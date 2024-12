Chic: Sängerin Alfa Anderson im Alter von 78 Jahren verstorben

Die ehemalige Chic-Sängerin, Alfa Anderson, ist am 17. Dezember 2024 im Alter von 78 Jahren verstorben. Ihr Bandkollege Nile Rodgers bestätigte die Nachricht auf Instagram.

Abschiedsnachricht von Nile Rodgers

„Vielen Dank für alles“, schrieb der Mitbegründer der Band Chic am 18. Dezember auf seinem Instagram-Account. Zu dem Text postete der 72-Jährige einen Clip mit Bildern von Anderson und der Gruppe. Dabei ist auch der offizielle Instagram-Kanal der Disco-Gruppe verlinkt. Eine Todesursache wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

So begann Andersons Chic-Karriere

Die „Good Times“-Interpretin wurde am 7. September 1946 in Augusta, Georgia, geboren. Auch wenn sie schon als Kind ihre Faszination von Musik feststellte, schlug sie nach der High School einen traditionellen Karriereweg ein und unterrichtete nach ihrem Master-Abschluss als Lehrerin am Hunter College in New York City. Dennoch ließ die Künstlerin nicht vom Gesang ab. So lernte sie den Chic-Sänger Luther Vandross kennen, der sie 1977 mit den Gründungsmitgliedern Rogders und Bernard Edwards zusammenbrachte. Auf dem Debütalbum „Chic“, vom selben Jahr, ist Anderson, neben der Leadstimme von Norma Jean Wright, als Sängerin im Hintergrund zu hören.

Nachdem Wright für ihre Solokarriere Chic verließ, wurde Anderson zur neuen Frontfrau gekürt. Die zweite Platte erschien 1978 und enthielt auch den Klassiker „Le Freak“, der sogar 22 Wochen lang den fünften Platz der deutschen Charts belegte. Neben ihrer Arbeit an den Alben trat Anderson zudem in Fernsehsendungen wie „Soul Train“ oder auch „The Midnight Special“ auf. Außerdem nahm die Musikerin an mehreren Sessions, produziert von Chic, teil. So beispielsweise an Sister Sledge’s „We Are Family“ von 1979 oder Diana Ross’s „Diana“ von 1980.

Anderson war Sängerin und Lehrerin zugleich

Nachdem die Band sich Mitte der 1980er dazu entschied, sich zwischenzeitlich aufzulösen, kehrte Anderson in den Schuldienst zurück. Anschließend wurde sie Direktorin der El Puente Academy For Peace And Justice in Brooklyn. Dennoch hörte sie nicht auf, Musik zu machen. So veröffentlichte sie auch 2017 im Selbstverlag ihr Soloalbum „Music From My Heart“.