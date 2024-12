„Müll!“: Cure-Chef Robert Smith zu Weihnachten stocksauer auf PR-Truppe

Weihnachten, das Fest der Liebe. Das wissen auch Star-Musiker, die ihren Fans Weihnachtsgrüße per E-Mail-Postkarte schicken. Für Robert Smith war die besinnliche Stimmung am Sonntagabend (22. Dezember 2024) erstmal im Eimer.

„THIS IS RUBBISH – I DID NOT APPROVE IT – THE CURE LIVE 2024 WAS A SEXTET – X“, postete der Cure-Chef auf X, wie gewohnt komplett in Versalien. „Das ist Müll – Das habe ich so nicht genehmigt – The Cure live 2024 waren ein Sextett – X“.

Robert Smith auf X:

THIS IS RUBBISH – I DID NOT APPROVE IT – THE CURE LIVE 2024 WAS A SEXTET – X

Auf der „Müll“-Collage ist eine Art Fanboy-Postkarte abgebildet, „frankiert“ mit einer „Songs of a Lost World“-Briefmarke und einer „augenzwinkernd“ an sich selbst adressierten Nachricht, wie toll The Cure doch sind.

Das ist es auch gar nicht, was Robert Smith so aufregt. Er stört sich an dem Foto darüber, dass seine Band beim Auftritt im Londoner Troxy (01. November) zeigt, bei einer Performance von „Friday I’m in Love“. Ihn stört, dass das Foto nur einen Ausschnitt zeigt – vier von sechs Bandmitglieder. Neben ihm noch Bassist Simon Gallup, Schlagzeuger Jason Cooper und Gitarrist Reeves Gabrels. Die zwei Keyboarder links und rechts wurden vom Cure-PR-Team abgeschnitten. Perry Bamonte sowie Roger O’Donnell, über dessen Comeback man besonders froh sein durfte, kämpfte er doch gegen eine Krebserkrankung.

In zwei weiteren, späteren Postings würdigt Smith den Fotografen der Show, als auch das originale Design, das an die Fans rausgehen sollte.

Mal sehen, ob die Postkarten-Mail vor Heiligabend nochmal rausgeht, mit Korrektur. Unabhängig davon feierten The Cure als Albumband 2024 womöglich eines der erfolgreichsten Jahre ihrer Karriere.

Das Album „Songs of a Lost World“ wird nahezu durchweg gefeiert, ebenso die Club-Show im Troxy. Robert Smith hat längst für 2025 ein Nachfolge-Album angekündigt. Nun warten alle gespannt, wann das SEXTETT eine Welttournee ankündigt. Mit Perry Bamonte und Roger O‘ Donnell links und rechts auf der Bühne.