Mordversuchsverfahren gegen Schützin vor Rihannas Haus

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Das Verfahren gegen die Frau, die beschuldigt wird, 20 Schüsse aus einem AR-15-ähnlichen Gewehr auf Rihannas Haus in Los Angeles abgefeuert zu haben – woraufhin die Sängerin A$AP Rocky zum Schutz zu Boden drückte –, wurde am Dienstag ausgesetzt.

Richterin Shannon Cooley unterbrach das Verfahren gegen Ivanna Ortiz, 35, nachdem sie sich in einem nichtöffentlichen Gespräch mit einem Pflichtverteidiger getroffen und dabei ausreichend Anhaltspunkte gefunden hatte, um Ortiz‘ geistige Zurechnungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen, wie eine Gerichtsquelle gegenüber ROLLING STONE bestätigte. Ortiz wird nun an das Gericht für psychische Gesundheit des Bezirks überwiesen, das prüfen soll, ob sie in der Lage ist, die gegen sie laufenden Verfahren zu verstehen.

Die Entscheidung erging eine Woche, nachdem Cooley einen gleichlautenden Antrag desselben Verteidigers abgelehnt hatte – damals mit der Begründung, die Beweislage reiche nicht aus, um Ortiz‘ Wunsch nach einem Prozess zu übergehen. Ortiz war vergangene Woche in Gewahrsam vor Gericht erschienen, wurde am Dienstag jedoch nicht in den Saal gebracht.

Anklage und Tatvorwürfe

Ortiz hat auf nicht schuldig plädiert: auf einen Zählpunkt versuchten Mordes, zehn Zählpunkte tätlichen Angriffs mit einer halbautomatischen Schusswaffe sowie drei Zählpunkte des Beschießens eines bewohnten Gebäudes. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, am 8. März zu Rihannas Anwesen gefahren zu sein und die Schüsse abgefeuert zu haben, während sich dort das berühmte Paar, ihre drei kleinen Kinder und Rihannas Mutter aufhielten.

Einem von ROLLING STONE eingesehenen Polizeibericht zufolge befanden sich Rihanna und A$AP Rocky – bürgerlicher Name Rakim Mayers – in einem vor dem Haus geparkten Airstream-Trailer, als Rihanna „ungefähr zehn laute Geräusche wahrnahm, als würde etwas gegen Metall schlagen“. Sie öffnete die Vorhänge, „sah Einschusslöcher in der Windschutzscheibe direkt vor der Stelle, an der sie gestanden hatte“, und „griff nach Rakim, zog ihn aus dem Bett, sagte ihm, dass auf sie geschossen werde, und drückte sie beide zu Boden“, heißt es in dem Bericht.

„Die schießen auf uns“, soll die Grammy-prämierte Sängerin und Beauty-Unternehmerin gesagt haben, als sie Mayers auf den Boden zwang. Anschließend liefen beide in die Garage und brachten ihre Kinder und das Personal in Sicherheit, so der Bericht.

„Kalkuliertes Vorgehen“

Bei einer früheren Anhörung bezeichnete Staatsanwalt Alexander Bott den Vorfall als „äußerst gefährlichen, gezielten Beschuss bewohnter Häuser“. Der Angriff habe mehrere Sekunden gedauert und hätte tödlich enden können.

„Das war kalkuliertes Vorgehen“, sagte Bott. „Sie brachte ein geladenes Gewehr, Munition und sogar eine Verkleidung in Form einer Perücke mit – das belegt eine sorgfältige Planung.“

Bott erklärte, Ortiz habe „die Bereitschaft gezeigt, in einem Wohngebiet ein Hochleistungsgewehr einzusetzen und damit zahlreiche Menschenleben zu gefährden. Diese Art von Tat hätte leicht mehrere Todesopfer fordern können.“

Flucht und Festnahme

Zeugen des Anschlags vom 8. März berichteten, einen weißen Tesla Model 3 mit einem Papierkennzeichen vom Tatort flüchten gesehen zu haben. Ein Polizeihubschrauber ortete das Fahrzeug rasch, was zur Festnahme von Ortiz führte. Ermittler fanden später sechs Einschusslöcher im Fahrzeugtor von Rihannas Anwesen sowie ein weiteres in einem Fußgängertor, wie Gerichtsdokumente bestätigen, die ROLLING STONE vorliegen. Auf dem Grundstück selbst entdeckte die Polizei drei Einschusslöcher in einem von hohen Hecken verdeckten Holzzaun.

Vor dem Anschlag hatte Ortiz wirre Beiträge in sozialen Medien veröffentlicht, in denen sie Rihanna direkt ansprach und markierte. „Hör mir zu, Rihanna. Wenn du stirbst, führt Gott mich in meine Zukunft. Du willst mich umbringen. Halt die Fresse“, sagte sie in einem YouTube-Video mit dem Titel „Praying Woman’s Journal, Day 39“, das am 4. Januar 2026 hochgeladen wurde.

Vor dem mutmaßlichen Anschlag arbeitete Ortiz als lizenzierte Logopädin in Kalifornien. In einem Schriftsatz, der ROLLING STONE vorliegt, beantragte eine leitende Mitarbeiterin des staatlichen Zulassungsausschusses für Sprach-Hör-Therapie und Audiologie, Ortiz während des laufenden Strafverfahrens – einschließlich etwaiger Berufungsverfahren – die Berufsausübung zu untersagen. Ein anderer Richter gab dem Antrag statt.