musik vor 60 Jahren mit The Velvet Underground praktisch erfunden hat. In „House“ trägt er ein langsames, unheimliches Gedicht über ominös stöhnenden Streichern vor. Die Musik klingt, als würde sie gleich durch die Dielen eines verfallenden viktorianischen Herrenhauses brechen, während Cale und Charli zusammenkommen, um die Zeile „I think I’m gonna die in this house“ auszukosten. Es ist die Art knochenerstarrender Deklamation, die Edgar Allan Poe vor Angst in die Hose machen könnte.

Das setzt den Ton, und viel heiterer wird es nicht. Das verschwommene „Wall of Sound“ zieht einen in seinen schwarzen Pool aus dröhnender Orchestrierung, während Charli singt: „Unbelievable tension, wall of sound/No real reason and I can’t escape it.“ Sie war nie schüchtern, ihre rohesten Nerven offenzulegen, und indem sie die Musik verlangsamt und jeden hochmodernen Pop-Zierrat entfernt, lässt sie uns in ihrem Kummer und ihrer Furcht mit einem neuen und tieferen Gefühl von Intimität baden.

Das bedeutet nicht, dass die Musik übermäßig düster oder selbstgefällig unerquicklich wird. „Dying for You“ zeigt sie singend über das Verlieren von Litern Blut, das Niederlegen auf der Straße und das Sich-selbst-Anzünden — aus Liebe, verdammt noch mal! — über einem klirrenden, hämmernden House-Track. In „Chains of Love“ singt sie darüber, Narben wie eine Rüstung zu tragen, über einem schwelgenden Track, der an die beste Bombastik trauriger Achtziger-Balladen erinnert. Sky Ferreira zieht für einen bösartig intensiven Gastauftritt in „Eyes of the World“ vorbei, ein extremer Moment dramatischer Exzesse.

Ein Hauch von Morgendämmerung

Doch Charli beendet das Album mit einem Gefühl einer schwachen Morgendämmerung, die sich gegen die Düsternis einschleicht. „My Reminder“ ist geradezu hübsch, ein einfühlsames Synth-Pop-Vergissmeinnicht über den bestmöglichen Umgang mit einer komplizierten Geschwisterbeziehung. (Ein wenig ein Echo von Heathcliff und Catherine im Buch, nur ohne die Andeutung irgendwelcher Adoptivgeschwister-Intimitäten. Eine kluge Entscheidung.) Sie schließt mit dem diabolisch verstörenden „Funny Mouth“, greift durch einige der schwersten, doomigsten Musikpassagen des Albums und sagt uns: „If there’s a light, don’t let it go out.“ Menschen adaptieren „Wuthering Heights“ seit Ewigkeiten, aber nur wenige haben es sich so zu eigen gemacht wie Charli XCX hier.