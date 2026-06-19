Chris Brown sagt im Hundeangriff-Prozess aus: „Es war sehr viel Blut“

Chris Brown sagte am Donnerstag vor Gericht aus, er sei „unter Schock“ gestanden, als er eine Haushälterin mit dem Gesicht nach unten vor seinem Haus in Los Angeles fand – schwer verletzt, nachdem sie vor fünf Jahren auf seinem Grundstück von einem massiven Wachhund angefallen worden war.

Als er in einem Zivilverfahren in Van Nuys, Kalifornien, zum ersten Mal in den Zeugenstand trat, räumte Brown eine gewisse Mitverantwortung für die Verletzungen von Maria Avila ein, bestritt aber, der Eigentümer des Zentralasiatischen Ovtscharka namens Hades zu sein, der sie attackiert hatte. Der Sänger behauptete, die seltene Rasse sei von seinem Sicherheitsteam angeschafft worden. In fast drei Stunden Zeugenaussage verteidigte Brown seine Entscheidung, nicht persönlich den Notruf zu wählen, Avila keine Hilfe zu leisten, während sie auf seinem Gehweg blutete, und den Ort zu verlassen, bevor Sanitäter und Polizei eintrafen.

Brown, 37, sagte, er habe gerade duschen wollen, als er Hades knurren hörte und am 12. Dezember 2020 die Treppe hinunterrannte, um nachzusehen. Er behauptet, er habe Avila reglos auf dem Boden liegen sehen und den Hund in einem Zwinger gesichert, während er einem Wachmann zurief, „komm verdammt nochmal her.“ Den Geschworenen sagte er, er habe sich zu ihr hinuntergebeugt und sei ihr bis auf etwa dreißig Zentimeter nahegekommen, um sich zu vergewissern, dass sie noch atme. Als sie kurz darauf stöhnend die Seite wechselte, habe er frisches Blut auf dem Beton, an ihrem Arm und in ihrem Gesicht gesehen.

Blut und Schock

Als Avilas Anwältin Nancy Doumanian Brown bat, die „offenen Wunden“ in Avilas Gesicht zu beschreiben, zeigte der Sänger auf seine Stirn und fuhr mit dem Finger die Nase hinunter und unter sein rechtes Auge. „Es war aufgeschnitten, wie durchtrennt“, sagte er. „Ich weiß, das klingt drastisch, aber man konnte sehen, wie die Haut sich aufwarf. Man konnte den Schnitt sehen und das Blut, das herausquoll.“ Er sagte, er habe Avila zu keinem Zeitpunkt körperlich berührt.

„Es war sehr viel Blut“, gab er auf Nachfrage von Michael Murphy Jr. zu, dem Anwalt, der Avilas Schwester vertritt – ebenfalls Haushälterin, die an jenem Tag dabei war und eigene Ansprüche gegen Brown geltend macht. „Das Blut hat mich ein bisschen erschreckt“, sagte er, als sein eigener Anwalt an der Reihe war, Fragen zu stellen.

Brown räumte ein, den Notruf nicht selbst gewählt zu haben, weil er nicht wollte, dass die Aufnahme durchsickert und einen medialen „Zirkus“ auslöst. Er bestätigte auch, dass er sein Sicherheitspersonal nie angewiesen hatte, die Überwachungsvideos seines Hauses vom Vorfall zu sichern, und behauptete, es sei der Vorschlag seines Managers gewesen, das Haus zu verlassen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Flucht vor der Öffentlichkeit

„Er wollte sichergehen, dass sie versorgt wird, und mich aus der Schusslinie der Öffentlichkeit bringen“, sagte Brown.

„Was wäre das Problem gewesen, zu bleiben und auf die Sanitäter zu warten – bei einer Frau, die in Ihrer Einfahrt blutet? Warum wäre das für Sie als Prominenten ein Problem?“ fragte Doumanian ungläubig.

„Wegen meines Images und wie es immer ausgenutzt wird. Ich wollte keine irreführende Geschichte oder einen Zirkus wegen meines Status. Das ist ziemlich heikel. Also wurde mir geraten, mich rauszuhalten“, sagte er.

Keine Hilfe geleistet

„Dachten Sie nicht, Ihr Ruf würde mehr leiden, wenn Sie vom Tatort flüchten?“ hakte Doumanian nach. Brown sagte, er sei nicht geflohen. Er räumte jedoch ein, ein paar Stunden lang herumgefahren zu sein und an einer Tankstelle gehalten zu haben, bevor ihm mitgeteilt wurde, dass er nach Hause zurückkehren könne.

„Haben Sie Ihre Hand unter ihren Kopf gelegt? Ein Handtuch, Ihren Pullover – irgendetwas?“ fragte Doumanian. Ob er Avila jemals Wasser angeboten habe, fragte sie. Brown verneinte.

„Ich habe sie nie angefasst“, wiederholte er. „Ich stand unter Schock.“

Vorwürfe der Klägerin

Während des Auswahlverfahrens für die Geschworenen, das eine Fehlurteilsentscheidung umfasste, bei der ein erstes Gremium wegen Fehlverhaltens eines Geschworenen entlassen und ersetzt werden musste, erklärte Browns Anwalt vor Gericht, sein Mandant stimme zu, dass Avila ein gewisser Schadensersatz zustehe. Der Anwalt sagte, der Fall werde sich auf eine „Meinungsverschiedenheit“ darüber reduzieren, wie hoch dieser ausfalle.

Brown behauptete am Donnerstag im Zeugenstand, er habe Avila und ihre Schwester gewarnt, nicht ohne seine Erlaubnis nach draußen zu gehen. Er behauptete, er habe den Frauen auf Englisch gesagt, die Hunde seien nicht freundlich. Doumanian entgegnete, die Frauen seien spanischsprachig, weshalb sie ihn – sollte das Gespräch überhaupt stattgefunden haben, was die Frauen bestreiten – nicht verstanden hätten. Er behauptete, sie hätten „okay“ gesagt.

In ihrer Klage schildert Avila, wie der große Hund aus dem Nichts auftauchte und ihr Fleisch – und sogar Knochen – aus Gesicht und Arm riss, während sie „vor Entsetzen schrie und um Hilfe rief“. Sie behauptet, Brown sei nach draußen gekommen, habe telefonierend über ihr gestanden und sei dann „vom Tatort geflüchtet“, während sie blutend in der Einfahrt lag. Avila gibt an, sie habe einen Noteingriff benötigt und leide seither unter dauerhafter Entstellung, Nervenschäden und Sehverlust.

Avilas eigene Aussage

„Es hat mich ins Gesicht, in die Hand gebissen und mir die Zähne in den Fuß gerammt“, sagte sie in einer Zeugenaussage vom Oktober 2023. „Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gespürt – es war etwas sehr Großes.“ Avila habe nicht gesehen, wie Brown den Hund weggebracht habe, sagte sie. „Ich habe nur das Auto gehört, das wegfuhr.“

Der Richter hatte zuvor Browns Antrag stattgegeben, Fragen zu seinem Schuldspruch wegen schwerer Körperverletzung an seiner Ex-Freundin Rihanna aus dem Jahr 2009 zu unterbinden. Während der Geschworenenauswahl am Montag hatten mehrere Kandidaten erklärt, sie könnten nicht unvoreingenommen urteilen, da sie von seiner Vorgeschichte häuslicher Gewalt wüssten. Der Richter erklärte, diese Vorgeschichte sei für den Hundeangriff-Prozess nicht relevant, entließ die betreffenden Geschworenen aber dennoch.