Erst vor wenigen Wochen bestätigte Coldplay-Sänger Chris Martin noch einmal, dass seine Band sich bald aus dem Alben-Geschäft zurückziehen werde.

„Wir werden nur zwölf richtige Alben machen, das meine ich ernst. Ja, ich verspreche es“, sagte Martin bei Apple Music 1 Zane Lowe zur Veröffentlichung von „Moon Music“. „Denn weniger ist mehr, und für einige unserer Kritiker wäre sogar noch weniger noch mehr!“

Was man nun wirklich glauben soll, wenn der Musiker etwas über die Zukunft Coldplays sagt, ist schon länger offen. Auch in der Vergangenheit prognostizierte er mehrfach ein frühes Ende seiner Gruppe. Bassist Guy Berryman fügte deshalb in einem Interview mit der US-Ausgabe des ROLLING STONE an, dass die letzte Platte vielleicht auch in fünf Teilen kommen könnte. Britischer Humor eben.

Interview mit Chris Martin

ROLLING STONE sprach aber auch mit Chris Martin. In dem ausführlichen Gespräch zeigt sich der 47-Jährige sehr persönlich, spricht über seine Kindheit und nennt seine besten Freunde (darunter überraschend auch Dakota Johnson, mit der er zuletzt eine Beziehung hatte, inzwischen womöglich aber nicht mehr).

Ohne dazu befragt zu werden, erwähnt Martin aber auch etwas zu neuer Musik von Coldplay. Genau genommen spricht er über Songs, die es bereits gibt, die aber noch nicht veröffentlicht wurden.

„Eines Tages werden wir etwas machen, das ‚Alphabetica‘ heißt, und das werden viele Outtakes und Songs sein, die nirgendwo hinpassten, aber wir werden sie in einer Compilation veröffentlichen“, so der Sänger. „Wir werden einen Song haben, der mit A beginnt, und einen, der mit B beginnt, denn dafür gibt es genug – wir haben allerdings keine Tracks mit Q übrig. Dafür müssen wir noch eine Lösung finden.“

Coldplay und ihr starkes Archiv

Ob es sich auch bei dieser Aussage wieder um einen Joke handelt, wird sich zeigen. Fakt ist, dass Coldplay ein außergewöhnlich vielfältiges und in den ersten Karrierejahren extrem starkes Arsenal an B-Sides und Rarities haben. Ein Kompendium, das alle Archiv-Schmuckstücke zusammenbringt, könnte immerhin Fans der ersten Stunde und spätere Hörer einander näher bringen.